2023-04-28 00:39:02 Windows 10 kullanıcılarını üzen haber
Microsoft Windows 10 güncelleme desteği bitiyor.
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Microsoft Windows 10 güncelleme desteği bitiyor.
İlk olarak 2015 yılında görücüye çıkan Windows 10 için yolun sonu göründü. Microsoft, önümüzdeki dönem sunulacak son büyük güncellemeyle birlikte daha yeni bir sürüm sunmayacağını söyledi. İşte Windows 10 için son güncelleme.
Windows 10 22H2 son güncelleme olacak Microsoft, Windows 10 22H2 güncellemesinin, işletim sistemine sunulacak son sürüm olacağını duyurdu.
Bu, şirketin Windows 10 için daha fazla yeni özellik, hata giderme ve performans optimizasyonu sunmayacağı anlamına geliyor.
Ancak Microsoft’un güvenlik konusundaki desteği devam edecek. Şirketin blog yazısına göre Windows 10 Enterprise, Education, Home ve Pro sürümleri 14 Ekim 2025’e kadar güvenlik paketlerini almaya devam edecek.
Öte yandan, devlet kurumlarında ve şirketlerde kullanılan LTSC sürümleri ise 14 Ekim 2025’ten sonra güncelleme almaya devam edecek. Ancak Microsoft’un müşteri bazlı çalıştığını, yani bu desteğin oldukça kısıtlı olacağını söylemek gerekiyor.
Microsoft, Windows 10’un emekliye ayrılmasıyla birlikte Windows 11’i ana işletim sistemi yapmak istiyor. 2024’ün ikinci yarısında Windows 11 için LTSC güncellemesi sunulacak. Şirketler ile devlet kurumları da bu işletim sistemine geçecek.
Windows 10 kullanıcıları için kötü bir haber olsa da, Microsoft’un uzun bir süredir Windows 11’e yönelik çalışması olduğunu biliyoruz.
Yani hem şirketlere hem de bireysel kullanıcılara Windows 10’dan 11’e yükseltme için yeterli zaman verildiğini söylemek mümkün.
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