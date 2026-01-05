WSJ'den 'Türkiye'ye F-35 satılsın' mesajı
Wall Street Journal (WSJ), Türkiye'nin F-35 savaş uçakları alması halinde ortaya çıkacak senaryoları analiz etti. Analizde üstü kapalı da olsa 'Türkiye'ye F-35 satılsın' mesajı verildi.
Wall Street Journal (WSJ), Türkiye’nin F-35 programına olası dönüşünün İsrail’in askeri üstünlüğünü zedelemeyeceğini yazdı.
WSJ analizinde, Türkiye’nin 2002 yılında katıldığı F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programından çıkarılmasının temel nedeninin Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin satın alınması olduğu hatırlatıldı.
F-35’lerin Türkiye’ye satılması halinde İsrail’in askeri açıdan dezavantaj yaşayacağı yönündeki görüşlerin ise gerçekçi olmadığı ifade edildi.
İsrail’in, ABD savunma projelerinde aviyonik erişim, silah entegrasyonu ve finansman açısından ayrıcalıklı konumunu koruduğuna dikkat çekildi.
WSJ’ye göre Türkiye açısından temel mesele, yakın bir savaş ihtimali değil; geçmişte yapılan stratejik tercihler nedeniyle ortaya çıkan askeri ve ekonomik maliyetlerin yönetilmesi. Kaynak: ekonomim
