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Otomotiv
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Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

2024-09-04 11:48:48
Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Volkswagen, Golf modelinin 50. yılını uluslararası bir organizasyonla Türkiye’de kutladı. Kapadokya’daki kutlamalarda, yıl dönümü için hazırlanan özel tasarımlı bir sıcak hava balonunun havalandırılması, bölgenin büyüleyici atmosferini daha da güzelleştirdi. Kapadokya'nın meşhur gün doğumu siluetiyle birleşen bu balon, yüzlerce diğer balonla birlikte gökyüzünü renklendirdi ve bu eşsiz manzara, izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sundu.

#1
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Volkswagen’in küresel anlamda en çok satan modeli olan Golf, 50. yılını 14 ülkeden 60 gazetecinin katıldığı uluslararası bir etkinlikle Kapadokya’da kutladı. Dünya’da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olarak kabul edilen Kapadokya’da düzenlenen etkinliklerde, Golf için özel olarak tasarlanmış bir sıcak hava balonu, Kapadokya'nın Aşk Vadisi’nden gökyüzüne yükseldi. Kapadokya’nın eşsiz manzarasıyla etkileyici bir görsel şölen yaşandı.

#2
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Volkswagen’in tasarım ikonu olan Golf, geçen 50 yıl içerisinde sınıfında referans noktası olmayı başardı ve dünyanın en çok tercih edilen hatchback modeli haline geldi. Golf’ün 1974 yılında başlayan serüveni, dünya genelinde 37,5 milyonun üzerinde satış adedi ve elde edilen sayısız ödüllerle tam bir başarı hikayesine dönüştü.

#3
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

50. YILINDA YENİLENEN TASARIMI İLE EN İYİ FORMUNDA

#4
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Yarım yüzyıldır Volkswagen markasının kalbinde yer alan Golf, yenilenen dış tasarımıyla dikkat çekiyor.

#5
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Ön tarafta, LED farlar daha düz, görsel olarak daha çarpıcı ve iç kısımlara doğru çok daha dar olacak şekilde yeniden tasarlandı. Ayrıca yeni farlar, opsiyonel olarak dünyanın en iyi aydınlatma sistemlerinden biri olan IQ.LIGHT LED matrix farlarla birleştiğinde daha da göz alıcı hale geliyor.

#6
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

IQ.LIGHT LED matrix farlar, geceleri 500 metreye kadar menzile sahip yeni bir spot uzun far modülü ile donatılıyor. Opsiyonel olarak sunulan bu far paketi ayrıca yeni geliştirilen üç boyutlu LED “High” arka aydınlatma grubunu da içeriyor.

#7
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Animasyonlu LED arka aydınlatma grubu bilgi-eğlence sistemi üzerinden bireysel olarak kişiselleştirilebiliyor.

#8
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Avrupa'da bir ilk olma unvanına sahip aydınlatmalı Volkswagen logosu, Yeni Golf’te diğer dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. V ve W harfleri dışında bu harflerin etrafındaki çember de zarif LED ışık konturuyla çevreleniyor. Böylece ön tarafta dikkat çekici ve benzersiz bir ışık silüeti oluşuyor.

#9
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Kalite algısının ileri derecede artırıldığı makyaj operasyonunda şüphesiz ilk göze çarpan özellik, yenilenen bilgi-eğlence sistemi ekranları oluyor. Dördüncü nesil modüler bilgi-eğlence yazılımı (MIB4) ile donatılan sistemin kullanımı, tamamen yeni grafikler ve yeni bir menü yapısıyla önemli ölçüde iyileştirildi ve basitleştirildi.

#10
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Yeni özelliklerden biri olan IDA sesli asistan, doğal dil desteğiyle iklimlendirme, telefon ve navigasyon gibi işlevleri yönetiyor. Pratik bir kullanım sunan yeni MIB4 ekranlarında, ısı ve ses kontrolüne ait dokunmatik kaydırıcılar geliştirilerek kullanım daha ergonomik hale getirilmiştir

#11
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Ayrıca, yeni eklenen aydınlatma kumandaları sayesinde, kullanım kolaylığı daha da geliştirilmiştir. Son derece sezgisel olan bilgi-eğlence sistemi iki farklı boyutta 16:9 ekran formatında sunuluyor.

#12
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan 10,3 inç “Composition Media Plus” bilgi eğlence sistemine ilave olarak, 12,9 inç “Discover Pro” navigasyon sistemi opsiyonel olarak sunuluyor.

#13
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Yeni Passat ve Yeni Tiguan’ın ardından MQB Evo platformunda üretimine başlanan Yeni Golf, hafif hibrit teknolojisinde hissedilir bir geliştirmeyle pazara sunuldu. 48 Volt mimarisinde üretimine devam edilen gelişmiş eTSI sistemde 13,5 kW güç üreten bir elektrik motoru ile benzinli motor destekleniyor.

#14
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Önceki nesline (9,4 kW) kıyasla elektrik motorundan yaklaşık @ daha fazla destek alan, gelişmiş eTSI sistem sayesinde hem yakıt ekonomisi hem de daha pürüzsüz bir sürüş deneyimi hedefleniyor.

#15
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Impression, Life, Style ve R-Line donanım seviyeleri ile satışa sunulan Golf, Kristal Buz Mavisi ve Anemon Mavisi yeni renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Yeni Golf’te 1.0 lt benzinli ünitelerin üretimi sonlanmış olup; 1.5 lt 85 kW (116 PS) TSI, 1.5 lt 85 kW (116 PS) hafif hibrit eTSI ve 1.5 lt 110 kW (150 PS) hafif hibrit eTSI olmak üzere tamamı aktif silindir yönetimi (ACT) özelliğine sahip 3 farklı benzinli motor sunuluyor.

#16
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Güç aktarma organlarında ise bir değişiklik bulunmuyor. Yeni Golf, Impression donanım seviyesi 6 ileri manuel, daha üst donanım seviyeleri ise 7 ileri DSG olmak üzere 2 farklı şanzıman tipiyle pazara sunuluyor.

#17
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Impression donanım seviyesinde Golf, tek bölgeli dijital klima “Climatronic”, anahtarsız çalıştırma sistemi “Keyless GO”, hız sabitleme sistemi “Cruise Control”, ön ve arka park mesafe sensörleri, 10,3 inç “Composition Media Plus” bilgi-eğlence sistemi, kablosuz mobil bağlantı arayüzü “App-Connect”, 10 inç dijital gösterge paneli “Active Info Display”, yeni LED farlar ve LED arka stop grubu, şerit takip asistanı “Lane Assist”, yaya ve bisiklet algılama özellikli ön bölge asistanı “Front Assist” gibi özelliklerle zengin bir donanıma sahip.

#18
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Life donanım seviyesinde, yarı otonom sürüş asistanı “Travel Assist”, acil durum asistanı “Emergency Assist”, 10 inç dijital gösterge paneli “Active Info Display Pro”, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon, 10 renkli iç ambiyans aydınlatması, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi “Keyless Accesss”, üç bölgeli dijital klima “Climatronic” ve arka klima kontrol ünitesi, bel destekli “Comfort” ön koltuklar yer alıyor.

#19
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Style donanım seviyesini, 17 inç “Nottingham” alüminyum alaşım jantlar, LED “Plus” farlar, ön farlardan Volkswagen logosuna kadar uzanan dekoratif LED aydınlatma, ön tarafta aydınlatmalı Volkswagen logosu, panoramik açılır cam tavan, Alcantara “ArtVelours Eco” koltuk döşemesi, yan ve bacak destekleri artırılmış “Sports Comfort” ön koltuklar, 30 renkli iç ambiyans aydınlatması ve kör nokta uyarı sistemi “Side Assist” tamamlıyor.

#20
Foto - Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Yeni Golf’ün sportif versiyonu "R-Line" donanım seviyesinde ise, 17 inç “Coventry” alüminyum alaşım jantlar, R-Line özel tasarım ön ve arka tamponlar, spor süspansiyonlar, sürüş profil seçimi, progresif direksiyon sistemi, Alcantara “ArtVelours” koltuk döşemesi, koltuğa entegre başlıklı ve ekstra yan destekli "Premium Sports" ön koltuklar, siyah tavan döşemesi ve fırçalanmış paslanmaz çelik spor pedallar bulunuyor.

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