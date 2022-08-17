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Teknoloji-Bilişim
16
WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

2022-08-17 00:38:04
WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

WhatsApp silinen mesajlar için yeni bir özelliği geliştiriyor.

#1
Foto - WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

Son yıllarda Telegram ve Signal gibi rakiplerine önemli sayıda kullanıcı kaybeden WhatsApp, 2022’de kullanıcı deneyimini geliştirmek için bazı adımlar atılacağını söyledi.

#2
Foto - WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

Bu doğrultuda işletim sistemleri arası veri aktarımı gibi bazı yenilikler gördük. Şimdiyse peş peşe yeni güvenlik ve gizlilik adımlarını açıklıyor.

#3
Foto - WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

Bu doğrultuda WhatsApp, silinen mesajlar için geri getirme özelliğini test etmeye başladı.

#4
Foto - WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

WhatsApp, Android tarafındaki beta kullanıcıları ile silinen mesajlar için yeni bir özellik paylaştı.

#5
Foto - WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

Buna göre, bir mesajı sildikten sonra ekranın alt tarafında çıkan bildiriminin hemen sağ tarafında geri al şeklinde bir buton olacak.

#6
Foto - WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

Fakat geri alma işleminin yalnızca bu bildirim gidene kadar geçerli olacağı yani birkaç saniyeliğine mümkün olacağı belirtiliyor.

#7
Foto - WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

Dolayısıyla konuşma geçmişinde önceden sildiğimiz mesajları geri getiremeyeceğiz.

#8
Foto - WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

Henüz bu özelliğin ne zaman tüm kullanıcılarla paylaşılacağı belli değil.

#9
Foto - WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

Fakat test edilen diğer gizlilik seçenekleriyle birlikte sunulması bekleniyor.

#10
Foto - WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

Tabii erkenden test etmeyi ve deneyimlemeyi istiyorsanız beta programına kaydolabilirsiniz.

#11
Foto - WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

3 yeni gizlilik özelliği daha geliyor! Bugün WhatsApp tarafından yakın zamanda kullanıcılarına sunulacak 3 yeni gizlilik özelliği ortaya çıktı.

#12
Foto - WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

Bunlardan ilki gruplar ile ilgili. Artık kullanıcılar dilerse yalnızca yöneticiye bildirim gidecek şekilde gruplardan çıkabilecek.

#13
Foto - WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

Yani diğer üyeler ayrılan kişileri görmek istediğinde üyelere bakması gerekecek.

#14
Foto - WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

İkinci olarak ise çevrimiçi olduğumuzu gizleyebileceğiz. Örneğin birçok kişi işlerinin bir kısmını WhatsApp gibi mesajlaşma platformları üzerinden yürütüyor. Fakat uygulamayı açtığı zaman herkes çevrimiçi olduğunu görerek müsait olduğu yanılgısına düşerek iletişime geçiyor.

#15
Foto - WhatsApp'tan silinen mesajlar hamlesi

Yeni gelecek gizlilik özelliği sayesinde artık WhatsApp üzerinde belirlediğiniz kişilerin sizin çevrimiçi durumunuzu görebilmesini sağlayabileceksiniz. Bunu Instagram’da hikayenizi kimlerin görebileceğini seçişiniz gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlarınız ya da aileniz fark etmeden onları kara listeye ekleyebilirsiniz. Son olarak ise Telegram’da uzun bir süredir olan özelliğin geleceği belirtiliyor. Bu yenilik sayesinde ise artık attığınız görsellerin o kişi dışında kimseye ulaşmayacağından emin olabileceksiniz. Örneğin bir fotoğraf atarken bunu kısa süreliğine görebilmesi için ayarlasanız bile karşı taraf ekran görüntüsü alabilir. Fakat artık ekran görüntüsü engelleme özelliği geleceği için içiniz rahat bir şekilde paylaşım yapabilirsiniz.

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