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Teknoloji-Bilişim
10
Windows 7 ve 8 kullanıcılarına kötü haber

2023-07-05 22:55:11
Windows 7 ve 8 kullanıcılarına kötü haber

Firefox tarayıcı, Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları için bir uyarı mesajı yayınladı.

#1
Foto - Windows 7 ve 8 kullanıcılarına kötü haber

Mozilla, Firefox’un en son sürümü olan 115.0 sürümünün ayrıntılarını duyurdu.

#2
Foto - Windows 7 ve 8 kullanıcılarına kötü haber

Son sürüm ile bir dizi yeni özellik ve gizli ayar kazanan internet tarayıcısı, Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları için de bir uyarı mesajı yayınladı.

#3
Foto - Windows 7 ve 8 kullanıcılarına kötü haber

Microsoft’un Ocak 2023’te Windows 7 ve Windows 8 desteğini çektiğini ifade eden Mozilla, Firefox 115’in kullanımdan kaldırılan işletim sistemlerini destekleyen son tarayıcı sürümü olacağını doğruladı.

#4
Foto - Windows 7 ve 8 kullanıcılarına kötü haber

Mac kullanıcıları da Sierra, High Sierra ve Mojave olarak da bilinen macOS 10.12, 10.13 ve 10.14 ile ilgili benzer bir uyarı ile karşı karşıya kaldılar.

#5
Foto - Windows 7 ve 8 kullanıcılarına kötü haber

Firefox 116.0’ın yayınlanması ile birlikte Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları Genişletilmiş Destek Sürümü’ne (ESR) geçiş yapacak.

#6
Foto - Windows 7 ve 8 kullanıcılarına kötü haber

Popüler internet tarayıcısının kullanıcıları bu sürüm ile birlikte güvenlik güncellemeleri almaya devam edebilecek.

#7
Foto - Windows 7 ve 8 kullanıcılarına kötü haber

Neyse ki Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları toplam kullanıcıların küçük bir kısmını oluşturuyor. Statcounter’a göre Windows 7 toplam Windows kullanıcılarının sadece yüzde 3 tarafından tercih ediliyor. Windows 8 ise tüm Windows sürümlerinin sadece yüzde 1’ini temsil ediyor. Firefox’un tüm internet tarayıcıları arasındaki kullanım oranı ise yüzde 6.

#8
Foto - Windows 7 ve 8 kullanıcılarına kötü haber

Kullanıcıların, Firefox 116’dan tam anlamıyla yararlanabilmesi için artık Windows 10 veya 11 ya da macOS Catalina veya daha yeni sürümlerine sahip olmaları gerekecek.

#9
Foto - Windows 7 ve 8 kullanıcılarına kötü haber

Google da Chrome 110 ile birlikte eski internet tarayıcılarına olan desteğini sona erdirmişti.

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