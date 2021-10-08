Vücuttaki yağı kasa çeviren mucize besinler! Kısa sürede yağı yakıp kas oranını arttırıyor

EGZERSİZ: Vücudunuzda kas oranını düzenlemek için en doğru olan spor ve dengeli beslenmedir. Spor yaptıktan önce ve sonra da kendinize dikkat etmeniz ve doğru besinler tüketmeniz gerekir. Egzersiz sırasında ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacağınız depo yediklerinizden gelir. Protein kasların yapımı için gereklidir. Bacak kramplarını önlemek için potasyum ve magnezyuma ihtiyaç vardır. Size yorucu bir egzersiz için anlık enerji verecek yiyecekleri de tüketmelisiniz.