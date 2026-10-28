  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mutabakat zaptları sessiz sedasız imzalandı! Şara’dan, beklenmedik petrol teklifi Dünya turunda şok! Kontağı kapatıp yüzlerce yolcudan gemiyi terk etmelerini istediler Çıplak gözle okumak neredeyse imkansız! Bir pirinç tanesine kedi kılıyla İhlas Suresi yazılmış Her 73 kişiden biri aynı soyadını taşıyor! İşte Türkiye’de en çok kullanılan 10 soyismi Otomobil devi gemileri yaktı! 33 bin lira taksitle SUV satışı başladı! Mustafa Sarıgül’ün yakın korumasının ifade metni ortaya çıktı: Üç yıl sayısız kere cinsel saldırısına maruz kaldım HAVELSAN'dan tarihi tatbikat başarısı: Yerli ve milli güç sahada Martı’dan yeni teknoloji hamlesi! Sürücüsüz RoboMartı tanıtıldı Gerçek rakam en az 2 katından fazla! ABD'nin İran savaşı faturası 47 milyar doları aştı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Milyonları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan kira tespit kararı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milyonları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan kira tespit kararı!

Yargıtay 3. Hukuk dairesi, kira tespiti davalarında yargılama giderleri ve vekâlet ücretinden kiracıya mı kiraya verenin mi sorumlu olduğuna dair mahkemeler arasındaki uyuşmazlığa son noktayı koydu.

#1
Foto - Milyonları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan kira tespit kararı!

Son yıllarda kiracıyla mülk sahipleri arasında tartışmalara yol açan kira tespit davalarında mahkemeler arasında yaşanılan görüş ayrılığına Yargıtay müdahil oldu. Davanın tespiti istenen yeni dönemden önce, yasal süresinde açılmasına rağmen, yargılama sürerken kiracının mecuru (kiralananı) tahliye etmesi halinde davanın konusuz kalması ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin kimin üzerinde kalacağına dair İstanbul, Bursa, Antalya, Sakarya bölge adliye mahkemeleri hukuk daireleri farklı kararlar verdi. Konuyla alakalı yargı camiasında tartışmaların uzaması üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, Yargıtay'a görüş sordu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira tespit davalarının her zaman açılabileceğine, yeni kira döneminden otuz gün önce açılması halinde belirlenecek kira bedelinin, yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlayacağını hatırlattı.

#2
Foto - Milyonları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan kira tespit kararı!

Buna göre kiraya verenin, yenilenen kira dönemi başlamadan önce kira bedelinin tespiti davası açmasında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı vurgulandı. Ancak bu durumda, kiracının kira sözleşmesinin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi yenilemeyebileceği dile getirildi. Yeni kira dönemi başlamadan önce kira sözleşmesi sonlandırılarak kiralananın tahliye edilmesi halinde kira bedelinin tespiti davası konusuz kaldığına dikkat çekildi.

#3
Foto - Milyonları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan kira tespit kararı!

Kira bedelinin tespiti davası açıldıktan sonra, kiracının Kanunda belirlenen yasal süreye uygun olarak sözleşmeyi sona erdirmesi, kendisine tanınan yasal bir hak olup bu halde kira bedelinin tespiti davası açılmasına sebebiyet verdiği kabul edilerek yargılama giderlerinden sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırı olacağı ifade edildi. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu maddesi uyarınca, kiraya verenin kira bedelinin tespitine ilişkin davayı her zaman açabileceğinin düzenlenmesi, kiracının yasal hakkını kullanmasına engel oluşturmayacağı gibi açılan davanın haklı olduğu sonucuna da doğurmayacağı belirtildi.

#4
Foto - Milyonları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan kira tespit kararı!

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira bedelinin tespiti davalarında, davanın, kira bedelinin tespiti istenen dönemden önce açılması ancak kiracının yeni kira dönemi başlamadan kiralananı tahliye etmesi ile davanın konusuz kalması halinde, kiracının davanın açılmasına sebebiyet verdiğinden söz edilemeyeceğinin altı çizildi.

#5
Foto - Milyonları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan kira tespit kararı!

Kiracının yargılama giderlerinden sorumlu tutulamayacağına, bu itibarla yargılama giderlerinin kiraya veren üzerinde bırakılmasına hükmedildi. Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairelerinin kesin nitelikteki kararlar arasındaki görüş ve uygulama uyuşmazlığının bu şekilde giderilmesine, dosyanın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu'na gönderilmesine karar verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyanet’e fon iftirasının perde arkasını Akit aralıyor!.. İşte yalanlar ve gerçekler..
Gündem

Diyanet’e fon iftirasının perde arkasını Akit aralıyor!.. İşte yalanlar ve gerçekler..

Gazetemiz Akit, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfını hedef alan fon iddialarının perde arkasındaki gerçekleri bir bir ortaya..
Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını vurduk"
Dünya

Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını vurduk"

İran tarafından desteklenen Husiler, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını balistik füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü.

Irak istihbaratında sıcak saatler
Dünya

Irak istihbaratında sıcak saatler

Irak’ta İstihbarat Başkanı görevden alındı. Yenisi atanana kadar istihbarat başkanlığını Başbakan Zeydi yürütülecek.
Kurtulmuş, Ramil Hasan'ı kabul etti
Siyaset

Kurtulmuş, Ramil Hasan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan ile bir araya gelerek kendisini mak..
İstanbul'da 4 ilçe belediyesi Yeni Parti'ye geçti
Gündem

İstanbul'da 4 ilçe belediyesi Yeni Parti'ye geçti

İstanbul'da Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ..
Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Tera ve Pusula'nın faaliyetleri durduruldu
Gündem

Fon soruşturmasında sıcak gelişme! Tera ve Pusula'nın faaliyetleri durduruldu

Fon soruşturmasında Tera ve Pusula Portföy yönetim şirketlerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23