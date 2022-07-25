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Teknoloji-Bilişim
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Windows 11’de çılgına çeviren hata

2022-07-25 19:16:07
Windows 11’de çılgına çeviren hata

Microsoft, yayınladığı son güncellemeyle Windows 11 kullanıcılarını kızdırdı.

#1
Foto - Kullanıcıların son dönemde yavaş yavaş benimsediği, bununla birlikte kullanım istatistiklerini de artırmaya başlayan Windows 11, yeni bir sorunla gündemde.

Kullanıcıların son dönemde yavaş yavaş benimsediği, bununla birlikte kullanım istatistiklerini de artırmaya başlayan Windows 11, yeni bir sorunla gündemde.

#2
Foto - Microsoft, yapmış olduğu açıklamada son yayınlanan toplu güncellemenin bazı kullanıcıları çılgına çevirecek bir hataya neden olduğunu doğruladı.

Microsoft, yapmış olduğu açıklamada son yayınlanan toplu güncellemenin bazı kullanıcıları çılgına çevirecek bir hataya neden olduğunu doğruladı.

#3
Foto - Yazılım devi, sorunu vakit kaybetmeden düzelttiğini söylese de tepkilerden kaçamadı.

Yazılım devi, sorunu vakit kaybetmeden düzelttiğini söylese de tepkilerden kaçamadı.

#4
Foto - KB5014668 güncellemesi Windows 11 Başlat menüsünü bozdu Microsoft, Windows 11 için düzenli bir şekilde güncellemeler yayınlıyor ve daha kararlı bir hale gelmesi için yoğun mesai harcıyor.

KB5014668 güncellemesi Windows 11 Başlat menüsünü bozdu Microsoft, Windows 11 için düzenli bir şekilde güncellemeler yayınlıyor ve daha kararlı bir hale gelmesi için yoğun mesai harcıyor.

#5
Foto - Ancak bazen bu hamleler ters tepebiliyor ve sürümde halihazırda düzgün bir şekilde çalışan işlevleri bozabiliyor.

Ancak bazen bu hamleler ters tepebiliyor ve sürümde halihazırda düzgün bir şekilde çalışan işlevleri bozabiliyor.

#6
Foto - Kısa süre önce de bunun yeni bir örneği yaşandı.

Kısa süre önce de bunun yeni bir örneği yaşandı.

#7
Foto - Microsoft’un son yayınladığı KB5014668 yaması bazı sistemlerde Başlat menüsünü bozdu.

Microsoft’un son yayınladığı KB5014668 yaması bazı sistemlerde Başlat menüsünü bozdu.

#8
Foto - Windows tuşu ve tıklama dahil hiçbir şeye tepki vermedi.

Windows tuşu ve tıklama dahil hiçbir şeye tepki vermedi.

#9
Foto - Kısacası güncelleme sonrası kullanıcılar ne yaparlarla yapsınlar çalışmadı.

Kısacası güncelleme sonrası kullanıcılar ne yaparlarla yapsınlar çalışmadı.

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