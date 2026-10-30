  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Ateş gibi hoca!" Sarı-lacivertli kulüpte tüm planlar altüst oldu, o isim için operasyon başladı Fon vurgununda o valinin adı geçti, yer yerinden oynadı! Şamil Tayyar’dan o isme zehir zemberek çağrı: “Görevi bırakın” Bakırköy Belediyesi’nde “Allah’ın Kürdosu” skandalı: Esnaftan 200 bin dolar isteyip odadan kovdular Azerbaycan'dan 'inşallah doğru değildir' dedirten Türkiye kararı: BAE'nin adayına destek verdiler Askeri helikopter paramparça oldu! 4 ölü, 11 yaralı var 5 metrelik dev timsah, genç kadını nişanlısının gözü önünde böyle yuttu Azerbaycan'da Türkiye ile ilgili ağızları açık bırakan sözler: Herkes 'bu nasıl kardeşlik' sorusunu soruyor Senato başkanından yıllar sonra gelen itiraf: “O tarihi adımı unutmayacağız, bağımız Osmanlı’ya dayanıyor” Ünlü isimden taksicilere tehdit: Siz bittiniz
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bakırköy Belediyesi’nde "Allah’ın Kürdosu" skandalı: Esnaftan 200 bin dolar isteyip odadan kovdular

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakırköy Belediyesi’nde “Allah’ın Kürdosu” skandalı: Esnaftan 200 bin dolar isteyip odadan kovdular

Bakırköy Belediyesi'nde ruhsat almak isteyen bir kuaförün maruz kaldığı rüşvet pazarlığı, tehdit ve ırkçı hakaretler savcılık tutanaklarıyla gözler önüne serildi. Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül'ün "Gökhan" sahte ismiyle ruhsat karşılığında 200 bin dolar rüşvet istediği, parayı vermeyen esnafa ise Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz'ün "Seni rezil edeceğim, Allah'ın Kürdosu" diyerek hakaret ettiği ortaya çıktı. Skandalın ardından Akyüz gözaltına alınırken, meclis üyesi Erkan Gül'ün yurt dışına kaçtığı bildirildi.

#1
Foto - Bakırköy Belediyesi’nde "Allah’ın Kürdosu" skandalı: Esnaftan 200 bin dolar isteyip odadan kovdular

Bakırköy Belediyesi’nde ruhsat almak isteyen bir kuaförün karşılaştığı rüşvet pazarlığı, tehdit ve hakaretlere uzanan süreci ortaya çıkardı. Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül’ün kendisini “Gökhan” olarak tanıtarak 200 bin dolar istediği, parayı ödemeyi kabul etmeyen esnafın ise Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’ün ırkçı hakaretlerine maruz kaldığı tanık ifadesine yansıdı. Rüşvet baskısına şahit olan A.Y., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na tanık sıfatıyla ifade verdi. İlçede kuaför dükkânı açan arkadaşı R.B. ile ruhsat işlemleri için belediyeye gittikleri bilgisini veren A.Y., ruhsat bölümünde dosyanın Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’de olduğu söylenince randevu alıp Akyüz’le görüştüklerini anlattı.

#2
Foto - Bakırköy Belediyesi’nde "Allah’ın Kürdosu" skandalı: Esnaftan 200 bin dolar isteyip odadan kovdular

Akyüz’ün kendilerini Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül’e yönlendirdiğini söyleyen A.Y., Gül’ün kuaför arkadaşından 200 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) istediğini kaydetti: “Ali Rıza Akyüz’den randevu alarak yanına gittik. Kendisini Gökhan olarak tanıtan Erkan Gül de oradaydı. Akyüz bize Erkan Gül’le konuşmamızı söyledi. Benim aracımla 3 kişi yola çıktık. Seyir halindeyken Erkan Gül, Bakırköy Adliyesi’nde işi olduğunu söyledi. Araç içerisinde Erkan Gül, ruhsat için 200 bin dolar ödemeniz gerektiğini söyledi. R.B. kabul etmedi ve tartışma başladı. Daha sonra biz adliyenin önünde ayrıldık.”

#3
Foto - Bakırköy Belediyesi’nde "Allah’ın Kürdosu" skandalı: Esnaftan 200 bin dolar isteyip odadan kovdular

“Sonraki süreçte R.B., Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Sedat Mumcuoğlu ve ben ruhsat için yine Ali Rıza Akyüz’ün yanına gittik. Akyüz, R.B.’ye ‘Sen burnunun dikine çok gidiyorsun, bu işleri bilmiyorsun. Benim yanıma muhtarı niye getirdin? Ben sana bir tutanak tutayım da gör, seni rezil edeceğim, Allah’ın Kürdosu’ şeklinde tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ederek elindeki evrakları fırlatıp bizi odadan kovdu. Daha sonra arkadaşımın iş yeri mühürlendi.”

#4
Foto - Bakırköy Belediyesi’nde "Allah’ın Kürdosu" skandalı: Esnaftan 200 bin dolar isteyip odadan kovdular

“Belediye Başkan Yardımcısı Abdülhamit Pehlivan’la görüşmek için belediyeye gittik. Önce Zabıta Müdürü Ahmet Keküllüoğlu’nun odasına girdik. Erkan Gül de oradaydı. Gül, R.B.’ye ‘Hakkındaki her şeyi biliyorum. Karını, çocuklarını, oturduğun yeri biliyorum. Ali Rıza Akyüz’ün kardeşleri sana çok kızgın, kendini affettir. Televizyonda canlı yayına bağlanıp ‘Benden böyle bir şey istemediler’ deyip kendini affettir’ dedi. Odadan çıktıktan sonra Pehlivan’ın odasına geçtik. Pehlivan, ‘Eksiklerinizi tamamlayın, ben size gerekli izinleri vereceğim’ dedi. Fakat yine iş yeri açma ruhsatı verilmedi.”

#5
Foto - Bakırköy Belediyesi’nde "Allah’ın Kürdosu" skandalı: Esnaftan 200 bin dolar isteyip odadan kovdular

Bakırköy’deki rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuklu yargılanıyordu. 3 Eylül’deki ara kararda tahliye edilen Akyüz, önceki günkü rüşvet operasyonunda tekrar gözaltına alındı. İlçe esnafından rüşvet aldığı iddiası nedeniyle hakkında gözaltı kararı bulunan Meclis Üyesi Erkan Gül ise yurt dışında.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı
Gündem

Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı

'Sarıgül' soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FED faiz kararını açıkladı
Ekonomi

FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu

SPK yabancı finans kuruluşlarına ilişkin iddiaları yalanladı
Ekonomi

SPK yabancı finans kuruluşlarına ilişkin iddiaları yalanladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bazı basın yayın organlarında yer alan ve yabancı finans kuruluşlarının fahiş kazançlar elde ettikleri, bazıl..
Eko’cular delirecek! Özgür Özel’den adaylık açıklaması
Gündem

Eko’cular delirecek! Özgür Özel’den adaylık açıklaması

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Diyelim ki Mansur Bey yok, başka aday yok, hiçbir şey yok, sen de kazanıyorsun. O zaman kimse sorumlul..
Sermaye piyasası soruşturmada flaş gelişme
Gündem

Sermaye piyasası soruşturmada flaş gelişme

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulker..
Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu
Gündem

Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında adli süreçler devam eden CHP'li eski belediye başkanı Ahmet Özer, siyaset..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23