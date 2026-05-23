Yol kenarlarında sık sık karşılaşıyoruz: Diyabeti anında dengeliyor!

İkinci Sırada Marmara ve Trakya: Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli üçlüsü başta olmak üzere Bursa ve Balıkesir illerinde de yoğun olarak tarımı yapılmaktadır. İç Anadolu'da Nöbetçi Bitki: Konya, Ankara, Eskişehir ve Kayseri gibi illerimizde, toprağı dinlendirmek amacıyla buğday ile münavebeli (dönüşümlü) olarak ekilir. Ege ve Güneydoğu'da Alternatif Rota: Aydın, Denizli, Afyon ile pamuk üretimiyle bilinen Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerde de kanola tarlalarına rastlamak mümkündür. Zorlu iklim şartları nedeniyle kanola tarımı en az Doğu Anadolu Bölgesi'nde tercih edilirken; aşırı nemli yapısından dolayı Doğu Karadeniz'de hiç yetiştirilmez.