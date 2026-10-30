Senato başkanından yıllar sonra gelen itiraf: “O tarihi adımı unutmayacağız, bağımız Osmanlı’ya dayanıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği ziyarete değinen Abdullahi, o dönemde Somali'nin ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Abdullahi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin önemine işaret ederek, "Somali'ye gidilemeyeceği, güvenli olmadığı söylenmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyet ve ailesiyle ülkemize geldi." dedi. Türkiye'nin Somali'ye sağladığı desteğe teşekkür eden Abdullahi, "Türk hükümetinin ve Türk halkının Somali'ye verdiği desteği büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.