Windows 7 ve 8 kullanıcılarına kötü haber

Neyse ki Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları toplam kullanıcıların küçük bir kısmını oluşturuyor. Statcounter’a göre Windows 7 toplam Windows kullanıcılarının sadece yüzde 3 tarafından tercih ediliyor. Windows 8 ise tüm Windows sürümlerinin sadece yüzde 1’ini temsil ediyor. Firefox’un tüm internet tarayıcıları arasındaki kullanım oranı ise yüzde 6.