Vestel'de korkutan gelişme: Kötü haberler peş peşe geldi

Vestel Beyaz Eşya’nın toplam aktifleri 31 Aralık 2025 tarihine göre 111,9 milyar liradan 113 milyar liraya çıkarken, öz kaynaklar 45,5 milyar liradan 42,6 milyar liraya geriledi. Net borçlar ise 25 milyar liradan 39,5 milyar liranın üzerine çıktı. Net borçların öz kaynaklara oranı dokuz ayda yüzde 55’ten yüzde 93’e kadar yükseldi.