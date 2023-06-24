2023-06-24 20:07:59 WhatsApp’tan bir yenilik daha
Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, süreli mesajlara sabitleme özelliği getiriyor.
Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, süreli mesajlara sabitleme özelliği getiriyor.
WhatsApp, dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma platformlarından biri.
İletişim kurmak ve birbirlerine bir şeyler göndermek isteyen kullanıcılar, WhatsApp’ı tercih ediyor.
Bununla birlikte şirket, sürekli olarak yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini artırıyor. WhatsApp bu kez süreli mesaj sabitleme özelliğini getiriyor. İşte detaylar!
WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikler ekliyor.
Bunlardan biri de süreli mesaj sabitleme özelliği oldu. WhatsApp beta sürümü 2.23.13.11 kısa süre önce Google Play Beta programı aracılığıyla dağıtıldı.
Ortaya çıkan ekran görüntüsüne göre kullanıcılara 24 saat, 7 gün ve 30 gün gibi üç farklı seçenek sunuluyor.
Sabitleme özelliği, kullanıcıların önemli mesajları belirli bir süre boyunca ön planda tutmasını sağlıyor. Yeni özellikle birlikte artık sabitleme süresini de ayarlayabileceksiniz.
Süreli mesaj sabitleme özelliği şu anda test aşamasında. Bundan dolayı tüm kullanıcıların erişimine açık değil. Ancak testin başarılı sonuç elde etmesi durumunda yakında tüm kullanıcılar bu özellikten faydalanabilecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23