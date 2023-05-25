Windows mu Mac mi? İşte en büyük artıları ve eksileri!

MAC'LER PERFORMANS KONUSUNDA DAHA AVANTAJLI Windows mu Mac mi diye düşünürken yapılan en büyük hata; yüksek performanslı ve tabiri caizse "canavar gibi" bir MacBook ile, düşük fiyata satılan giriş seviyesi bir Windows bilgisayarı karşılaştırmaya çalışmaktır. Yeni nesil hangi Mac modelini alırsanız alın elde edeceğiniz performans ve deneyim, düşük fiyatlı ve giriş-orta seviye bir Windows'a kıyasla kat be kat daha fazla olacaktır. Bunun başlıca sebebi, tüm Mac'lerde kullanılan çip, RAM gibi sistem bileşenleri ile macOS yazılımının aynı elden çıkıyor olması. Appletüm sistemi kendisi geliştirdiği için yüksek performanslı donanımlar kullanıyor, ve bu donanımın yazılımla optimizasyonunu da kusursuz bir biçimde sağlayabiliyor.