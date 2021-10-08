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Eğitim
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VGM burs ücretleri 2021 ne kadar? VGM burs ücreti ne kadar 2021 2022?

2021-10-08 15:00:21
VGM burs ücretleri 2021 ne kadar? VGM burs ücreti ne kadar 2021 2022?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine verilen VGM burs başvuru tarihleri açıkladı. Buna göre 2021 2022 VGM ortaöğretim burs başvuru tarihi 15-30 Ekim 2021, VGM 2021 üniversite burs başvuru tarihi ise 1 -15 Kasım 2021 olarak açıklandı. VGM burs başvurusu yapacak olan öğrenciler VGM burs ücretelrinin kaç para olduğunu merak ediyor. Peki 2021 VGM burs ücreti ne kadar? 2021 2022 VGM bursu kaç para? VGM bursu nasıl nereden yapılacak? İşte 2021 2022 VGM burs ücretleri.

#1
Foto - Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler burs imkanı sağlayan vakıflara çevrildi. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu başvuru tarihleri ne zaman? VGM burs başvuru şartları nelerdir? Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen burslar için başvurular, www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler burs imkanı sağlayan vakıflara çevrildi. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu başvuru tarihleri ne zaman? VGM burs başvuru şartları nelerdir? Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen burslar için başvurular, www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacak.

#2
Foto - 2021 VGM bursu ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak 2021 2022? Ortaöğrenim VGM burs başvuruları, 15-30 Ekim tarihinde alınacak. Yükseköğrenim VGM burs başvuruları ve yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvuruları ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alınacak.

2021 VGM bursu ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak 2021 2022? Ortaöğrenim VGM burs başvuruları, 15-30 Ekim tarihinde alınacak. Yükseköğrenim VGM burs başvuruları ve yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvuruları ise 1-15 Kasım tarihleri arasında alınacak.

#3
Foto - VGM bursu kaç para 2021 2022? VGM bursu ne kadar 2021? 2021-2022 eğitim yılında VGM burs miktarlarında artış yapıldı. Bu artış ile ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

VGM bursu kaç para 2021 2022? VGM bursu ne kadar 2021? 2021-2022 eğitim yılında VGM burs miktarlarında artış yapıldı. Bu artış ile ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

#4
Foto - VGM bursu nasıl nereden yapılacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, aşağıda belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği (ortaöğrenim) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (yükseköğrenim) doğrultusunda yerine getirilmektedir.

VGM bursu nasıl nereden yapılacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, aşağıda belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği (ortaöğrenim) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (yükseköğrenim) doğrultusunda yerine getirilmektedir.

#5
Foto - Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı, başvuru yapan herkese eğitim yardımı/burs verileceği yönünde yanlış ve asılsız bilgilerin yayıldığı görülmüştür.

Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı, başvuru yapan herkese eğitim yardımı/burs verileceği yönünde yanlış ve asılsız bilgilerin yayıldığı görülmüştür.

#6
Foto - Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. ​Bölge Müdürlüklerimizin sorumluluk alanında bulunan illerin ve Bölge Müdürlüklerimizin iletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz. Burslarımız hakkında ayrıntılı bilgi için Sıkça Sorulan Sorular’dan (SSS) faydalanabilirsiniz.

Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. ​Bölge Müdürlüklerimizin sorumluluk alanında bulunan illerin ve Bölge Müdürlüklerimizin iletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz. Burslarımız hakkında ayrıntılı bilgi için Sıkça Sorulan Sorular’dan (SSS) faydalanabilirsiniz.

#7
Foto - VGM BURSU ALAMAYACAK ÖĞRENCİLER Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre; a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

VGM BURSU ALAMAYACAK ÖĞRENCİLER Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre; a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

#8
Foto - c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere, d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere, d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

#9
Foto - g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre; Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre; Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

#10
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