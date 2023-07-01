  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
11
WhatsApp’a mesaj taşıma özelliği

2023-07-01 02:13:37
WhatsApp’a mesaj taşıma özelliği

Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni mesaj taşıma özelliğini kullanıma sunuyor.

#1
Foto - WhatsApp’a mesaj taşıma özelliği

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen yeni özellikler almaya devam ediyor. Son olarak uygulamaya mesaj taşıma özelliği geleceği açıklandı. İşte WhatsApp Mesaj Taşıma hakkında bilmeniz gerekenler…

#2
Foto - WhatsApp’a mesaj taşıma özelliği

WhatsApp’a Mesaj Taşıma özelliği geliyor! WhatsApp kullanıcıları mevcut telefonundan başka bir telefona mesajlarını taşımak istediğinde bunun için tek bir seçenek vardı.

#3
Foto - WhatsApp’a mesaj taşıma özelliği

O da tüm sohbetleri Google Drive/iCloud’a yedekleyip, yeni cihaza geri indirmekti. Bu kimi zaman çok uğraştıcı olabiliyor. Ancak WhatsApp’a gelecek yeni özellik, bunu kolaylaştıracak gibi görünüyor.

#4
Foto - WhatsApp’a mesaj taşıma özelliği

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, Instagram’daki duyuru kanalı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte WhatsApp’a yeni bir mesaj taşıma özelliği geleceğini duyurdu. QR tabanlı olan bu özellik, bulut ile taşıma ihtiyacını ortadan kaldıracak.

#5
Foto - WhatsApp’a mesaj taşıma özelliği

Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan bilgilere göre bu özellik sayesinde aynı işletim sistemini kullanan cihazlar arasında QR kod okutarak mesajları aktarma işlemi yapılabilir. Yani Android‘den Android’e, iOS‘tan iOS’a aktarılabilir. Çapraz platform desteği olup olmadığı bilinmiyor ancak yok gibi görünüyor.

#6
Foto - WhatsApp’a mesaj taşıma özelliği

Bu yeni özellik, bulut tabanlı taşımaya göre daha kullanışlıyken, ayrıca taşıma sınırı da yok. Örneğin, iCloud veya Google Drive gibi hizmetlerle yalnızca maksimum 5 GB veri aktarma imkanı sunuluyorken, bu yeni özellik sayesinde herhangi bir sınırlama olmaksızın taşıma işlemi yapabilirsiniz.

#7
Foto - WhatsApp’a mesaj taşıma özelliği

Mesaj Taşıma özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belirsiz. Meta bunu duyurmuş olsa da, güncellemenin yayımlanması biraz zaman alabilir. Tahminler, önümüzdeki günleri işaret ediyor.

#8
Foto - WhatsApp’a mesaj taşıma özelliği

1. Adım: Sohbetleri aktaracağınız ikinci telefona WhatsApp uygulamasını yükleyin. 2. Adım: Aynı telefon numarasıyla kaydolun. 3. Adım: Eski telefonunuzda WhatsApp’ta Ayarlar kısmına girin.

#9
Foto - WhatsApp’a mesaj taşıma özelliği

4. Adım: Sohbet bölümüne giriş yapın. 5. Adım: Sohbetleri aktarma seçeneğine tıklayın. 6. Adım: Başlat butonuna tıklayın.

#10
Foto - WhatsApp’a mesaj taşıma özelliği

7. Adım: Eski telefonunuzda oluşturulan QR kodunu yeni telefonunuzdan okutun. 8. Adım: Yönergeleri takip edin ve aktarma

İngilizlerden şaşırtan Türkiye’ye seyahat uyarısı: 'O iki kentten uzak durun' dediler!
Gündem

İngilizlerden şaşırtan Türkiye’ye seyahat uyarısı: 'O iki kentten uzak durun' dediler!

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yönelik hazırladığı rehber ile Türkiye'ye gidecek turistlere uyarılarda bulundu. Dışişleri, M..
Çin, Türkiye, Rusya ve Güney Kore ile 'mega' anlaşması: Dünyanın uykularını kaçıracak hamle, proje
Ekonomi

Çin, Türkiye, Rusya ve Güney Kore ile 'mega' anlaşması: Dünyanın uykularını kaçıracak hamle, proje

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar nükleer santral ile ilgili Akkuyu Nükleer Güç Santralinden çok kısa bir süre sonra elektrik üretm..
Bakanlık harekete geçti! Görevden alınmaları gündemde
Ekonomi

Bakanlık harekete geçti! Görevden alınmaları gündemde

Site aidatlarına yapılan fahiş zamlar sonrası Bakanlık harekete geçti. Hazırlanan yeni düzenlemeye göre; Aidatlara enflasyon dışında zam yap..
Ayasofya'da provokasyon: Her zaman bir kilise olacak
Gündem

Ayasofya'da provokasyon: Her zaman bir kilise olacak

Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, Ayasofya Cami önünde Yunanistan bayrağı ile poz vererek provokasyon yaptı.

Afrika fakir bir kıta değil açıklaması! İtalya Başbakanı Meloni ateş püskürdü: göç bitmedi
Dünya

Afrika fakir bir kıta değil açıklaması! İtalya Başbakanı Meloni ateş püskürdü: göç bitmedi

İtalya Başbakanı Meloni, Polonya ve Macaristan'ın göç konusunda anlaşmaya varılamamasından hayal kırıklığı duymadığını söyledi. Meloni, AB'n..
AB açıklama yaptı: Rusların dondurulan 200 milyar avrosuna göz dikti! her zaman odaklanacak
Dünya

AB açıklama yaptı: Rusların dondurulan 200 milyar avrosuna göz dikti! her zaman odaklanacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvede, dondurulan Rus varlıklarını işaret etti. Rusya Merkez Bankası'nın dondu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23