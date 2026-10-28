Milyonları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan kira tespit kararı!

Son yıllarda kiracıyla mülk sahipleri arasında tartışmalara yol açan kira tespit davalarında mahkemeler arasında yaşanılan görüş ayrılığına Yargıtay müdahil oldu. Davanın tespiti istenen yeni dönemden önce, yasal süresinde açılmasına rağmen, yargılama sürerken kiracının mecuru (kiralananı) tahliye etmesi halinde davanın konusuz kalması ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin kimin üzerinde kalacağına dair İstanbul, Bursa, Antalya, Sakarya bölge adliye mahkemeleri hukuk daireleri farklı kararlar verdi. Konuyla alakalı yargı camiasında tartışmaların uzaması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, Yargıtay'a görüş sordu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira tespit davalarının her zaman açılabileceğine, yeni kira döneminden otuz gün önce açılması halinde belirlenecek kira bedelinin, yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlayacağını hatırlattı.