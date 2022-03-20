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Sağlık
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Vücuttaki toksinleri söküp atan karışım

2022-03-20 02:43:22
Vücuttaki toksinleri söküp atan karışım

Gıda sektöründe sık sık kullanılan mahlep ve bal birlikte tüketildiğinde vücutta biriken toksinleri temizliyor.

#1
Foto - Mis gibi kokusuyla hamur işlerini daha lezzetli kılan mahlep, sağlığa faydalarıyla da dikkat çekici.

Mis gibi kokusuyla hamur işlerini daha lezzetli kılan mahlep, sağlığa faydalarıyla da dikkat çekici.

#2
Foto - Arapça kökenli bir sözcük olan mahlep “tatlı kokulu” ya da “parfüm kralı” anlamına geliyor.

Arapça kökenli bir sözcük olan mahlep “tatlı kokulu” ya da “parfüm kralı” anlamına geliyor.

#3
Foto - Siyah ve beyaz olmak üzere iki türü bulunan mahlebin beyaz olan türü, sağlık problemlerinin doğal ilacı sayılabilir.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki türü bulunan mahlebin beyaz olan türü, sağlık problemlerinin doğal ilacı sayılabilir.

#4
Foto - Pek çok hastalığa deva olan bal ise B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin kaynağı.

Pek çok hastalığa deva olan bal ise B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri açısından oldukça zengin bir besin kaynağı.

#5
Foto - Mahlep özellikle bal ile karıştırılıp tüketildiğinde kemik ağrılarını dindirdiği biliniyor.

Mahlep özellikle bal ile karıştırılıp tüketildiğinde kemik ağrılarını dindirdiği biliniyor.

#6
Foto - Bal ve Mahlep karışımı faydaları Mahlep, bal ile karıştırılarak tüketilmesi halinde üst solunum yolları sorununu öksürük ile söker ve balgam halinde atılmasına yardımcı olur.

Bal ve Mahlep karışımı faydaları Mahlep, bal ile karıştırılarak tüketilmesi halinde üst solunum yolları sorununu öksürük ile söker ve balgam halinde atılmasına yardımcı olur.

#7
Foto - Kandaki şeker oranını düzenleyen etkili besinlerden biri olan mahlep, şeker hastaları için oldukça idealdir.

Kandaki şeker oranını düzenleyen etkili besinlerden biri olan mahlep, şeker hastaları için oldukça idealdir.

#8
Foto - Aynı zamanda mahlep vücudun günlük ihtiyacı olan enerjiyi de sağlar.

Aynı zamanda mahlep vücudun günlük ihtiyacı olan enerjiyi de sağlar.

#9
Foto - Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan mahlep, balla birlikte hastalıklara karşı korumada fazlasıyla etkilidir.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan mahlep, balla birlikte hastalıklara karşı korumada fazlasıyla etkilidir.

#10
Foto - Vücuttaki toksinleri biriktiren karaciğeri de temizlemede etkili olan mahlep, idrar yolu ile tüm toksinleri atar.

Vücuttaki toksinleri biriktiren karaciğeri de temizlemede etkili olan mahlep, idrar yolu ile tüm toksinleri atar.

#11
Foto -

#12
Foto - Mahlep, içeriği büyük ölçüde magnezyum, potasyum ve kalsiyumdan oluşan bir bitkidir.

Mahlep, içeriği büyük ölçüde magnezyum, potasyum ve kalsiyumdan oluşan bir bitkidir.

#13
Foto - Bu minerallerin kemik sağlığımız için çok önemli olduğu düşünüldüğünde, mahlebin düzenli kullanımı kemiklerin gelişimine yardımcı olur.

Bu minerallerin kemik sağlığımız için çok önemli olduğu düşünüldüğünde, mahlebin düzenli kullanımı kemiklerin gelişimine yardımcı olur.

#14
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