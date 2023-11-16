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Türkiye
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Vurulan yaban domuzu şok etti! Tam 459 kilo…

2023-11-16 11:57:35
Vurulan yaban domuzu şok etti! Tam 459 kilo…

Tokat'ta avcılar, 250 dönümlük çilek tarlasına zarar veren 459 kilogram ağırlığında bir domuz avladı.

#1
Foto - Vurulan yaban domuzu şok etti! Tam 459 kilo…

Erbaa ilçesine bağlı Kozlu’da Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) desteği ile ekilen 250 dönümlük çilek tarlasına zarar verdiklerini belirttikleri yaban domuzlarının avlanması için vatandaşlar, Erbaa Kara ve Uçar Avcılar Derneği’nden yardım istedi.

#2
Foto - Vurulan yaban domuzu şok etti! Tam 459 kilo…

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından araziye çıkan avcılar, Turhal Devlet Avlağı bölgesinde uzun takibin ardından bir domuz avladı.

#3
Foto - Vurulan yaban domuzu şok etti! Tam 459 kilo…

Dernek Başkanı Gökhan Ersoy ve ekibi tarafından avlandıktan sonra tartılan domuzun, 459 kilo olduğu belirlendi.

#4
Foto - Vurulan yaban domuzu şok etti! Tam 459 kilo…

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