2023-07-05 22:55:11 Windows 7 ve 8 kullanıcılarına kötü haber
Firefox tarayıcı, Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları için bir uyarı mesajı yayınladı.
Firefox tarayıcı, Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları için bir uyarı mesajı yayınladı.
Mozilla, Firefox’un en son sürümü olan 115.0 sürümünün ayrıntılarını duyurdu.
Son sürüm ile bir dizi yeni özellik ve gizli ayar kazanan internet tarayıcısı, Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları için de bir uyarı mesajı yayınladı.
Microsoft’un Ocak 2023’te Windows 7 ve Windows 8 desteğini çektiğini ifade eden Mozilla, Firefox 115’in kullanımdan kaldırılan işletim sistemlerini destekleyen son tarayıcı sürümü olacağını doğruladı.
Mac kullanıcıları da Sierra, High Sierra ve Mojave olarak da bilinen macOS 10.12, 10.13 ve 10.14 ile ilgili benzer bir uyarı ile karşı karşıya kaldılar.
Firefox 116.0’ın yayınlanması ile birlikte Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları Genişletilmiş Destek Sürümü’ne (ESR) geçiş yapacak.
Popüler internet tarayıcısının kullanıcıları bu sürüm ile birlikte güvenlik güncellemeleri almaya devam edebilecek.
Neyse ki Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları toplam kullanıcıların küçük bir kısmını oluşturuyor. Statcounter’a göre Windows 7 toplam Windows kullanıcılarının sadece yüzde 3 tarafından tercih ediliyor. Windows 8 ise tüm Windows sürümlerinin sadece yüzde 1’ini temsil ediyor. Firefox’un tüm internet tarayıcıları arasındaki kullanım oranı ise yüzde 6.
Kullanıcıların, Firefox 116’dan tam anlamıyla yararlanabilmesi için artık Windows 10 veya 11 ya da macOS Catalina veya daha yeni sürümlerine sahip olmaları gerekecek.
Google da Chrome 110 ile birlikte eski internet tarayıcılarına olan desteğini sona erdirmişti.
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