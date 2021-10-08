VGM burs ücretleri 2021 ne kadar? VGM burs ücreti ne kadar 2021 2022?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine verilen VGM burs başvuru tarihleri açıkladı. Buna göre 2021 2022 VGM ortaöğretim burs başvuru tarihi 15-30 Ekim 2021, VGM 2021 üniversite burs başvuru tarihi ise 1 -15 Kasım 2021 olarak açıklandı. VGM burs başvurusu yapacak olan öğrenciler VGM burs ücretelrinin kaç para olduğunu merak ediyor. Peki 2021 VGM burs ücreti ne kadar? 2021 2022 VGM bursu kaç para? VGM bursu nasıl nereden yapılacak? İşte 2021 2022 VGM burs ücretleri.