Senato başkanından yıllar sonra gelen itiraf: “O tarihi adımı unutmayacağız, bağımız Osmanlı’ya dayanıyor”
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan Somali Federal Parlamentosu Senato Başkanı Abdi Haşi Abdullahi, iki ülke arasındaki dostluğun köklerine dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında "Somali'ye gidilemez" denilen en tehlikeli dönemde ailesiyle birlikte ülkesini ziyaret ettiğini hatırlatan Abdullahi, Türkiye'nin sağladığı desteğin asla unutulmayacağını vurguladı. İnsani yardımlardan savunma işbirliğine kadar her alanda yanlarında olan Türk halkına teşekkür eden Somalili lider, Osmanlı'ya uzanan kardeşlik bağlarının güçlenerek süreceğini belirtti.