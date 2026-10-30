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Senato başkanından yıllar sonra gelen itiraf: "O tarihi adımı unutmayacağız, bağımız Osmanlı’ya dayanıyor"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Senato başkanından yıllar sonra gelen itiraf: “O tarihi adımı unutmayacağız, bağımız Osmanlı’ya dayanıyor”

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan Somali Federal Parlamentosu Senato Başkanı Abdi Haşi Abdullahi, iki ülke arasındaki dostluğun köklerine dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında "Somali'ye gidilemez" denilen en tehlikeli dönemde ailesiyle birlikte ülkesini ziyaret ettiğini hatırlatan Abdullahi, Türkiye'nin sağladığı desteğin asla unutulmayacağını vurguladı. İnsani yardımlardan savunma işbirliğine kadar her alanda yanlarında olan Türk halkına teşekkür eden Somalili lider, Osmanlı'ya uzanan kardeşlik bağlarının güçlenerek süreceğini belirtti.

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Foto - Senato başkanından yıllar sonra gelen itiraf: "O tarihi adımı unutmayacağız, bağımız Osmanlı’ya dayanıyor"

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Ferhat Alkan, Somali Federal Parlamentosu Senato Başkanı Abdi Haşi Abdullahi, Somalili yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Alkan, Cumhuriyet Bayramı'nın önemini vurgulayarak, Türkiye ile Somali arasındaki köklü dostluk ve işbirliği ilişkilerini de ele aldı. İki ülke arasındaki tarihi bağlara işaret eden Alkan, Türkiye'nin Somali ile dayanışmasına ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemin altını çizdi.

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Foto - Senato başkanından yıllar sonra gelen itiraf: "O tarihi adımı unutmayacağız, bağımız Osmanlı’ya dayanıyor"

Somali Federal Parlamentosu Senato Başkanı Abdullahi de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlayarak Türk hükümetine ve halkına tebriklerini iletti. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin davetinden dolayı teşekkür eden Abdullahi, Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Osmanlı dönemine kadar uzandığını belirtti. Abdullahi, iki ülkenin güçlü tarihi bağlara sahip olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Senato başkanından yıllar sonra gelen itiraf: "O tarihi adımı unutmayacağız, bağımız Osmanlı’ya dayanıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği ziyarete değinen Abdullahi, o dönemde Somali'nin ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Abdullahi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin önemine işaret ederek, "Somali'ye gidilemeyeceği, güvenli olmadığı söylenmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyet ve ailesiyle ülkemize geldi." dedi. Türkiye'nin Somali'ye sağladığı desteğe teşekkür eden Abdullahi, "Türk hükümetinin ve Türk halkının Somali'ye verdiği desteği büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

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Foto - Senato başkanından yıllar sonra gelen itiraf: "O tarihi adımı unutmayacağız, bağımız Osmanlı’ya dayanıyor"

Abdullahi, Türkiye'nin Somali'de barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik desteğinin sürmesini temenni ederek, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlenmesini istediklerini söyledi.

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Foto - Senato başkanından yıllar sonra gelen itiraf: "O tarihi adımı unutmayacağız, bağımız Osmanlı’ya dayanıyor"

Türkiye, 2011'den bu yana Somali'de insani yardım, sağlık, eğitim, altyapı ve güvenlik alanlarında çeşitli projeler yürütürken iki ülke, 2024'te imzalanan savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasıyla ilişkilerini daha da geliştirdi.

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