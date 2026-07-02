Volker Treier'den Türkiye itirafı: 'Biz kendimize yeteriz' düşünesiyle kibirli davrandık

Macar kökenli olduğunu ve Orta Asya'ya yaptığı seyahatlerde Türk dünyasıyla olan kültürel ve tarihi bağlara bizzat tanıklık ettiğini aktaran Treier, "Bölgedeki Türk kökenli girişimcilerimiz Özbekistan'dan Kazakistan'a kadar herkesle çok rahat iletişim kurabiliyor. Orada devasa bir aile var ve beni de bu aileye dahil ettiler. Türk dostlarımızla iş dünyasında da bu samimiyet ve güven temelinde hareket ediyoruz." dedi. Treier, kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 ile 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye tebriklerini ileterek, iklim krizi ve jeopolitik zorlukların ancak bu tür güçlü ortaklıklarla aşılabileceğini vurguladı. DIHK'nın dünya genelindeki ikili oda ağından sorumlu olduğunu belirten Treier, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın (AHK Türkiye), İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki faaliyetleriyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkılar sunduğunu söyledi. Treier, Alman şirketlerin Türkiye'de doğru ortaklar bulması ve her iki ülkeye katma değer oluşturması için çalıştıklarını vurgulayarak, Türk ve Alman paydaşlarla gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacaklarına ve adil ortaklık temelindeki ilişkilerin derinleşerek süreceğine inandığını dile getirdi.