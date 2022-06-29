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Teknoloji-Bilişim
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WhatsApp'ın yeni özelliği için geri sayım başladı

2022-06-29 21:35:49
WhatsApp'ın yeni özelliği için geri sayım başladı

WhatsApp'ın yıllardır beklenen yeni özelliği için geri sayım başladı.

#1
Foto - WhatsApp içerisinde yer alacak görüntü bulanıklaştırma özelliğinin detayları ise şimdilik belirsiz. Ancak fotoğraf düzenleme uygulamalarına benzer şekilde çalışacağını düşünüyoruz. Yani bulanıklaştırma oranını ve büyüklüğünü ayarlayarak bölgesel çizimler yapılabilecek.

WhatsApp içerisinde yer alacak görüntü bulanıklaştırma özelliğinin detayları ise şimdilik belirsiz. Ancak fotoğraf düzenleme uygulamalarına benzer şekilde çalışacağını düşünüyoruz. Yani bulanıklaştırma oranını ve büyüklüğünü ayarlayarak bölgesel çizimler yapılabilecek.

#2
Foto - WhatsApp uygulamasında profil fotoğrafı, son görülme ve hakkında bilgisini sadece belirli kişilere gizlemek artık mümkün.

WhatsApp uygulamasında profil fotoğrafı, son görülme ve hakkında bilgisini sadece belirli kişilere gizlemek artık mümkün.

#3
Foto - Daha önce iOS için WhatsApp betada bulunan fotoğraf bulanıklaştırma yeteneği, nihayet Android‘deki beta kullanıcılarına da geliyor.

Daha önce iOS için WhatsApp betada bulunan fotoğraf bulanıklaştırma yeteneği, nihayet Android‘deki beta kullanıcılarına da geliyor.

#4
Foto - WABetaInfo’nun paylaştığı görsel, medya düzenleme kısmında bir bulanıklaştırma sekmesine yer verildiğini açıklıyor.

WABetaInfo’nun paylaştığı görsel, medya düzenleme kısmında bir bulanıklaştırma sekmesine yer verildiğini açıklıyor.

#5
Foto - Android için WhatsApp betada yer alan bu seçeneğin ne kadar kapsamlı olduğu bilinmiyor.

Android için WhatsApp betada yer alan bu seçeneğin ne kadar kapsamlı olduğu bilinmiyor.

#6
Foto - Yeni bulanıklaştırma özelliğinin resmi bir çıkış tarihi de şimdilik yok.

Yeni bulanıklaştırma özelliğinin resmi bir çıkış tarihi de şimdilik yok.

#7
Foto - Ancak yakın zamanda WhatsApp masaüstü uygulamasına gelecek çizim araçlarıyla birlikte sunulacağı düşünülüyor.

Ancak yakın zamanda WhatsApp masaüstü uygulamasına gelecek çizim araçlarıyla birlikte sunulacağı düşünülüyor.

#8
Foto - WhatsApp, yeni fotoğraf düzenlemenin de gösterdiği üzere kullanıcılarını kulak verdi. Daha önce ortaya çıkan bilgilerde gruplara birtakım özellikler eklendiğini gördük. WhatsApp, gruplarda görüntülü ve sesli görüşmeye katılım gösterecek kişi sayısını 32’ye çıkardı.

WhatsApp, yeni fotoğraf düzenlemenin de gösterdiği üzere kullanıcılarını kulak verdi. Daha önce ortaya çıkan bilgilerde gruplara birtakım özellikler eklendiğini gördük. WhatsApp, gruplarda görüntülü ve sesli görüşmeye katılım gösterecek kişi sayısını 32’ye çıkardı.

#9
Foto - Kullanıcılar, yeni güncelleme sayesinde WhatsApp grup aramalarında istedikleri kişileri sessize alabilecek.

Kullanıcılar, yeni güncelleme sayesinde WhatsApp grup aramalarında istedikleri kişileri sessize alabilecek.

#10
Foto - Ayrıca artık son görülme, profil fotoğrafı ve hakkında bilgilerinizi kişiye özel olarak gizleyebileceksiniz.

Ayrıca artık son görülme, profil fotoğrafı ve hakkında bilgilerinizi kişiye özel olarak gizleyebileceksiniz.

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