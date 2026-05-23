  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kâbe’miz, Kraliyet Saat Kulesi'nden böyle görüntülendi Limak Holding'den flaş karar: Oradaki faaliyetler ani kararla sonlandırıldı Bu hatayı yapan yandı: Etler yakmadan, kontrollü ısıda pişirilmeli! Yanlış pişirme yöntemi risk taşıyor Bilim insanları açıkladı: İşte ömrü uzatan 5 besin! ‘Baraj taşacak’ dedi ve ekledi: İnşallah bir risk yok Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı! Türkiye'den 3 şehir listede! Çölün ortasında son 15 yılın en büyük doğalgaz ve petrol sahası keşfedildi: Her yerden fışkırıyor İletişim Başkanlığı duyurdu! ‘15 Temmuz Milli Hafıza Projesi’ne başvurular başladı
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Yol kenarlarında sık sık karşılaşıyoruz: Diyabeti anında dengeliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yol kenarlarında sık sık karşılaşıyoruz: Diyabeti anında dengeliyor!

Türkiye'de yol kenarlarında bile sık sık karşılaştığımız, hem tarımda hem de mutfaklarımızda giderek daha fazla önem kazanan bir bitki oldu. Özellikle kalpten diyabete kadar birçok hastalığa şifa. İşte kanolanın faydaları...

#1
Foto - Yol kenarlarında sık sık karşılaşıyoruz: Diyabeti anında dengeliyor!

Göz alıcı sarı çiçekleriyle tarım arazilerinden yol kenarlarına kadar her yerde karşımıza çıkan kanola, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Tohumlarından elde edilen zengin besin değerli yağıyla mutfakların gizli kahramanı olan kanolanın tüm merak edilenlerini sizler için yeniden derledik. İşte kanolanın faydaları, Türkiye'de yetiştiği yerler ve tüketim yöntemleri...

#2
Foto - Yol kenarlarında sık sık karşılaşıyoruz: Diyabeti anında dengeliyor!

KANOLA YAĞININ 5 FAYDASI Kanola bitkisinin tohumlarından soğuk ya da sıcak sıkımla üretilen yağ, vücudumuz için adeta bir şifa kaynağıdır. Kalbinizin En Yakın Dostu: İçeriğindeki doymuş yağ oranının yaklaşık yüzde 7 gibi çok düşük bir seviyede olması, kanola yağını kalp dostu yapar. Ayrıca barındırdığı tekli doymamış yağ asitleri, kötü kolesterol (LDL) seviyesini aşağı çekmeye yardımcı olur.

#3
Foto - Yol kenarlarında sık sık karşılaşıyoruz: Diyabeti anında dengeliyor!

Zihin ve Beyin Gelişimi İçin İdeal: İnsan vücudunun kendi kendine üretemediği ve mutlak dışarıdan takviye edilmesi gereken Omega-3 ile Omega-6 yağ asitlerini mükemmel bir dengede sunar. Bu dengeli yapı, beyin fonksiyonlarının korunmasında etkilidir. Yaşlanma Karşıtı Hücre Koruyucu: E ve K vitaminleri yönünden son derece zengindir. Bu güçlü antioksidan yapısı sayesinde serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini destekler ve yaşlanma etkilerini geciktirir.

#4
Foto - Yol kenarlarında sık sık karşılaşıyoruz: Diyabeti anında dengeliyor!

Diyabet Yönetiminde Destekçi: Şeker hastaları için faydalı bir alternatiftir. Kan şekerinin dengede kalmasını kolaylaştırırken, insülin direncinin kırılmasına da pozitif katkı sağlar. Eklem ve Kas Ağrılarına Doğal Çözüm: İltihap giderici (antiinflamatuar) bileşenleri sayesinde kireçlenme, eklem sertliği ve çeşitli iskelet sistemi ağrılarının hafifletilmesinde rahatlatıcı rol oynar.

#5
Foto - Yol kenarlarında sık sık karşılaşıyoruz: Diyabeti anında dengeliyor!

TÜRKİYE'NİN KANOLA HARİTASI: EN ÇOK NEREDE YETİŞİR? Geniş bir iklim uyumuna sahip olan kanola bitkisi; serin, ılıman ve sıcak geçiş iklimlerini çok sever. Ülkemizde her geçen yıl ekim alanı biraz daha genişleyen bu bitkinin coğrafi dağılımı şu şekildedir: Lider Bölge Akdeniz (E): Türkiye genelindeki üretimin neredeyse yarısı bu bölgeden karşılanır. Başta Adana (Çukurova) olmak üzere Hatay, Mersin ve Osmaniye'de geniş tarım arazilerine yayılmıştır.

#6
Foto - Yol kenarlarında sık sık karşılaşıyoruz: Diyabeti anında dengeliyor!

İkinci Sırada Marmara ve Trakya: Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli üçlüsü başta olmak üzere Bursa ve Balıkesir illerinde de yoğun olarak tarımı yapılmaktadır. İç Anadolu'da Nöbetçi Bitki: Konya, Ankara, Eskişehir ve Kayseri gibi illerimizde, toprağı dinlendirmek amacıyla buğday ile münavebeli (dönüşümlü) olarak ekilir. Ege ve Güneydoğu'da Alternatif Rota: Aydın, Denizli, Afyon ile pamuk üretimiyle bilinen Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerde de kanola tarlalarına rastlamak mümkündür. Zorlu iklim şartları nedeniyle kanola tarımı en az Doğu Anadolu Bölgesi'nde tercih edilirken; aşırı nemli yapısından dolayı Doğu Karadeniz'de hiç yetiştirilmez.

#7
Foto - Yol kenarlarında sık sık karşılaşıyoruz: Diyabeti anında dengeliyor!

KANOLA NASIL TÜKETİLİR? Kanola bitkisi doğrudan toplanıp sebze gibi pişirilen bir ürün değildir; bitkinin değeri tohumundan süzülen bitkisel yağında saklıdır. Fırın ve Tencere Yemeklerinde: Isıya karşı oldukça dirençlidir. Bu sayede sotelerde, fırın yemeklerinde ve ızgara çeşitlerinde güvenli bir pişirme yağı olarak rol alır.

#8
Foto - Yol kenarlarında sık sık karşılaşıyoruz: Diyabeti anında dengeliyor!

Hafif Kızartmalar İçin: Yüksek ısıda yapısı kolay kolay bozulmadığı için derin yağda yapılan kızartmalarda yanmaya karşı dayanıklı ve hafif bir alternatif sunar. Soslarda ve Çiğ Tüketimde: Baskın bir kokusu veya aroması yoktur. Nötr tadı sayesinde tıpkı zeytinyağı gibi salata soslarında, ev yapımı mayonezlerde ve et marinalarında çiğ olarak rahatça kullanılabilir. Hamur İşlerinde Katı Yağ İkamesi: Poğaça, kek, kurabiye gibi tariflerde margarin ya da tereyağı kullanmak istemeyenler için harika bir sıvı yağ alternatifidir./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi
Gündem

İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından kulisler hareketlenirken gazeteci Fuat Uğur'un iddiası dikkatleri üzerine çekti. Uğur, Kemal Kılıç..
Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!
Gündem

Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu!

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun elindeyken CHP’nin yayın organı haline getirilen fondaş Halk TV, dün düşen borsanın bugün yükselmesiyle şok..
Türkiye'de bu traş yasaklandı! Yapana dev ceza!
Gündem

Türkiye'de bu traş yasaklandı! Yapana dev ceza!

Saçların alt kısımlarının kesilerek üst kısımlarının bırakıldığı “Tas kafa” saç modeli yasaklanıyor.

Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu
Gündem

Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu

Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kriz yeniden tırmandı. Mahkeme kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve ..
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! ABD'de gözaltına alındı
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! ABD'de gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı.

Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil o partiye geçiyor
Siyaset

Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil o partiye geçiyor

Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir siyasi iddia daha ortaya atıldı. Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti’den 9 milletvekilinin MHP’ye g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23