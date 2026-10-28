Komşu heyecanla bekliyor: Türkiye’nin öncü olduğu dev proje için Musul’da nefesler tutuldu

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, beraberindeki Türk iş insanlarıyla Irak'ın Musul kentini ziyaret etti. Musul valilik binasındaki görüşmede Vali Abdulkadir ed-Dehil ile Türkiye-Irak ilişkileri, kentin yeniden kalkınması ve imar çalışmalarında Türkiye'nin katkısı görüşüldü. Büyükelçi İnan, basına yaptığı açıklamada, Musul'da bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, sıcak karşılamadan dolayı Vali Dehil'e teşekkür etti. Vali Dehil'in kentin yeniden imarı için ciddi çaba sarf ettiğini aktaran İnan, Türkiye ile Musul arasında tarihi, kültürel, beşeri ve sosyolojik bağlardan kaynaklanan sorumluluğun bilincinde olduklarını vurguladı. İnan, sözlerine şöyle devam etti: