Volkswagen’in dünyada en çok satan modeli Yeni Tiguan üçüncü nesliyle Türkiye’de! Bir bakan bir daha bakıyor! Peki yenilenen otomobilin fiyatı ne kadar?

EN VERİMLİ TİGUAN: Aerodinamideki önemli geliştirmeler ve gelişmiş güç-aktarma sistemleri sayesinde Yeni Tiguan, orta sınıfın en verimli SUV modellerinden biri olma özelliğini taşıyor. Yeni Tiguan’ın aerodinamik tasarımı sayesinde, hava sürtünme katsayısı 0,33’ten 0,28’e düşürülüyor ve verimlilik artırılıyor. Yeni Tiguan eTSI teknolojisiyle hiç olmadığı kadar verimli… 48 Volt hafif hibrit sistem (eTSI), Golf’ten ve Yeni Passat’tan sonra Yeni Tiguan’da da karşımıza çıkıyor ve 1.5 litre hacmindeki motor 150 PS güç üretiyor. eTSI teknolojisi sayesinde kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülmekte ve ön yolcu koltuğunun altında bulunan Li-ion batarya şarj edilmektedir. Güç aktarma organlarının kalbini oluşturan 1.5 eTSI EVO2 motor, Gelişmiş Aktif Silindir Yönetimi (ACTplus) ile donatılmıştır. ACTplus ile, dört silindirden ikisi motorun çalışma gereksinimine göre mümkün olduğunca sık olarak kapatılır. İlk 1.5 TSI ACT nesline kıyasla, silindirlerin açılıp kapanma süresi ve sarsıntısı, mükemmeli garanti edecek şekilde iyileştirilmiştir. 48 V mimari ile tasarlanan eTSI teknolojisi, kompakt bir batarya ile elektrik motorun çalışmasını sağlıyor. Hafif hibrit teknolojisinin bulunmadığı 12 V elektrik mimarisinde tasarlanan araçlarla karşılaştırıldığında, 48 V mimari, frenleme sırasında önemli ölçüde daha fazla enerjinin geri kazanılmasını sağlıyor. 48 V lityum iyon bataryada depolanan enerji, kayışlı marş jeneratörünü çalıştırmak ve DC/DC dönüştürücü aracılığıyla aracın 12V elektrik sisteminin desteklenmesi için kullanılıyor. Su soğutmalı kayışlı marş jeneratörü, alternatör ve marş görevini üstleniyor. Ayrıca sıfırdan kalkış esnasında ve anlık ekstra güce ihtiyaç duyulan zamanlarda, herhangi bir gecikme olmadan 14 kW güç ve 56 Nm ekstra tork desteği sunan kompakt bir elektrik motoru olarak da çalışıyor. Hafif hibrit teknolojine sahip eTSI sistemi, sürücü ayağını gaz pedalından kaldırdığında benzinli motorun tamamen kapatılmasını mümkün kılarak mekanik sürtünmeyi azaltıyor. Sonuç olarak, 0.5 litre/100 km’ye varan daha az yakıt tüketimi sağlanabiliyor.