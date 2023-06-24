  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
9
WhatsApp’tan bir yenilik daha

2023-06-24 20:07:59
WhatsApp’tan bir yenilik daha

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, süreli mesajlara sabitleme özelliği getiriyor.

#1
Foto - WhatsApp’tan bir yenilik daha

WhatsApp, dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma platformlarından biri.

#2
Foto - WhatsApp’tan bir yenilik daha

İletişim kurmak ve birbirlerine bir şeyler göndermek isteyen kullanıcılar, WhatsApp’ı tercih ediyor.

#3
Foto - WhatsApp’tan bir yenilik daha

Bununla birlikte şirket, sürekli olarak yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini artırıyor. WhatsApp bu kez süreli mesaj sabitleme özelliğini getiriyor. İşte detaylar!

#4
Foto - WhatsApp’tan bir yenilik daha

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikler ekliyor.

#5
Foto - WhatsApp’tan bir yenilik daha

Bunlardan biri de süreli mesaj sabitleme özelliği oldu. WhatsApp beta sürümü 2.23.13.11 kısa süre önce Google Play Beta programı aracılığıyla dağıtıldı.

#6
Foto - WhatsApp’tan bir yenilik daha

Ortaya çıkan ekran görüntüsüne göre kullanıcılara 24 saat, 7 gün ve 30 gün gibi üç farklı seçenek sunuluyor.

#7
Foto - WhatsApp’tan bir yenilik daha

Sabitleme özelliği, kullanıcıların önemli mesajları belirli bir süre boyunca ön planda tutmasını sağlıyor. Yeni özellikle birlikte artık sabitleme süresini de ayarlayabileceksiniz.

#8
Foto - WhatsApp’tan bir yenilik daha

Süreli mesaj sabitleme özelliği şu anda test aşamasında. Bundan dolayı tüm kullanıcıların erişimine açık değil. Ancak testin başarılı sonuç elde etmesi durumunda yakında tüm kullanıcılar bu özellikten faydalanabilecek.

İşte Oktay Vural'ın yeni partisi
Siyaset

İşte Oktay Vural'ın yeni partisi

Eski MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, İyi Parti'ye geçti.
Erdoğan'dan Putin hamlesi
Gündem

Erdoğan'dan Putin hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Wagner'in darbe girişiminde bulunduğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradı. Erdoğan Putin'e desteğ..
Petrol şirketi o iki ülke bunu yapacak! Dev karar: Petrol merkezine dönüşüyor! 11 milyar dolarlık ortak yatırım
Ekonomi

Petrol şirketi o iki ülke bunu yapacak! Dev karar: Petrol merkezine dönüşüyor! 11 milyar dolarlık ortak yatırım

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco ve Fransız enerji firması TotalEnergies, Suudi Arabistan'da yaklaşık 11 milyar dolarlı..
Amberin Zaman darbe girişiminin kazananını açıkladı
Siyaset

Amberin Zaman darbe girişiminin kazananını açıkladı

Amberin Zaman, bu kez Rusya'daki Wagner darbe girişimi hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Resmen belli oldu! Elektriğe zam olacak mı?
Ekonomi

Resmen belli oldu! Elektriğe zam olacak mı?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak tarife tablosunda bütün abone grupları için nihai fa..
Kaybedenlerin koltuk ısrarı! 3. kez yenilen Akşener yeniden başkan
Gündem

Kaybedenlerin koltuk ısrarı! 3. kez yenilen Akşener yeniden başkan

Girdiği 3. seçimde de sandıktan çıkamayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, sıkı sıkı sarıldığı koltuğun yeniden sahibi oldu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23