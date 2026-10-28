Komşu heyecanla bekliyor: Türkiye’nin öncü olduğu dev proje için Musul’da nefesler tutuldu
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın 40 Türk iş adamıyla birlikte Irak'ın Musul kentine gerçekleştirdiği kritik çıkarma, bölge ekonomisinde ve imar çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını araladı. Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ile yapılan üst düzey görüşmede, kentin yeniden ayağa kaldırılması ve iki ülke arasındaki ticaretin katlanarak büyütülmesi masaya yatırıldı. Kalkınma Yolu Projesi'nin Musul ve Orta Doğu için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Vali Dehil, Türkiye'nin öncülük ettiği bu devasa projenin bir an önce hayata geçmesini heyecanla beklediklerini vurguladı.