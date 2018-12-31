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Vladimir Putin Kızıl Meydan’da buz hokeyi oynadı

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova Kızıl Meydan'a kurulan buz hokeyi sahasında Rusya'nın buz hokeyi veteranlarıyla maç yaptı. Putin ve Şoygu'nun takımı maçı kazandı.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Kremlin Sarayı’nda görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Putin, Rusya hokeyinin veteranlarından oluşan takımla maç yapmak üzere Kızıl Meydan’a geçti.

  • Putin, Lukaşenko’ya buz hokeyi oynama teklifi de sundu fakat Lukaşenko Minsk’te olması gerektiğini söyleyerek teklifi kibarca geri çevirdi.

  • Putin, Kızıl Meydan’da kurulan buz hokeyi sahasına geçerek burada hazırlıklarına başladı.

  • Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından buz pistine geçti.

  • Sahaya çıkan Şoygu ve Putin aynı takımda yer aldı.

  • Rusya’nın buz hokeyinde efsanelerinden olan Aleksey Kasatonov, Pavel Bure ve Viaçeslav Fetisov’unda oynadığı maçta Putin ve Şoygu’nun takımı rakiplerini 15-10 gibi farklı bir skor ile yenmeyi başardı.

  • Maçta hem Putin hem Şoygu gol atma başarısı gösterirken performansları ise profesyonellere taş çıkardı.

  • Maçı izleyen Moskovalılar ise Putin’i buz üstünde izleme şansını yakaladı.

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