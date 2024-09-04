Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!

Ön tarafta, LED farlar daha düz, görsel olarak daha çarpıcı ve iç kısımlara doğru çok daha dar olacak şekilde yeniden tasarlandı. Ayrıca yeni farlar, opsiyonel olarak dünyanın en iyi aydınlatma sistemlerinden biri olan IQ.LIGHT LED matrix farlarla birleştiğinde daha da göz alıcı hale geliyor.