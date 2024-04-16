  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli, memur ve asgari ücret zammı için Temmuz planı ortaya çıktı! Bakın kim ne kadar alacak?

Abdullah Ağar İran'la ilgili akla gelmeyecek detayı açıkladı: Türk kamuoyu fena yanılıyor, masada o Arap ülkesi var

Herkes bunu merak ediyordu! Kabinede değişiklikle ilgili flaş gelişme

Kalyon PV Türkiye’de bir ilke imza attı!

9 günde 45 bin kişi ziyaret etti

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı’ndan dünyayı ayağa kaldıracak “İsrail” iddiası! Resmen kanınız donacak

Ahmet Hakan’dan gündemi sarsan “AK Parti” yazısı! 5 madde saydı, “Bu yanlışlardan hemen kurtulun” çağrısı yaptı

Tüm ülke sevince boğulacak! Necmettin Batırel az önce duyurdu: Türkiye orada büyük bir doğalgaz rezervi buldu

İncir’in sütü ne işe yarar dedik yıllarca! Bu etkisini keşke daha önce öğrenseydik diyeceksiniz

Bunu, AK Parti’nin içinden birisi dahi söylememişken, o söyledi! Vallahi sana helal olsun sayın Bahçeli

Otomotiv
16
Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

2024-04-16 10:09:50
Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

Pazara sunulduğu 2007’den bu yana 7.6 milyonun üzerindeki satış adediyle, 2018’den günümüze kadar Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli olan Tiguan, üçüncü nesli ile artık daha premium, daha teknolojik… İleri teknolojileri, mükemmele yakın aerodinamik tasarımı ve verimliliğiyle dikkat çeken Yeni Tiguan, 15 Nisan tarihi itibariyle Volkswagen showroomlarında yerini aldı.

#1
Foto - Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

Volkswagen, Tiguan modelinin üçüncü neslini kapsamlı iyileştirmelerle yeniledi: 48 Voltluk hafif hibrit sistemin entegre edildiği turbo beslemeli benzinli motor (eTSI), IQ. LIGHT HD matrix farlar, sınıfında ilk kez sunulan çift valfli adaptif süspansiyon sistemi DCC Pro, dijital kokpit ve masaj özellikli ergoActive koltuklar, Yeni Tiguan’ın dikkat çekici özellikleri arasında.

#2
Foto - Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

EN VERİMLİ TİGUAN: Aerodinamideki önemli geliştirmeler ve gelişmiş güç-aktarma sistemleri sayesinde Yeni Tiguan, orta sınıfın en verimli SUV modellerinden biri olma özelliğini taşıyor. Yeni Tiguan’ın aerodinamik tasarımı sayesinde, hava sürtünme katsayısı 0,33’ten 0,28’e düşürülüyor ve verimlilik artırılıyor. Yeni Tiguan eTSI teknolojisiyle hiç olmadığı kadar verimli… 48 Volt hafif hibrit sistem (eTSI), Golf’ten ve Yeni Passat’tan sonra Yeni Tiguan’da da karşımıza çıkıyor ve 1.5 litre hacmindeki motor 150 PS güç üretiyor. eTSI teknolojisi sayesinde kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülmekte ve ön yolcu koltuğunun altında bulunan Li-ion batarya şarj edilmektedir. Güç aktarma organlarının kalbini oluşturan 1.5 eTSI EVO2 motor, Gelişmiş Aktif Silindir Yönetimi (ACTplus) ile donatılmıştır. ACTplus ile, dört silindirden ikisi motorun çalışma gereksinimine göre mümkün olduğunca sık olarak kapatılır. İlk 1.5 TSI ACT nesline kıyasla, silindirlerin açılıp kapanma süresi ve sarsıntısı, mükemmeli garanti edecek şekilde iyileştirilmiştir. 48 V mimari ile tasarlanan eTSI teknolojisi, kompakt bir batarya ile elektrik motorun çalışmasını sağlıyor. Hafif hibrit teknolojisinin bulunmadığı 12 V elektrik mimarisinde tasarlanan araçlarla karşılaştırıldığında, 48 V mimari, frenleme sırasında önemli ölçüde daha fazla enerjinin geri kazanılmasını sağlıyor. 48 V lityum iyon bataryada depolanan enerji, kayışlı marş jeneratörünü çalıştırmak ve DC/DC dönüştürücü aracılığıyla aracın 12V elektrik sisteminin desteklenmesi için kullanılıyor. Su soğutmalı kayışlı marş jeneratörü, alternatör ve marş görevini üstleniyor. Ayrıca sıfırdan kalkış esnasında ve anlık ekstra güce ihtiyaç duyulan zamanlarda, herhangi bir gecikme olmadan 14 kW güç ve 56 Nm ekstra tork desteği sunan kompakt bir elektrik motoru olarak da çalışıyor. Hafif hibrit teknolojine sahip eTSI sistemi, sürücü ayağını gaz pedalından kaldırdığında benzinli motorun tamamen kapatılmasını mümkün kılarak mekanik sürtünmeyi azaltıyor. Sonuç olarak, 0.5 litre/100 km’ye varan daha az yakıt tüketimi sağlanabiliyor.

#3
Foto - Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

Yeni Tiguan önceki nesline kıyasla 30 mm daha uzun (4.539 mm) ve tavan rayları hariç 4 mm (1.639 mm) daha yüksek. Yeni SUV modelin bagaj hacmi, 37 litre artışla 652 litreye ulaşıyor. Koltuklar katlandığında bagaj kapasitesi 1.650 litreye çıkıyor. Aynı zamanda, arka koltuklar ileri-geri hareket ettirilebiliyor ve sırtlığın da eğim ayarı bulunuyor. Baş mesafesi ise, önde 9 mm (1.058 mm) ve arkada 10 mm (1.022 mm) artarak, iç mekanda daha ferah bir his sunuyor.

#4
Foto - Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

İLERİ TEKNOLOJİLER: IQ.LIGHT HD Matrix: Dünyanın en iyi aydınlatma sistemlerinden biri MQB evo platformu sayesinde Touareg teknolojilerinin birçoğu Yeni Tiguan’a taşınıyor: Touareg ile aynı interaktif far sistemini paylaşan Yeni Tiguan, dünyanın en iyi aydınlatma sistemlerinden biri olan ve opsiyonel olarak sunulan IQ.LIGHT HD Matrix farlarla daha premium bir görünüme sahip. 38.000'den fazla yüksek çözünürlüklü mikro LED pikselden oluşan matrix farlar yolu her zamankinden daha iyi aydınlattığı için sürücü ve yolculara en üst düzeyde konfor ve güvenlik sağlıyor. Tek bir farda 19.200 LED bulunan bu teknoloji, farklı aydınlatma fonksiyonlarının gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor ve bağımsız olarak kontrol edilebiliyor. IQ.LIGHT – HD Matrix farlar, Tiguan'ın şeridine adeta bir ışık halısı yansıtıyor: Şerit Aydınlatması “Lane Light”. Bu özellik, halı şeklinde parlak bir aydınlatmanın, şeridi tam olarak takip etmesi sayesinde gece sürüşünü daha konforlu hale getiriyor. Sürücü yol çalışmalarında ve dar kesitli yollarda yönlendirme ışığı “Orientation Light” fonksiyonuyla da destekleniyor. Göz kamaştırmayan sürekli uzun far, yeni farların bir diğer avantajı. Karşıdan gelen veya önde seyreden araçlar, ayrı ayrı kontrol edilebilen 38.400 LED sayesinde eskisinden çok daha hassas bir şekilde maskelenebiliyor. Yolun ve Tiguan'ın önündeki alanın daha iyi aydınlatılmasıyla geceleri konfor ve güvenlik önemli ölçüde arttırılıyor. Ayrıca Tiguan’ın yeni far ünitesinde karşılama ve uğurlama aydınlatmaları içerisinde 3 farklı animasyon modu bulunuyor ve sürücü bunlar arasından seçim yapabiliyor.

#5
Foto - Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

DCC Pro: UÇAN HALI HİSSİ: Opsiyonel olarak sunulan çift valfli adaptif süspansiyon sistemine sahip “DCC Pro”, Yeni Tiguan’ın geliştirilen özellikleri arasında. Volkswagen, “DCC Pro” teknolojisi ile konforu ve çevikliği bir araya getiriyor. Elektronik aktif süspansiyon kontrolü, sürekli olarak yol koşullarına ve sürüş durumuna tepki vermek için; direksiyon, frenleme ve ivmelenme gibi parametreleri dikkate alıyor. Her tekerlek için ideal sönümleme tek tek hesaplanıyor ve milisaniyeler içinde amortisörler tarafından ideal hidrolik basıncı ayarlanıyor. Sürücü, “DCC Pro” sistemini çok konforludan, çok sportife kadar geniş bir yelpazede kişiselleştirme seçeneğine sahip. Sürüş dinamikleri, bütün sistemleri kontrol eden ve uyum içinde çalışmasını sağlayan Sürüş Dinamikleri Yöneticisi “Vehicle Dynamics Manager” üzerinden koordine ediliyor. Sistem, tekerleğe özel fren müdahaleleri ve amortisör sertliğinin tekerleğe göre ayarlanması gibi işlevlerle daha dengeli, stabil ve çevik yol tutuş sağlıyor. Bu özelliklerin etkileşimi sayesinde sürücü, son derece keyifli bir sürüş deneyimi yaşayabiliyor. En kötü yol yüzeylerinde bile güvenlik hissi maksimuma çıkıyor ve titreşimler azaltılıyor.

#6
Foto - Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

Yüksek kaliteli iç yüzeyler, yeni geliştirilen koltuklar ve etkili ses yalıtımı sayesinde kalite hissi ve konfor yeni bir seviyeye ulaşıyor. Elegance ve R-Line versiyonları, sırtlıkta pnömatik 3 odacıklı basınç noktasıyla masaj işlevi, pnömatik dört yönlü bel desteği ve koltuk ısıtması da dahil olmak üzere standart olarak “Sports Comfort” koltuklarla donatılıyor. Sürücü tarafında ise ergonomik açıdan gelişmiş ergoActive koltuk yer alıyor. Sürücü ve ön yolcu için ergoActive Plus koltuklar her iki model için de Varenna deri paketi kapsamında opsiyonel olarak sunuluyor. Bu opsiyonel koltuklar, elektrik ayarlı ve 10 odacıklı basınç noktasıyla programlanabilir masaj özelliği, hafıza özelliği ve ayarlanabilir baldır desteğine sahipler. Ayrıca ergoActive Plus koltuklarda bağımsız olarak ısıtılan koltuk minderi ve havalandırma işlevi de bulunuyor. Koltuk ısıtma ve koltuk havalandırma işlevleri dış hava sıcaklığına bağlı olarak otomatik etkinleştirilebiliyor.

#7
Foto - Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

Tiguan’ın üçüncü nesli, yepyeni bir kabin mimarisiyle sürücü ve yolcularını karşılıyor. Yeni Tiguan, MQB Evo platformu sayesinde “shift by wire” teknolojisini şık bir vites kontrol kumandası ile birleştiriyor. DSG vites komutları, direksiyon arkasına yerleştirilen bir vites kontrol kumandası aracılığıyla gerçekleştiriliyor. DSG vites seçicinin direksiyon arkasına yerleştirilmesi sayesinde orta konsol daha fazla saklama alanı sunuyor. Sezgisel kullanım prensibi ile; kol ileri doğru çevrilerek Drive “D”, geriye doğru çevrilerek Rear “R” konumuna alınabiliyor. Park “P” konumu ise, direksiyon kontrol kumandasının yan tarafındaki butona basılarak etkinleştiriliyor.

#8
Foto - Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

Modüler Bilgi-Eğlence sistemi en yeni nesil MIB4 yazılım tabanında geliştirildi. Tüm donanımlarda standart sunulan 12,9 inç boyutundaki yeni sistemde grafik tasarımı, tepki süresi ve ekran çözünürlüğü iyileştirilerek; sezgisel kullanım kolaylığı sunuluyor. Alt kısımdaki aydınlatmalı ve “touch slider” özellikli dokunmatik panel sayesinde, ses ve sıcaklık kolayca ayarlanabiliyor. Aynı zamanda çift parmak ile çift dokunuş hareketi yapılarak koltuk ısıtma aktif edilebiliyor.

#9
Foto - Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

MOTORLAR: Yeni Tiguan, 1.5 eTSI 150 PS ve 2.0 TDI SCR 193 PS motor seçeneklerine eşlik eden 7 ileri Çift Kavramalı Şanzıman “DSG” ile pazara sunulmaktadır. 2.0 turbo beslemeli dizel motorda 4MOTION dört tekerden çekiş sistemi standart olarak sunulurken; 1.5 eTSI motor, standart olarak hafif hibrit teknolojisi ile gelmektedir. 2.0 turbo beslemeli dizel motor sayesinde, Yeni Tiguan 0'dan 100 km/s hıza 7,7 saniyede çıkabiliyor. Ayrıca 2,3 tona kadar maksimum çekme kapasitesine sahip.

#10
Foto - Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

Yeni Tiguan Life, Elegance ve R-Line donanım seviyeleriyle müşterilerle buluşuyor. Tiguan tüm donanım seviyelerinde, arka planda yenilenmiş bir yazılıma sahip yeni nesil 12.9” bilgi ve eğlence sistemi ve 10.25’’ dijital gösterge paneli “Digital Cockpit Pro” ile sunuluyor. Volkswagen’in IQ.DRIVE sürüş destek sistemleri kapsamında geliştirilen; şerit takip asistanı “Lane Assist”, yaya ve araç algılama özelliklerine sahip acil durum frenleme sistemi “Front Assist”, dinamik trafik işareti algılama sistemi “Dynamic Road Sign Display”, gelişmiş dikkat ve yorgunluk algılama sistemi “Driver Attention Monitor”, Yeni Tiguan’ın tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

#11
Foto - Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

Life donanım seviyesinde; 17 inç alüminyum alaşım jantlar yer alıyor. Ayrıca bu donanım seviyesinde, ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı direksiyon, Adaptif Hız Sabitleyici “ACC” ve geri görüş kamerası, akıllı park asistanı “Park Assist Plus”, sürüş profil seçimi “Driving Profile Selection”, sürüş deneyim kumandası "Driving Experience Control", 10 renkli ambiyans aydınlatması öne çıkan özellikler arasında.

#12
Foto - Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

Elegance donanım seviyesinde; alüminyum alaşım jantlar 18 inçe yükseliyor. Tiguan LED Plus farlar, uzun far asistanı, 3 boyut görünümlü LED Stop lambalarına sahip. Ön kısımda Volkswagen logosuna doğru uzanan yatay LED ışık şeridi Elegance donanım seviyesinden itibaren araca daha göz alıcı bir görünüm kazandırıyor. Bu donanımdan itibaren standart olarak sunulan panoramik cam tavan ile aracın yaşam alanı daha ferah bir hale geliyor. Masaj özelliğine sahip “ArtVelours Eco” mikrofiber döşemeli ErgoActive ön koltuklar bu donanımda standart sunulurken yarı otonom sürüş asistanı "Travel Assist" ve acil durum asistanı "Emergency Assist" ile şerit değiştirme asistanı "Side Assist" ve arka trafik asistanı "Rear Traffic Assist" standart sürüş asistan sistemlerine ekleniyor.

#13
Foto - Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

R-Line donanım seviyesinde ise; içeride "R" logolu deri direksiyon, R-Line özel tasarım spor koltukları, alüminyum pedallar ve siyah tavan döşemesi; dışarıda ise "R-Line" özel tasarım ön ve arka tamponlar, 19 inçlik Coventry jantlar, ön radyatör ızgarası ve yan aynaların altındaki R logosu öne çıkıyor.

#14
Foto - Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

Tiguan’ın Elegance ve R-Line donanımlarında geliştirilmiş sürüş asistan sistemleri standart olarak sunuluyor. Bunlar arasında; Yarı otonom sürüş asistanı "Travel Assist" ve acil durum asistanı "Emergency Assist", Adaptif hız sabitleyicisi "ACC", Ön bölge asistanı "Front Assist", Şerit değiştirme asistanı "Side Assist" ve arka bölge yaya tanıma asistanı, Şerit takip asistanı "Lane Assist", Akıllı park asistanı "Park Assist Plus", Proaktif yolcu koruma teknolojileri bulunuyor.

#15
Foto - Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

Türkiye’de 1.5 eTSI 150 PS DSG hafif hibrit turbo benzinli ve 2.0 TDI SCR 193 PS 4M DSG turbo dizel motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Tiguan, 2.035.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satın alınabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonist rejim kışkırtmaya devam ediyor! Hava saldırısı düzenlediler
Dünya

Siyonist rejim kışkırtmaya devam ediyor! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah Hareketi'ne ait noktalara hava saldırısı düzenledi.
Yeniden Refah'lı Aydal’ın yalanı bir yılda ortaya çıktı!
Gündem

Yeniden Refah'lı Aydal’ın yalanı bir yılda ortaya çıktı!

İstanbul Havalimanı'nın elde ettiği rekor yolcu sayısı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın bir yalancı olduğunu ortaya ..
56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız
Aktüel

56 yıllık itiraf geldi! Grayam cinayeti çözüldü: ABD'li asker gündem oldu! Bakın ne dedi... Öğrenince şaşıracaksınız

İkinci Dünya Savaşı gazisi Hiram Grayam cinayetinde Eski ABD'li asker itirafı dikkat çekti. Verilen detaylarda sır perdesi 56 yıl sonra gele..
Gürcistan'da yasa tasarısına tepki: Vekiller birbirine girdi, alay konusu oldu! Meclis’te mesai yerine yumruklu kavga
Dünya

Gürcistan'da yasa tasarısına tepki: Vekiller birbirine girdi, alay konusu oldu! Meclis’te mesai yerine yumruklu kavga

Yoğun tepkilere neden olan "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısının yeniden parlamentoya sunulması Gürcistan'ı karıştırdı. Parlamento'd..
ABD'li emekli askerden İran'ın saldırısı sonrası tüm dünyaya Türkiye uyarısı: En büyük korkum bu

ABD'li emekli askerden İran'ın saldırısı sonrası tüm dünyaya Türkiye uyarısı: En büyük korkum bu

İspanya'da flaş karar, İsrail’i çıldırtacak! Kimileri sevinecek: İspanyollar ayağa kalkıyor, toplantıya hazırlanıyor
Dünya

İspanya'da flaş karar, İsrail’i çıldırtacak! Kimileri sevinecek: İspanyollar ayağa kalkıyor, toplantıya hazırlanıyor

İspanya, BM'deki oturumların ardından Filistin devletini tanımak için adım atamaya hazırlanıyor! İspanyollar karar için harekete geçti!..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23