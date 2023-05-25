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Teknoloji-Bilişim
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Windows mu Mac mi? İşte en büyük artıları ve eksileri!

2023-05-25 16:25:04
Windows mu Mac mi? İşte en büyük artıları ve eksileri!

Yeni bir bilgisayar satın almak isteyenlerin en çok kafasını karıştıran soruların başında; Windows mu Mac mi? karmaşası geliyor. Her iki işletim sisteminin de avantajları ve dezavantajları var. Bu nedenle bu sorunun herkes için geçerli olabilecek net bir cevabı yok. Ancak kullanım amacınıza ve bütçenize göre Windows'u mu yoksa MacBook'u mu tercih etmeniz gerektiğine ilişkin hazırladığımız faydalı içerikte, kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz.

#1
Foto - Windows mu Mac mi? İşte en büyük artıları ve eksileri!

OYUNCUYSANIZ CEVAP ÇOK NET Öncelikle en önemli konudan başlayalım; eğer bilgisayarı satın alma amacınız oyun oynamaksa, Windows'tan başka alternatifiniz yok. Mac teorik olarak oyun desteklese de, özellikle büyük oyunların hep Windows için çıktığını görüyoruz.

#2
Foto - Windows mu Mac mi? İşte en büyük artıları ve eksileri!

Counter-Strike: Global Offensive veya Call of Duty'nin eski oyunları gibi bazı Mac'i destekleyen büyük yapımlar da var, ancak bunların sayısı Windows'a kıyasla çok daha az. Kısacası amacınız oyunsa, cevap: Windows.

#3
Foto - Windows mu Mac mi? İşte en büyük artıları ve eksileri!

WİNDOWS PC'LERİN FİYAT AVANTAJI VAR Bir bilgisayara ayırabileceğiniz bütçe azsa, örneğin 20-30 bin TL veremeyecek durumdaysanız Windows'a yönelmeniz gerekiyor. Çünkü MacBook modelleri ezelden beri hep pahalılığıyla öne çıkmıştır.Günümüzde 10 bin TL gibi cüzi miktarlara Windows dizüstü bilgisayar sahibi olma şansınız bile var. Tabii o fiyattaki bir bilgisayar ne kadar performanslı çalışır bu ayrı bir tartışma konusu, ancak dizi-film izlemek ve diğer günlük işlerinizi halledebileceğiniz bir bilgisayarı Windows tarafında daha ucuza bulabilirsiniz.

#4
Foto - Windows mu Mac mi? İşte en büyük artıları ve eksileri!

MAC'LER PERFORMANS KONUSUNDA DAHA AVANTAJLI Windows mu Mac mi diye düşünürken yapılan en büyük hata; yüksek performanslı ve tabiri caizse "canavar gibi" bir MacBook ile, düşük fiyata satılan giriş seviyesi bir Windows bilgisayarı karşılaştırmaya çalışmaktır. Yeni nesil hangi Mac modelini alırsanız alın elde edeceğiniz performans ve deneyim, düşük fiyatlı ve giriş-orta seviye bir Windows'a kıyasla kat be kat daha fazla olacaktır. Bunun başlıca sebebi, tüm Mac'lerde kullanılan çip, RAM gibi sistem bileşenleri ile macOS yazılımının aynı elden çıkıyor olması. Appletüm sistemi kendisi geliştirdiği için yüksek performanslı donanımlar kullanıyor, ve bu donanımın yazılımla optimizasyonunu da kusursuz bir biçimde sağlayabiliyor.

#5
Foto - Windows mu Mac mi? İşte en büyük artıları ve eksileri!

TEFERRUATLARLA UĞRAŞAMAM DİYORSANIZ... Yeni bir Windows bilgisayar aldıktan veya topladıktan sonra sürücülerini güncellemek / yüklemek, .NET Framework gibi ek işletim sistemi bileşenlerini kurmak, Windows'u güncellemek gibi bir sürü zahmetli işe katlanmanız gerekebilir. Mac'te ise böyle bir zahmetten söz bile edilmez. Öyle ki "sürücü güncellemek" diye bir şey yok. Cihaz için gerekli olan tüm temel yazılımlar macOS güncellemeleriyle birlikte kullanıcı farkında bile olmadan otomatik olarak yükleniyor.

#6
Foto - Windows mu Mac mi? İşte en büyük artıları ve eksileri!

UYGULAMA ÇEŞİTLİLİĞİ WİNDOWS'TA DAHA FAZLA Söz konusu uygulama çeşitliliği olduğunda Windows'un bir tık daha önde olduğu söylenebilir. Zira genellikle her uygulama Windows'u destekler, ama Windows'u destekleyen her uygulamanın Mac sürümünü bulamayabilirsiniz. Bu nedenle "Windows mu Mac mi" sorusuna cevap ararken, ihtiyacınız olan uygulamaları göz önünde bulundurmayı unutmayın. Özellikle üniversite öğrencileri, "yazılım için Mac mi Windows mu" gibi spesifik konularda mutlaka bu ayrıntıya dikkat etmeli.

#7
Foto - Windows mu Mac mi? İşte en büyük artıları ve eksileri!

EKOSİSTEM Hem tabletiniz hem telefonunuz, hatta akıllı saatiniz bile bilgisayarınızla bağımlı çalışsın istiyorsanız Mac'e yönelmeniz gerekiyor. Windows tarafında da Samsung ve Huawei gibi üreticiler kendi ekosistemini kurmayı başardılar. Ancak hala katedilmesi gereken yollar var. Android telefon çeşitliliği çok fazla var ve bunların hepsi Windows ile uyumlu değil. Bu kriterleri göz önünde bulundurarak size uygun olana karar verebilirsiniz. Bu arada Windows'a alışmış biriyseniz Mac'e adapte olmanız biraz zaman alabilir. Kaynak: TGRT Haber

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