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Sağlık
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Vücuttaki yağı kasa çeviren mucize besinler! Kısa sürede yağı yakıp kas oranını arttırıyor

2021-10-08 11:19:30
Vücuttaki yağı kasa çeviren mucize besinler! Kısa sürede yağı yakıp kas oranını arttırıyor

Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle zamanla vücutta oluşan sağlıksız yağlar, hastalıklara zemin hazırlar. Hem sağlıklı bir görünüm için hem de hastalıklardan korunmak için ideal kilonun korunması büyük önem taşıyor. Egzersizle birlikte tüketilecek bazı besinler, vücuttaki sağlıksız yağların yakımını kolaylaştırarak kas oranını artırıyor. Peki, hangi besinler kas oranını artırır? MUZ: Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.

#1
Foto - BALIK YAĞI: Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.

BALIK YAĞI: Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.

#2
Foto - ÇİKOLATALI SÜT: Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.

ÇİKOLATALI SÜT: Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.

#3
Foto - BADEM: Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.

BADEM: Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.

#4
Foto - ISPANAK: Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.

ISPANAK: Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.

#5
Foto - YULAF: Yulaf sağlıklıdır, lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Mutlaka yulaf tüketin.

YULAF: Yulaf sağlıklıdır, lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Mutlaka yulaf tüketin.

#6
Foto - SOMON: Omega 3 yağ asitleri kas gelişiminde önemli yer tutar. Ayrıca somon yemek metabolizmayı hızlandırır.

SOMON: Omega 3 yağ asitleri kas gelişiminde önemli yer tutar. Ayrıca somon yemek metabolizmayı hızlandırır.

#7
Foto - TATLI PATATES: Mükemmel bir A ve C vitamini, potasyum, riboflavin, bakır, pantothetic asit ve folik asit kaynağıdır

TATLI PATATES: Mükemmel bir A ve C vitamini, potasyum, riboflavin, bakır, pantothetic asit ve folik asit kaynağıdır

#8
Foto - ANANAS: Ananasın içeriğinde proteini sindiren bromelein adlı bir enzim bulunur. Egzersiz sonrası, kahvaltıda, öğün aralarında tüketebilirsiniz. Ayrıca kas iltihabını azaltır.

ANANAS: Ananasın içeriğinde proteini sindiren bromelein adlı bir enzim bulunur. Egzersiz sonrası, kahvaltıda, öğün aralarında tüketebilirsiniz. Ayrıca kas iltihabını azaltır.

#9
Foto - SÜZME PEYNİR: Süzme peynir protein açısından oldukça zengindir. Uzun süre tokluk hissi verir.

SÜZME PEYNİR: Süzme peynir protein açısından oldukça zengindir. Uzun süre tokluk hissi verir.

#10
Foto - KAHVERENGİ PİRİNÇ: Bu kompleks oldukça sağlıklı bir karbonhidrattır. Enerji verir. Egzersiz sırasında da sizi destekler.

KAHVERENGİ PİRİNÇ: Bu kompleks oldukça sağlıklı bir karbonhidrattır. Enerji verir. Egzersiz sırasında da sizi destekler.

#11
Foto - BROKOLİ: Ispanak, domates, mısır ve biberle birlikte salatanıza brokoli ekleyin. Bu sebze mineral ve lif kaynağıdır.

BROKOLİ: Ispanak, domates, mısır ve biberle birlikte salatanıza brokoli ekleyin. Bu sebze mineral ve lif kaynağıdır.

#12
Foto - TAVUK: Her tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. Kızartarak veya fırında pişirerek tüketebilirsiniz.

TAVUK: Her tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. Kızartarak veya fırında pişirerek tüketebilirsiniz.

#13
Foto - MERCİMEK VE NOHUT: Protein için et yemek zorunda değilsiniz. Vejetaryenler de protein için bu besin öğelerini kullanıyor. Dengeli beslenmede etkili olan bu baklagillerden tüketebilirsiniz.

MERCİMEK VE NOHUT: Protein için et yemek zorunda değilsiniz. Vejetaryenler de protein için bu besin öğelerini kullanıyor. Dengeli beslenmede etkili olan bu baklagillerden tüketebilirsiniz.

#14
Foto - YUMURTA: Her yumurta 6-8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda vitamin, çinko, demir ve kalsiyum vardır.

YUMURTA: Her yumurta 6-8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda vitamin, çinko, demir ve kalsiyum vardır.

#15
Foto - EGZERSİZ: Vücudunuzda kas oranını düzenlemek için en doğru olan spor ve dengeli beslenmedir. Spor yaptıktan önce ve sonra da kendinize dikkat etmeniz ve doğru besinler tüketmeniz gerekir. Egzersiz sırasında ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacağınız depo yediklerinizden gelir. Protein kasların yapımı için gereklidir. Bacak kramplarını önlemek için potasyum ve magnezyuma ihtiyaç vardır. Size yorucu bir egzersiz için anlık enerji verecek yiyecekleri de tüketmelisiniz.

EGZERSİZ: Vücudunuzda kas oranını düzenlemek için en doğru olan spor ve dengeli beslenmedir. Spor yaptıktan önce ve sonra da kendinize dikkat etmeniz ve doğru besinler tüketmeniz gerekir. Egzersiz sırasında ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacağınız depo yediklerinizden gelir. Protein kasların yapımı için gereklidir. Bacak kramplarını önlemek için potasyum ve magnezyuma ihtiyaç vardır. Size yorucu bir egzersiz için anlık enerji verecek yiyecekleri de tüketmelisiniz.

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