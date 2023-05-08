2023-05-08 12:35:08 WhatsApp'a "ispiyonlama" özelliği!
Android için hazırlanan 2.23.10.8 kodlu WhatsApp Beta güncellemesini yükleyenler yeni bir özelliği keşfetti.
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Android için hazırlanan 2.23.10.8 kodlu WhatsApp Beta güncellemesini yükleyenler yeni bir özelliği keşfetti.
Bu özellik WhatsApp'a "yönetici incelemesi" adıyla geliyor. Bu etkinleştirildiğinde grup üyeleri belirli mesajları grup yöneticisine rapor edebilecek.
Şikayet edilen mesaj, yöneticiye incelenmek üzere gönderilecek ve yönetici uygunsuz bulduğu ya da grup kurallarını ihlal eden mesajı dilerse gruptaki herkesten silebilecek.
Yayınlanan ekran görüntüsüne göre bu opsiyon grup ayarları bölümünde yer alacak. Bu nedenle bu özelliği yalnızca grup yöneticileri açabiliyor.
Seçenek etkinleştirildikten sonra grup yöneticileri gelen şikayetleri inceleyip gerekeni yapabilecek.
Henüz geliştirme aşamasında olan özellik tamamlandığında tüm Android WhatsApp sürümlerindeki grup yöneticilerinin kullanımına sunulacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23