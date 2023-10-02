2023-10-02 15:05:12 Vergisiz telefon almayı bekleyenlere kötü haber! BTK yeni açıklamayı yaptı! Maalesef…
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği vergisiz telefon almayı beklerken kötü bir haber geldi! BTK yeni açıklaması ile gündeme geldi… Vergisizi telefonun önümüzdeki yıla kalabileceği açıklandı. İşte konuya ilişkin detaylar… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde öğrencilere vergisiz telefon vaadi vermişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrasında ise konuya ilişkin detaylar belli oldu. Bazı şartlarla sınırlandırılan telefon alma konusuna ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. BTK’dan gelen açıklamalar kapsamında vergisiz telefonların seneye kalabileceği öğrenildi.