WhatsApp’tan yanlış mesaj yazanlara büyük kolaylık

WhatsApp, mesaj düzenleme özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Anlık haberleşme platformu, iOS için 22.23.0.73 Beta sürümünde test ediyor. Kullanıcılara 15 dakikalık süre tanıyacak olan bu özellik, mesaj gönderildikten sonra sadece 15 dakika içinde kullanılabilecek. Ayrıca düzenlenmiş bir mesaj, iPhone'da yüklü olmayan sürümler tarafından desteklenmediğinde hata bildirimi olarak görünecek. WhatsApp'ın kullanıcılar için tanıdığı 15 dakikalık mesaj düzenleme süresinin kararlı sürüme geldikten sonra uzayabileceği düşünülüyor. WhatsApp, ayrıca uzun süredir test ettiği Sesli Durum Notları ve emoji ile tepki verme özelliğini de kullanıcılarına sundu. Henüz resmi olarak kullanıma sunulmamış olan bu özellikler, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılara gelecek.