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Teknoloji-Bilişim
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WhatsApp, market alışverişine el attı

2022-08-29 19:10:45
WhatsApp, market alışverişine el attı

WhatsApp, alışveriş dünyasını platformuna taşıyor. Şirket, JioMart ile ortaklık kurarak market alışverişi işine girdi.

#1
Foto - WhatsApp, market alışverişine el attı

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp, yaptığı yeniliklerle kullanıcı deneyimini arttırmayı planlıyor.

#2
Foto - WhatsApp, market alışverişine el attı

Şirket, platformun hizmetini genişletmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren şirket, JioMart ile ortaklığa gidiyor.

#3
Foto - WhatsApp, market alışverişine el attı

Meta, JioMart ile market alışverişini WhatsApp’a getiriyor.

#4
Foto - WhatsApp, market alışverişine el attı

WhatsApp’ın çatı şirket olan Meta, platformun kullanım alanlarını genişletmek için düğmeye bastı. Şirket bugün Hindistan’da e-ticaret girişiminde bulundu.

#5
Foto - WhatsApp, market alışverişine el attı

Meta, JioMart ile işbirliğine giderek platformda market alışverişi hizmetini vermeye başladı.

#6
Foto - WhatsApp, market alışverişine el attı

Meta, JioMart’ın tüm bakkal kataloğuna WhatsApp’ta göz atabileceklerini, sepete ürün ekleyebileceklerini, anında mesajlaşma hizmetinden ayrılmadan yerel ödeme ile alabileceğini belirtti.

#7
Foto - WhatsApp, market alışverişine el attı

Öte yandan şirketin CEO’su Mark Zuckerberg, bu girişimin iki önce denenmeye başladığını ve tüm dünyaya yaymak istediğini belitti. Zuckerberg, anlaşmayı şu ifadelerle açıkladı.

#8
Foto - WhatsApp, market alışverişine el attı

Hindistan’da JioMart ile ortaklığımızı başlatmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, WhatsApp’taki ilk uçtan uca alışveriş deneyimimiz. İnsanlar artık JioMart’tan yiyecek satın alabilirler.

#9
Foto - WhatsApp, market alışverişine el attı

Ek olarak bunun gibi temelli deneyimler, insanların ve işletmelerin önümüzdeki yıllarda iletişim kurma yolu olacak.

#10
Foto - WhatsApp, market alışverişine el attı

Şirket, çevrimiçin alışveriş konusunu ciddiye alıyor. Öte yandan WhatsApp’ın mesajlaşma dışındaki tek girişi,mi bununla sınırlı değil. Şirket, şu anda Beta aşamasına girmeye hazırlanan Haritalar özelliği üzerinde çalışıyor.

#11
Foto - WhatsApp, market alışverişine el attı

Haritalar ile birlikte WhatsApp üzerinden yakınlardaki market, kafe, otel ve benzeri birçok yer görüntülenebilecek.

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