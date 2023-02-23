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Teknoloji-Bilişim
13
WhatsApp’tan yanlış mesaj yazanlara büyük kolaylık

2023-02-23 20:30:39
WhatsApp’tan yanlış mesaj yazanlara büyük kolaylık

WhatsApp, mesaj düzenleme özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Anlık haberleşme platformu, iOS için 22.23.0.73 Beta sürümünde test ediyor. Kullanıcılara 15 dakikalık süre tanıyacak olan bu özellik, mesaj gönderildikten sonra sadece 15 dakika içinde kullanılabilecek. Ayrıca düzenlenmiş bir mesaj, iPhone'da yüklü olmayan sürümler tarafından desteklenmediğinde hata bildirimi olarak görünecek. WhatsApp'ın kullanıcılar için tanıdığı 15 dakikalık mesaj düzenleme süresinin kararlı sürüme geldikten sonra uzayabileceği düşünülüyor. WhatsApp, ayrıca uzun süredir test ettiği Sesli Durum Notları ve emoji ile tepki verme özelliğini de kullanıcılarına sundu. Henüz resmi olarak kullanıma sunulmamış olan bu özellikler, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılara gelecek.

#1
Foto - WhatsApp’tan yanlış mesaj yazanlara büyük kolaylık

WhatsApp Mesaj Düzenleme özelliği üzerinde çalışıyor.

#2
Foto - WhatsApp’tan yanlış mesaj yazanlara büyük kolaylık

Anlık haberleşme platformu, bu yeniliği iOS için 22.23.0.73 Beta sürümünde test ediyor.

#3
Foto - WhatsApp’tan yanlış mesaj yazanlara büyük kolaylık

Peki, nasıl görünecek ve detayları neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

#4
Foto - WhatsApp’tan yanlış mesaj yazanlara büyük kolaylık

WABetaInfo’nun paylaştığı habere göre WhatsApp, gönderilen Mesaj Düzenleme özelliğini test ediyor. Bu özellik, mesaj gönderildikten sonra sadece 15 dakika içinde kullanılacak.

#5
Foto - WhatsApp’tan yanlış mesaj yazanlara büyük kolaylık

Yani WhatsApp kullanıcıları, 15 dakika geçtikten sonra gönderdiği herhangi bir mesajı düzenleyemecek.

#6
Foto - WhatsApp’tan yanlış mesaj yazanlara büyük kolaylık

Ek olarak belirtmek gerekiyor ki WhatsApp üzerinden gelen mesaj, eğer düzenlenmişse ve iPhone’da yüklü olan sürüm özelliği desteklemiyorsa ileti görünmeyecek.

#7
Foto - WhatsApp’tan yanlış mesaj yazanlara büyük kolaylık

Düzenlenmiş ileti yerine hata bildirimi olacak. Yani bu fonksiyon geldikten sonra kullanıcılarının App Store üzerinden uygulamayı güncellemeleri gerekiyor.

#8
Foto - WhatsApp’tan yanlış mesaj yazanlara büyük kolaylık

Öte yandan WhatsApp’ın kullanıcılar için tanıdığı 15 dakikalık mesaj düzenleme süresinin kararlı sürüme geldikten bir süre sonra uzaması muhtemel. Çünkü anlık haberleşme platformu, birkaç yıl önce de mesajları her iki taraftan silmek için bir özellik getirdi.

#9
Foto - WhatsApp’tan yanlış mesaj yazanlara büyük kolaylık

Bu fonksiyon için ilk olarak belli bir sınır olsa da süre daha sonradan artırıldı. Aynı nedenden dolayı WhatsApp mesaj düzenleme özelliğinin sınırı da bir süre sonra artması muhtemel.

#10
Foto - WhatsApp’tan yanlış mesaj yazanlara büyük kolaylık

WhatsApp için söz konusu özellik, tekrardan belirtmek gerekiyor ki şu an için test aşamasında yer alıyor.

#11
Foto - WhatsApp’tan yanlış mesaj yazanlara büyük kolaylık

Yeniliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil. Fakat kısa bir süre sonra tüm kullanıcılara gelecek.

#12
Foto - WhatsApp’tan yanlış mesaj yazanlara büyük kolaylık

Ek olarak WhatsApp, uzun süredir test ettiği Sesli Durum Notları ve durum güncellemerine emoji ile tepki verme özelliğini de kullanıcılarına sundu. Kaynak: WABetaInfo

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