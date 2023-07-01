2023-07-01 02:13:37 WhatsApp’a mesaj taşıma özelliği
Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni mesaj taşıma özelliğini kullanıma sunuyor.
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Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni mesaj taşıma özelliğini kullanıma sunuyor.
Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen yeni özellikler almaya devam ediyor. Son olarak uygulamaya mesaj taşıma özelliği geleceği açıklandı. İşte WhatsApp Mesaj Taşıma hakkında bilmeniz gerekenler…
WhatsApp’a Mesaj Taşıma özelliği geliyor! WhatsApp kullanıcıları mevcut telefonundan başka bir telefona mesajlarını taşımak istediğinde bunun için tek bir seçenek vardı.
O da tüm sohbetleri Google Drive/iCloud’a yedekleyip, yeni cihaza geri indirmekti. Bu kimi zaman çok uğraştıcı olabiliyor. Ancak WhatsApp’a gelecek yeni özellik, bunu kolaylaştıracak gibi görünüyor.
Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, Instagram’daki duyuru kanalı üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte WhatsApp’a yeni bir mesaj taşıma özelliği geleceğini duyurdu. QR tabanlı olan bu özellik, bulut ile taşıma ihtiyacını ortadan kaldıracak.
Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan bilgilere göre bu özellik sayesinde aynı işletim sistemini kullanan cihazlar arasında QR kod okutarak mesajları aktarma işlemi yapılabilir. Yani Android‘den Android’e, iOS‘tan iOS’a aktarılabilir. Çapraz platform desteği olup olmadığı bilinmiyor ancak yok gibi görünüyor.
Bu yeni özellik, bulut tabanlı taşımaya göre daha kullanışlıyken, ayrıca taşıma sınırı da yok. Örneğin, iCloud veya Google Drive gibi hizmetlerle yalnızca maksimum 5 GB veri aktarma imkanı sunuluyorken, bu yeni özellik sayesinde herhangi bir sınırlama olmaksızın taşıma işlemi yapabilirsiniz.
Mesaj Taşıma özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belirsiz. Meta bunu duyurmuş olsa da, güncellemenin yayımlanması biraz zaman alabilir. Tahminler, önümüzdeki günleri işaret ediyor.
1. Adım: Sohbetleri aktaracağınız ikinci telefona WhatsApp uygulamasını yükleyin. 2. Adım: Aynı telefon numarasıyla kaydolun. 3. Adım: Eski telefonunuzda WhatsApp’ta Ayarlar kısmına girin.
4. Adım: Sohbet bölümüne giriş yapın. 5. Adım: Sohbetleri aktarma seçeneğine tıklayın. 6. Adım: Başlat butonuna tıklayın.
7. Adım: Eski telefonunuzda oluşturulan QR kodunu yeni telefonunuzdan okutun. 8. Adım: Yönergeleri takip edin ve aktarma
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