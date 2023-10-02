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Vergisiz telefon almayı bekleyenlere kötü haber! BTK yeni açıklamayı yaptı! Maalesef…

2023-10-02 15:05:12
Vergisiz telefon almayı bekleyenlere kötü haber! BTK yeni açıklamayı yaptı! Maalesef…

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği vergisiz telefon almayı beklerken kötü bir haber geldi! BTK yeni açıklaması ile gündeme geldi… Vergisizi telefonun önümüzdeki yıla kalabileceği açıklandı. İşte konuya ilişkin detaylar… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde öğrencilere vergisiz telefon vaadi vermişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrasında ise konuya ilişkin detaylar belli oldu. Bazı şartlarla sınırlandırılan telefon alma konusuna ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. BTK’dan gelen açıklamalar kapsamında vergisiz telefonların seneye kalabileceği öğrenildi.

#1
Foto - Vergisiz telefon almayı bekleyenlere kötü haber! BTK yeni açıklamayı yaptı! Maalesef…

Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında "Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz" demişti. Neredeyse 7 milyon öğrenciyi ilgilendiren vergisiz telefon konusuna ilişkin olarak ortaya bir iddia atıldı. İddialara göre öğrencilerin vergisiz telefon alabilme imkanının önümüzdeki yıla kalabilir. Konuya ilişkin bir yazı yayınlayan Olcay Aydilek şunları yazdı:

#2
Foto - Vergisiz telefon almayı bekleyenlere kötü haber! BTK yeni açıklamayı yaptı! Maalesef…

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar cihaz desteği verileceğini açıkladı. Erdoğan, örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB internet kotası tanımlanacağını da sözlerine ekledi. Gençler, bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörü üzerinden kullanabilecek.

#3
Foto - Vergisiz telefon almayı bekleyenlere kötü haber! BTK yeni açıklamayı yaptı! Maalesef…

Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da bu çalışmalarda “teknik” yönden önemli bir görev üstleniyor.

#4
Foto - Vergisiz telefon almayı bekleyenlere kötü haber! BTK yeni açıklamayı yaptı! Maalesef…

Sektör kaynakları, söz konusu çalışmaların belli bir zaman alacağına dikkat çekerek, “Temaslarımız, vergisiz cep telefonu uygulamasının yeni yıla kalabileceğini gösteriyor. Elbette, çalışmalar tamamlanırsa öne de çekilebilir” dedi. Kaynaklar, vergisiz cep telefonu uygulamasının piyasayı da doğal olarak etkilediğini, cep telefonu satışlarını düşürdüğünü belirterek, “Vatandaş, uygulamanın başlamasını bekliyor. Bu nedenle de ihtiyacı olsa da almıyor. Temennimiz, uygulamaya bir önce geçilmesi” diye konuştu.”

#5
Foto - Vergisiz telefon almayı bekleyenlere kötü haber! BTK yeni açıklamayı yaptı! Maalesef…

Öğrencilere verilecek olan cep telefonlarının ve bilgisayarların 5 bin 500 lirası iade edilecek. Ayrıca telefonun alındıktan sonra kimde olacağı kontrol edilecek. Bu kapsamda alınan telefonun ya da bilgisayarın bir başkası tarafından kullanılması engellenecek.

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