Ünlü isimden taksicilere tehdit: Siz bittiniz

Martı TAG ile taksi sektörü arasındaki rekabete de değinen Öktem, sürücü sayılarını gündeme getirdi. Türkiye’de 620 bin Martı TAG sürücüsü bulunduğunu, taksici sayısının ise 80 bin olduğunu öne süren Öktem, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bugün Türkiye’de 620 bin Martı TAG sürücüsü var, buna karşın sadece 80 bin taksici bulunuyor. Olay zaten bitti, konu kapandı; siz sadece henüz bunun farkında değilsiniz.”