Washington sahneden çekiliyor: Hiç akla gelmeyecek bölgede ABD'den boşalan alan Türkiye'ye kalacak

Türkiye'nin ilk Reykjavik Büyükelçisi olarak atanan Mustafa Levent Bilgen, daha önce Kiev ve Abu Dabi büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan Bilgen, uluslararası kuruluşlar nezdinde ve farklı diplomatik misyonlarda da görev aldı. TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Türkiye'nin İzlanda'ya ilk kez büyükelçi atamasını "isabetli bir karar" olarak değerlendirdi. Türkiye'nin uluslararası sistemde daha görünür ve etkin rol oynama hedefi doğrultusunda İzlanda'nın stratejik öneme sahip ülkelerden biri olduğunu söyleyen Han, "Büyük güç rekabetinin geri döndüğü dünyada, jeopolitik baskı noktalarında en azından diplomatik olarak bulunmak önemli bir mesele." dedi. Han, Soğuk Savaş döneminde de önem taşıyan Kuzey Atlantik hattının bugün yeniden öne çıktığını belirterek, İzlanda'nın bulunduğu coğrafyanın NATO'nun güvenlik mimarisi açısından kritik konumunu koruduğunu dile getirdi. Han, "İzlanda, Kuzey Atlantik'in orta yerinde batırılamaz bir uçak gemisi fonksiyonu görür." diye konuştu. Türkiye ile İzlanda arasında doğrudan diplomatik temsilin önemine işaret eden Han, "Bu iki NATO üyesinin arasında doğrudan diplomatik ilişkilerin olması, bu yeni dönemde daha da önemli." ifadesini kullandı.