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Teknoloji-Bilişim
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WhatsApp'a "ispiyonlama" özelliği!

2023-05-08 12:35:08
WhatsApp'a "ispiyonlama" özelliği!

Android için hazırlanan 2.23.10.8 kodlu WhatsApp Beta güncellemesini yükleyenler yeni bir özelliği keşfetti.

#1
Foto - WhatsApp'a "ispiyonlama" özelliği!

Bu özellik WhatsApp'a "yönetici incelemesi" adıyla geliyor. Bu etkinleştirildiğinde grup üyeleri belirli mesajları grup yöneticisine rapor edebilecek.

#2
Foto - WhatsApp'a "ispiyonlama" özelliği!

Şikayet edilen mesaj, yöneticiye incelenmek üzere gönderilecek ve yönetici uygunsuz bulduğu ya da grup kurallarını ihlal eden mesajı dilerse gruptaki herkesten silebilecek.

#3
Foto - WhatsApp'a "ispiyonlama" özelliği!

Yayınlanan ekran görüntüsüne göre bu opsiyon grup ayarları bölümünde yer alacak. Bu nedenle bu özelliği yalnızca grup yöneticileri açabiliyor.

#4
Foto - WhatsApp'a "ispiyonlama" özelliği!

Seçenek etkinleştirildikten sonra grup yöneticileri gelen şikayetleri inceleyip gerekeni yapabilecek.

#5
Foto - WhatsApp'a "ispiyonlama" özelliği!

Henüz geliştirme aşamasında olan özellik tamamlandığında tüm Android WhatsApp sürümlerindeki grup yöneticilerinin kullanımına sunulacak.

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