2024-09-04 11:48:48 Volkswagen Golf 50. yılını Kapadokya’da kutladı!
Volkswagen, Golf modelinin 50. yılını uluslararası bir organizasyonla Türkiye’de kutladı. Kapadokya’daki kutlamalarda, yıl dönümü için hazırlanan özel tasarımlı bir sıcak hava balonunun havalandırılması, bölgenin büyüleyici atmosferini daha da güzelleştirdi. Kapadokya'nın meşhur gün doğumu siluetiyle birleşen bu balon, yüzlerce diğer balonla birlikte gökyüzünü renklendirdi ve bu eşsiz manzara, izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sundu.