2021-10-08 11:19:30 Vücuttaki yağı kasa çeviren mucize besinler! Kısa sürede yağı yakıp kas oranını arttırıyor
Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle zamanla vücutta oluşan sağlıksız yağlar, hastalıklara zemin hazırlar. Hem sağlıklı bir görünüm için hem de hastalıklardan korunmak için ideal kilonun korunması büyük önem taşıyor. Egzersizle birlikte tüketilecek bazı besinler, vücuttaki sağlıksız yağların yakımını kolaylaştırarak kas oranını artırıyor. Peki, hangi besinler kas oranını artırır? MUZ: Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.