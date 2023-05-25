2023-05-25 16:25:04 Windows mu Mac mi? İşte en büyük artıları ve eksileri!
Yeni bir bilgisayar satın almak isteyenlerin en çok kafasını karıştıran soruların başında; Windows mu Mac mi? karmaşası geliyor. Her iki işletim sisteminin de avantajları ve dezavantajları var. Bu nedenle bu sorunun herkes için geçerli olabilecek net bir cevabı yok. Ancak kullanım amacınıza ve bütçenize göre Windows'u mu yoksa MacBook'u mu tercih etmeniz gerektiğine ilişkin hazırladığımız faydalı içerikte, kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz.