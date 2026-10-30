Bakırköy Belediyesi’nde “Allah’ın Kürdosu” skandalı: Esnaftan 200 bin dolar isteyip odadan kovdular

“Sonraki süreçte R.B., Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Sedat Mumcuoğlu ve ben ruhsat için yine Ali Rıza Akyüz’ün yanına gittik. Akyüz, R.B.’ye ‘Sen burnunun dikine çok gidiyorsun, bu işleri bilmiyorsun. Benim yanıma muhtarı niye getirdin? Ben sana bir tutanak tutayım da gör, seni rezil edeceğim, Allah’ın Kürdosu’ şeklinde tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ederek elindeki evrakları fırlatıp bizi odadan kovdu. Daha sonra arkadaşımın iş yeri mühürlendi.”