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Spor
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Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

2023-08-11 13:52:00
Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

2023-2024 sezonunda şampiyon ünvanını korumak isteyen Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmanın planlamasını yapan Cimbom, Wilfried Zaha ve Tete'yi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden almıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde harekete geçen yönetim ve Erden Timur, sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir isim için daha yine harekete geçti.

#1
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Son şampiyon Galatasaray, 2023-2024 sezonunda da şampiyon olmak ve ünvanını korumak istiyor.

#2
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahne alan Cimbom, 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

#3
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Rövanş öncesi büyük avantaj elde eden Cimbom, Klaksvik - Molde eşleşmesinin tur atlayanıyla play-off'ta mücadele edecek.

#4
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

İlk maçta Klaksvik 1-0 geriye düşse de, mücadeleyi 2-1 kazanmış ve sahasında avantajı kapmıştı.

#5
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Sarı-kırmızılılarda transfer konusunda ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#6
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

G.Saray Mostafa Mohamed'in satışı ve Mathias Ross'un kiralanmasının ardından 6 milyon Euro'luk net kazanç sağladı.

#7
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Başkan Dursun Özbek'ten tam yetkiyi alan Erden Timur ise transferde gaza bastı.

#8
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Halil Dervişoğlu, Günay Güvenç, Cedric Bakambu, Angelino (kiralık), Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi'nin bonservislerini alan G.Saray'ın kasasından ise 19.45 milyon Euro çıktı.

#9
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Ayrıca bonservisleri elinde olan Wilfried Zaha ve Tete'ye ise imza parası olarak toplam 5.43 milyon Euro ödedi.

#10
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Sarı-kırmızılılar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yıldız isimleri getirmek için düğmeye bastı.

#11
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Bu hamlelerle birlikte gücüne güç katarak Cimbom, Avrupa kupalarında adından söz ettirmek istiyor.

#12
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Takviyelerini sürdürecek sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor.

#13
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Bu kapsamda takıma gelecek yıldızlar kadar, gönderilecek isimler de büyük önem arz ediyor.

#14
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Yabancı sınırlaması, takım bütçesi ve yeni gelecek isimlere kaynak yaratmak amacıyla Aslan'da yaprak dökümü başlıyor...

#15
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Devre arasında Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, Cimbom'da transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

#16
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

24 yaşındaki oyuncuya İtalya, İngiltere ve Rusya'dan talipler olduğu biliniyor.

#17
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan yıldız isim, bu bedelin dışında gönderilmeyecek.

#18
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Fakat G.Saray'a gelen teklifler ise 25-28 milyon Euro bandında bulunuyor.

#19
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Zaniolo'nun 35 milyon Euro'ya gitmesi halinde Cimbom transferde daha rahat hareket edecek ve birden fazla mevkiye transfer yapacak.

#20
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milot Rashica konusunda G.Saray ısrarcı davranıyor.

#21
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Cimbom, Kosovalı yıldızın tapusunu almanın hesaplarını yapmak istiyor.

#22
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Teknik direktör Okan Buruk da her konuşmasında 27 yaşındaki yıldızın kalmasını istediklerini dile getirdi.

#23
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Orta sahasına yıldız bir isim takviye etmek isteyen G.Saray, Rodrigo de Paul'ü liste başına yazdı.

#24
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldızı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

#25
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

29 yaşındaki oyuncu Atletico Madrid'in gelecek planları arasında yer almıyor.

#26
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Cimbom'un orta sahaya düşündüğü isim olan Leandro Paredes, önceliği 5 büyük lige verirken G.Saray'ı bekletmişti.

#27
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Sarı-kırmızılılar oyuncu için PSG ile 6 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı.

#28
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Fakat Paredes'te olası pürüz çıkması halinde alternatifi belirlendi. Bu doğrultuda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan yıldız için temasta bulundu. İşte detaylar...

#29
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

A Spor'a göre; Ezeli rakibinin peşinde olduğu Nicolas Dominguez, Galatasaray'ın gündemine girdi.

#30
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Orta sahadaki alternatiflerini arttırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Bologna ile 1 yıl sözleşmesi kalan Arjantinli yıldız için harekete geçecek.

#31
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Cimbom, hem bu bölgeyi güçlendirmek hem de F.Bahçe'ye çalım atmak istiyor.

#32
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Transferde vatandaşı Mauro Icardi'nin de etkili rol oynayacağı belirtildi.

#33
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

25 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon 34 maça çıkarken 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi ve 2.484 dakika sahada kaldı.

#34
Foto - Wilfried Zaha ve Tete'nin ardından saatli bomba: Oyun başladı! Transfer programı çalımı...

Nicolas Dominguez, 28 Haziran 1998'de Arjantin'in Haedo kentinde dünyaya geldi. Futbola Velez altyapısında başladı.

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