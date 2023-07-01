WhatsApp’a mesaj taşıma özelliği

Bu yeni özellik, bulut tabanlı taşımaya göre daha kullanışlıyken, ayrıca taşıma sınırı da yok. Örneğin, iCloud veya Google Drive gibi hizmetlerle yalnızca maksimum 5 GB veri aktarma imkanı sunuluyorken, bu yeni özellik sayesinde herhangi bir sınırlama olmaksızın taşıma işlemi yapabilirsiniz.