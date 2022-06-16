Viranşehir’de valiye şelengo ikram edildi

Daha sonra başkanlık makamına geçen Vali Ayhan’a, ülkemizde sadece Viranşehir’de yetişen, dışı karpuz, içi kavun ve tadı ise salatalığa benzeyen şelengo ikram edildi. Başkan Ekinci, ziyaretin sonunda ise Vali Ayhan’a işlemeli ibrik hediye etti. Ziyaretlerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’a teşekkür eden Başkan Ekinci, Viranşehir’in gelişmesi ve kalkınması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti. Viranşehir İlçe Kaymakamı Önder Çengel’in de eşlik ettiği Vali Ayhan, daha sonra çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından belediye binasından ayrıldı.