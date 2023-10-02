Vergisiz telefon almayı bekleyenlere kötü haber! BTK yeni açıklamayı yaptı! Maalesef…

Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında "Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz" demişti. Neredeyse 7 milyon öğrenciyi ilgilendiren vergisiz telefon konusuna ilişkin olarak ortaya bir iddia atıldı. İddialara göre öğrencilerin vergisiz telefon alabilme imkanının önümüzdeki yıla kalabilir. Konuya ilişkin bir yazı yayınlayan Olcay Aydilek şunları yazdı: