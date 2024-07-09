Vızır vızır çalışıyorlar! Ücretleri cep yakıyor

Öte yandan, şehir içinde bir evden başka bir eve taşınmak isteyen kiracı; kira, depozito, emlakçı bedeli, nakliye, boya masrafı ve diğer masraflarla en az 100 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. İzmir'de eşyalarını taşıyan Erkan Altuner (42), fiyatların değişkenlik gösterdiğini söyledi. Altuner, "Nakliye ücretimiz 30 bin TL" dedi. Nakliyeci Muharrem Kayıran (48) da, fiyatların şehir içi ve şehir dışı olarak kilometreye göre arttığını söyledi. Kayıran, "Tahmini en düşük fiyat şehir içi 18-20 bin TL civarında değişiyor. Şehir dışı fiyatlarda değişir. Biz buradan eleman göndermek zorunda kalırsak, buradaki elemanın yevmiyesini iki katı vermek zorundayız. İzmir'den Bursa'ya fiyat en az 40 bin lirayı buluyor. Bu İstanbul içinde o civarlarda. İzmir dışına çıktığımız zaman bu otomatikman 30-40-50 bin TL'ye çıkar eşya durumuna göre" ifadelerine yer verdi.