2023-11-16 11:57:35 Vurulan yaban domuzu şok etti! Tam 459 kilo…
Tokat'ta avcılar, 250 dönümlük çilek tarlasına zarar veren 459 kilogram ağırlığında bir domuz avladı.
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Tokat'ta avcılar, 250 dönümlük çilek tarlasına zarar veren 459 kilogram ağırlığında bir domuz avladı.
Erbaa ilçesine bağlı Kozlu’da Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) desteği ile ekilen 250 dönümlük çilek tarlasına zarar verdiklerini belirttikleri yaban domuzlarının avlanması için vatandaşlar, Erbaa Kara ve Uçar Avcılar Derneği’nden yardım istedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından araziye çıkan avcılar, Turhal Devlet Avlağı bölgesinde uzun takibin ardından bir domuz avladı.
Dernek Başkanı Gökhan Ersoy ve ekibi tarafından avlandıktan sonra tartılan domuzun, 459 kilo olduğu belirlendi.
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