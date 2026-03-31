WEF itiraf etti: Yeni ticaret akışlarının merkezi ilan edildi! Türkiye, elverişli konumda

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya ekonomisinin kalbi İstanbul’da, Dolmabahçe’nin tarihi atmosferinde attı! Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) heyeti, Türkiye’nin küresel sistemdeki vazgeçilmez gücünü bir kez daha tescilledi. Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kilit taşı olan Türkiye için ‘Yatırımın en güvenli limanı’ itirafında bulunan WEF, devler ligindeki oyun kurucu rolümüzü dünyaya ilan etti. Küresel sermayenin temsilcileri, Türkiye Yüzyılı’nın ekonomik şahlanışına ortak olmak için adeta sıraya girdi!

Değişen jeopolitik dengeler ve Batı merkezli ekonomik parçalanma dünyayı kasıp kavururken, çözüm yine Türkiye’nin stratejik aklında bulundu. İstanbul’da gerçekleştirilen WEF Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı, küresel iş dünyasının patronlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde bir araya getirdi. Toplantı sonrası WEF’ten yapılan açıklamada kullanılan "Türkiye, küresel değer zincirlerinde rolünü güçlendirmek için en elverişli konumdadır" ifadesi, aslında Batı'nın Türkiye’ye olan ekonomik mahkûmiyetinin bir itirafı olarak kayıtlara geçti.

WEF Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin WEF'ten yapılan açıklamada, küresel siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "Değişen jeopolitik dinamikler ve ekonomik parçalanma küresel öncelikleri yeniden şekillendirirken, bu toplantı diyalog açısından kritik bir zamanda gerçekleşti." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında köprü görevi gördüğünün altı çizilirken, "Türkiye, değişen jeopolitik dinamikler ve ticaret akışları içinde stratejik bir rol oynamaktadır." denildi.

Türkiye’nin güçlü sanayi tabanına işaret edilerek, küresel sahnede etkisi giderek artan önemli bir G20 ekonomisi konumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, ticaret, yatırım ve üretim ağları için de Türkiye’nin önemli bir dayanak noktası yarattığı kaydedildi.

“TÜRKİYE, YATIRIM ÇEKMEK İÇİN ELVERİŞLİ BİR KONUMDA” Açıklamada, Türkiye’nin bölgeler arası benzersiz bağlantı ağı ve önemli pazarlara erişim imkanına sahip olduğu vurgulanırken, "Türkiye, küresel değer zincirlerinde rolünü güçlendirmek, yatırım çekmek ve ekonomik dayanıklılığını artırmak için elverişli bir konumdadır." ifadesine yer verildi.

WEF Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı’nda farklı sektörlerden liderlerin bir araya geldiği bilgisine yer verilirken, Türkiye’nin ortaklıklarını derinleştirme, küresel ekonomik rolünü güçlendirme ve birbiriyle bağlantılı dünyada büyümenin kilit bağlantı noktası olarak konumunu pekiştirme hedefini ilerlettiği belirtildi. Açıklamada, İstanbul’daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da katıldığı kaydedildi.

Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat
Dünya

Avrupa'da tansiyon yüksek! Milanovic'ten İsrail'e silah satan Vucic'e tarihi tokat

Hırvat lider Milanovic, İsrail ile silah ticareti yaptığı gerekçesiyle bölgede "güvenlik tehdidi" olarak nitelendirilen Sırbistan Cumhurbaşk..
Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?
Gündem

Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki iddialar her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Skandalın fitilini ateşleyen "otel baskını" gö..
Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!
Spor

Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!

İsrail Premier Ligi'nde oynayan Menashe Zalka'nın, Lübnan'daki askeri operasyonda silahla görüntülenmesi futbol dünyasında büyük tepkilere y..
Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı
Dünya

Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı

Basra Körfezi’nde Dubai açıklarında seyreden bir petrol tankerine mermi isabet etti. Olay sonrası gemide yangın çıkarken, mürettebatın güven..
Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi
Gündem

Savcı Sayandan bomba iddia: Özel, Gürlek'e aracı gönderip yardımcı olmasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mutlak butlan konusunda yardımcı olması karşılığında kendisiyle uğraşmamayı vaat..
Endişelendiren nükleer savaş açıklaması
Dünya

Endişelendiren nükleer savaş açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Orta Doğu'daki geri..
