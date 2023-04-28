  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
#1
Foto - Windows 10 kullanıcılarını üzen haber

İlk olarak 2015 yılında görücüye çıkan Windows 10 için yolun sonu göründü. Microsoft, önümüzdeki dönem sunulacak son büyük güncellemeyle birlikte daha yeni bir sürüm sunmayacağını söyledi. İşte Windows 10 için son güncelleme.

#2
Foto - Windows 10 kullanıcılarını üzen haber

Windows 10 22H2 son güncelleme olacak Microsoft, Windows 10 22H2 güncellemesinin, işletim sistemine sunulacak son sürüm olacağını duyurdu.

#3
Foto - Windows 10 kullanıcılarını üzen haber

Bu, şirketin Windows 10 için daha fazla yeni özellik, hata giderme ve performans optimizasyonu sunmayacağı anlamına geliyor.

#4
Foto - Windows 10 kullanıcılarını üzen haber

Ancak Microsoft’un güvenlik konusundaki desteği devam edecek. Şirketin blog yazısına göre Windows 10 Enterprise, Education, Home ve Pro sürümleri 14 Ekim 2025’e kadar güvenlik paketlerini almaya devam edecek.

#5
Foto - Windows 10 kullanıcılarını üzen haber

Öte yandan, devlet kurumlarında ve şirketlerde kullanılan LTSC sürümleri ise 14 Ekim 2025’ten sonra güncelleme almaya devam edecek. Ancak Microsoft’un müşteri bazlı çalıştığını, yani bu desteğin oldukça kısıtlı olacağını söylemek gerekiyor.

#6
Foto - Windows 10 kullanıcılarını üzen haber

Microsoft, Windows 10’un emekliye ayrılmasıyla birlikte Windows 11’i ana işletim sistemi yapmak istiyor. 2024’ün ikinci yarısında Windows 11 için LTSC güncellemesi sunulacak. Şirketler ile devlet kurumları da bu işletim sistemine geçecek.

#7
Foto - Windows 10 kullanıcılarını üzen haber

Windows 10 kullanıcıları için kötü bir haber olsa da, Microsoft’un uzun bir süredir Windows 11’e yönelik çalışması olduğunu biliyoruz.

#8
Foto - Windows 10 kullanıcılarını üzen haber

Yani hem şirketlere hem de bireysel kullanıcılara Windows 10’dan 11’e yükseltme için yeterli zaman verildiğini söylemek mümkün.

Güney Kore’den Elon Musk’a yatırım çağrısı
Teknoloji

Güney Kore’den Elon Musk’a yatırım çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, ABD’li milyarder Elon Musk’a yatırım çağrısında bulundu.
Yeni Akit binasında yangın
Gündem

Yeni Akit binasında yangın

Yeni Akit gazetesi ve Akit TV'nin bulunduğu merkez binamızda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Dünya şampiyonu oldular! Diyarbakırlı öğrencilerden müthiş icat
Aktüel

Dünya şampiyonu oldular! Diyarbakırlı öğrencilerden müthiş icat

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan, kısa süre önce adını New York Üniversitesi’nden tam burslu kabu..
İBB itfaiyesi Akit'teki yangını seyrediyor!
Gündem

İBB itfaiyesi Akit'teki yangını seyrediyor!

Akit Medya Grubu'nun İstanbul Küçükçekmece'deki binasında çıkan yangın kontrol altına alınamazken CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB it..
Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! İzleyenler çok fena çıldıracak...
Medya

Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! İzleyenler çok fena çıldıracak...

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı, her Cumartesi TRT ..
Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama!
Gündem

Bakan Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama!

Ülke TV canlı yayınında sağlık sorunu yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığının düzeldiği, yakın zamanda seçim programlarına ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23