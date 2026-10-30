  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
5 metrelik dev timsah, genç kadını nişanlısının gözü önünde böyle yuttu Azerbaycan'da Türkiye ile ilgili ağızları açık bırakan sözler: Herkes 'bu nasıl kardeşlik' sorusunu soruyor Senato başkanından yıllar sonra gelen itiraf: “O tarihi adımı unutmayacağız, bağımız Osmanlı’ya dayanıyor” Ünlü isimden taksicilere tehdit: Siz bittiniz Altın fiyatları haftayı düşüşle kapatıyor! KPSS Önlisans 2026 sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM KPSS önlisans sonuç sorgulama ekranı Vestel'de korkutan gelişme: Kötü haberler peş peşe geldi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Ünlü isimden taksicilere tehdit: Siz bittiniz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü isimden taksicilere tehdit: Siz bittiniz

Martı ve Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, ofisinin önünde protesto gösterisi düzenleyen taksicilere sert tepki gösterdi.

#1
Foto - Ünlü isimden taksicilere tehdit: Siz bittiniz

Martı ve Martı TAG’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, bir grup taksicinin şirketin Maslak’taki ofisine yönelik eylemi ve Büyükdere Caddesi’nde trafiği kesmesine tepki gösterdi. Yatırımcı görüşmeleri için New York’a giderken bir video yayımlayan Öktem, yaşananların kendisini yıldırmayacağını belirterek Martı TAG ve teknoloji projelerine daha fazla yatırım yapacağını söyledi.

#2
Foto - Ünlü isimden taksicilere tehdit: Siz bittiniz

Taksicilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde şirketin ofisine geldiğini belirten Öktem, eyleme sert sözlerle tepki gösterdi. Bir grup taksicinin ofisi bastığını ve çalışanlara saldırmaya çalıştığını öne süren Öktem, Büyükdere Caddesi’nde trafiğin kesilmesi nedeniyle vatandaşların yollarda kaldığını ve ambulansların da ilerlemekte zorlandığını ifade etti.

#3
Foto - Ünlü isimden taksicilere tehdit: Siz bittiniz

New York’a yatırımcılarla görüşmek için gittiğini belirten Öktem, eylemin kendisini geri adım atmaya değil, daha fazla çalışmaya yönelttiğini söyledi. Öktem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Ünlü isimden taksicilere tehdit: Siz bittiniz

“Şimdi beni daha da motive ettiniz. Türkiye’ye daha çok yatırım getireceğim, Martı’nın büyümesi için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. RoboMartı projesine daha çok özen gösterecek, teknolojisini geliştireceğim. Martı TAG’ın reklamlarını artırıp daha çok sürücüye ulaşacak ve günün sonunda çok daha fazla insanı Martı TAG’a bindireceğim.”

#5
Foto - Ünlü isimden taksicilere tehdit: Siz bittiniz

Martı TAG ile taksi sektörü arasındaki rekabete de değinen Öktem, sürücü sayılarını gündeme getirdi. Türkiye’de 620 bin Martı TAG sürücüsü bulunduğunu, taksici sayısının ise 80 bin olduğunu öne süren Öktem, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bugün Türkiye’de 620 bin Martı TAG sürücüsü var, buna karşın sadece 80 bin taksici bulunuyor. Olay zaten bitti, konu kapandı; siz sadece henüz bunun farkında değilsiniz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli takımda büyük kriz! 'Yorumcuyken bana sallayan adam benim hocam olamaz'
Spor

Milli takımda büyük kriz! 'Yorumcuyken bana sallayan adam benim hocam olamaz'

Sercan Hamzaoğlu, A Milli Takım'da forma giyen bazı futbolcuların, yorumculuk döneminde kendileri hakkında sert ifadeler kullanan Sergen Yal..
Freedom House salladı Yeni Asya sorgulamadan atladı: Türkiye bakın neden özgür değilmiş?
Gündem

Freedom House salladı Yeni Asya sorgulamadan atladı: Türkiye bakın neden özgür değilmiş?

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Freedom House sallayıp, Yeni Asya sorgulamadan atladığı "Türkiye özgür değil" safsatasına..
Ankara'da kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Mansur Yavaş, AK Parti'ye mi geçiyor?
Gündem

Ankara'da kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Mansur Yavaş, AK Parti'ye mi geçiyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Bakanlıkta kabul etti. Görüşmen..
Rumlar Doğu Akdeniz’de yine sahnede! KKTC’den doğal gaz anlaşmasına sert tepki
Gündem

Rumlar Doğu Akdeniz’de yine sahnede! KKTC’den doğal gaz anlaşmasına sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İtalyan enerji devi ENI ile Kronos doğal gaz sahasına yönelik attığı yeni adıma KKTC’den tepki geldi. KKTC Dış..
Sermaye piyasası soruşturmada flaş gelişme
Gündem

Sermaye piyasası soruşturmada flaş gelişme

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulker..
Suudi Arabistan’da çok sayıda patlama
Dünya

Suudi Arabistan’da çok sayıda patlama

Yemen'deki İran destekli Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da saldırı uyarılarının ardından çok sayıda patlama sesi du..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23