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Yaşam
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Vızır vızır çalışıyorlar! Ücretleri cep yakıyor

2024-07-09 17:35:59
Vızır vızır çalışıyorlar! Ücretleri cep yakıyor

Son zamanlarda taşınma işlerinde bir artış yaşanıyor Hal böyle olunca nakliye firmalarının iş yükünü arttırdı.

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#1
Foto - Vızır vızır çalışıyorlar! Ücretleri cep yakıyor

Son haftalarda kurumlar arası tayinler, kiracıların ev değişikliği gibi nedenler, nakliyecilerin mesaini artırdı. Firmalar yoğun bir şekilde taleplere yetişmeye çalışırken, şehir içi ve şehir dışı nakliye fiyatları da yükselişe geçti.

#2
Foto - Vızır vızır çalışıyorlar! Ücretleri cep yakıyor

Fiyatların arttığı kentlerden biri de İzmir oldu. Kentte en düşük nakliye fiyatı 18 ve 20 bin TL'den başlarken, bu rakamlar; 1+1, 2+1, 3+1 ve eşyaların fazlalığına göre değişebiliyor. Fiyatlar, şehir içinde yine 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

#3
Foto - Vızır vızır çalışıyorlar! Ücretleri cep yakıyor

İzmir'den; Bursa, Ankara ve İstanbul gibi kentlere ise nakliye fiyatları 40 bin TL'den başlayarak 50 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.

#4
Foto - Vızır vızır çalışıyorlar! Ücretleri cep yakıyor

Öte yandan, şehir içinde bir evden başka bir eve taşınmak isteyen kiracı; kira, depozito, emlakçı bedeli, nakliye, boya masrafı ve diğer masraflarla en az 100 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. İzmir'de eşyalarını taşıyan Erkan Altuner (42), fiyatların değişkenlik gösterdiğini söyledi. Altuner, "Nakliye ücretimiz 30 bin TL" dedi. Nakliyeci Muharrem Kayıran (48) da, fiyatların şehir içi ve şehir dışı olarak kilometreye göre arttığını söyledi. Kayıran, "Tahmini en düşük fiyat şehir içi 18-20 bin TL civarında değişiyor. Şehir dışı fiyatlarda değişir. Biz buradan eleman göndermek zorunda kalırsak, buradaki elemanın yevmiyesini iki katı vermek zorundayız. İzmir'den Bursa'ya fiyat en az 40 bin lirayı buluyor. Bu İstanbul içinde o civarlarda. İzmir dışına çıktığımız zaman bu otomatikman 30-40-50 bin TL'ye çıkar eşya durumuna göre" ifadelerine yer verdi.

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