Bakırköy Belediyesi’nde “Allah’ın Kürdosu” skandalı: Esnaftan 200 bin dolar isteyip odadan kovdular
Bakırköy Belediyesi'nde ruhsat almak isteyen bir kuaförün maruz kaldığı rüşvet pazarlığı, tehdit ve ırkçı hakaretler savcılık tutanaklarıyla gözler önüne serildi. Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül'ün "Gökhan" sahte ismiyle ruhsat karşılığında 200 bin dolar rüşvet istediği, parayı vermeyen esnafa ise Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün "Seni rezil edeceğim, Allah'ın Kürdosu" diyerek hakaret ettiği ortaya çıktı. Skandalın ardından Akyüz gözaltına alınırken, meclis üyesi Erkan Gül'ün yurt dışına kaçtığı bildirildi.