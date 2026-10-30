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Ekonomi
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Vestel'de korkutan gelişme: Kötü haberler peş peşe geldi

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Vestel'de korkutan gelişme: Kötü haberler peş peşe geldi

Zorlu Holding'in beyaz eşya markası Vestel'de işler yolunda gitmiyor. Şirketin dokuz aylık verileri piyasaları korkuttu. İşte detaylar...

#1
Foto - Vestel'de korkutan gelişme: Kötü haberler peş peşe geldi

Tekreferans'ta yer alan habere göre Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde üretim yapan Zorlu Holding’e ait Vestel Beyaz Eşya, bu yılın ilk dokuz aylık verilerini açıkladı.

#2
Foto - Vestel'de korkutan gelişme: Kötü haberler peş peşe geldi

Toplam sekiz üretim tesisi ve bir deposu olan beyaz eşya şirketinin satışları ciddi oranda düşerken, net borçların öz kaynaklara oranının yüzde 55’ten 93’e yükselmesi dikkat çekti.

#3
Foto - Vestel'de korkutan gelişme: Kötü haberler peş peşe geldi

Vestel Beyaz Eşya’nın net satışları Ocak-Eylül 2026 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 74,4 milyar TL’den 40,8 milyar TL’ye geriledi.

#4
Foto - Vestel'de korkutan gelişme: Kötü haberler peş peşe geldi

İhracat oranı yüzde 68’den yüze 65’e düştü. Faaliyet zararı ise 3,2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin net dönem zararı ise 4,3 milyar TL’den 3,4 milyar TL’ye düştü.

#5
Foto - Vestel'de korkutan gelişme: Kötü haberler peş peşe geldi

Vestel Beyaz Eşya’nın toplam aktifleri 31 Aralık 2025 tarihine göre 111,9 milyar liradan 113 milyar liraya çıkarken, öz kaynaklar 45,5 milyar liradan 42,6 milyar liraya geriledi. Net borçlar ise 25 milyar liradan 39,5 milyar liranın üzerine çıktı. Net borçların öz kaynaklara oranı dokuz ayda yüzde 55’ten yüzde 93’e kadar yükseldi.

#6
Foto - Vestel'de korkutan gelişme: Kötü haberler peş peşe geldi

Vestel Beyaz Eşya’daki istihdam sayısındaki azalma da dikkat çekti. 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Şirketin toplam çalışan sayısı 5 bin 510 oldu. Geçen yılsonunda bu sayı 6 bin 698 kişiydi. Dokuz ay içinde çalışan sayısı 1.200 kişiye yakın azaldı.

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