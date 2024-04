Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

İLERİ TEKNOLOJİLER: IQ.LIGHT HD Matrix: Dünyanın en iyi aydınlatma sistemlerinden biri MQB evo platformu sayesinde Touareg teknolojilerinin birçoğu Yeni Tiguan’a taşınıyor: Touareg ile aynı interaktif far sistemini paylaşan Yeni Tiguan, dünyanın en iyi aydınlatma sistemlerinden biri olan ve opsiyonel olarak sunulan IQ.LIGHT HD Matrix farlarla daha premium bir görünüme sahip. 38.000'den fazla yüksek çözünürlüklü mikro LED pikselden oluşan matrix farlar yolu her zamankinden daha iyi aydınlattığı için sürücü ve yolculara en üst düzeyde konfor ve güvenlik sağlıyor. Tek bir farda 19.200 LED bulunan bu teknoloji, farklı aydınlatma fonksiyonlarının gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor ve bağımsız olarak kontrol edilebiliyor. IQ.LIGHT – HD Matrix farlar, Tiguan'ın şeridine adeta bir ışık halısı yansıtıyor: Şerit Aydınlatması “Lane Light”. Bu özellik, halı şeklinde parlak bir aydınlatmanın, şeridi tam olarak takip etmesi sayesinde gece sürüşünü daha konforlu hale getiriyor. Sürücü yol çalışmalarında ve dar kesitli yollarda yönlendirme ışığı “Orientation Light” fonksiyonuyla da destekleniyor. Göz kamaştırmayan sürekli uzun far, yeni farların bir diğer avantajı. Karşıdan gelen veya önde seyreden araçlar, ayrı ayrı kontrol edilebilen 38.400 LED sayesinde eskisinden çok daha hassas bir şekilde maskelenebiliyor. Yolun ve Tiguan'ın önündeki alanın daha iyi aydınlatılmasıyla geceleri konfor ve güvenlik önemli ölçüde arttırılıyor. Ayrıca Tiguan’ın yeni far ünitesinde karşılama ve uğurlama aydınlatmaları içerisinde 3 farklı animasyon modu bulunuyor ve sürücü bunlar arasından seçim yapabiliyor.