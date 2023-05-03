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Yaşam
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Vefatının üzerinden tam 542 yıl geçti

2023-05-03 14:25:57
Vefatının üzerinden tam 542 yıl geçti

Fatih Sultan Mehmet, vefatının 542. yılında son otağını kurduğu Hünkar Çayırı'nda anıldı.

#1
Foto - Vefatının üzerinden tam 542 yıl geçti

Fatih Sultan Mehmet için vefatının 542. yılında, son otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'nda anma programı düzenlendi.

#2
Foto - Vefatının üzerinden tam 542 yıl geçti

Gebze Belediyesince, Fatih Sultan Mehmet'in anısına 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659'da yaptırılan Hünkar Çeşmesi önünde düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, otağın kurulduğu alanın dijital müzeye dönüştürülmesi çalışmalarının yakın zamanda başlatılacağını söyledi. Fatih'in sıradan bir komutan olmadığını, çağ kapatıp çağ açtığını ifade eden Büyükgöz, "Gebze özelinde Fatih'in Otağı Hünkar Çayırı diye adlandırılan bu yer, Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği yer. Burada onun anısına yapılmış çeşme ve köprü var. Gebze Belediyesi'ne tahsisli 195 dönüm arazi üzerinde Büyükşehir Belediyemiz ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük dijital müzesini hayata geçireceğiz." dedi.

#3
Foto - Vefatının üzerinden tam 542 yıl geçti

Büyükgöz, buraya müzenin yanı sıra tarih koridoru, tarih panoraması ve geleneksel sporların icra edileceği alanların yapılacağını sözlerine ekledi.

#4
Foto - Vefatının üzerinden tam 542 yıl geçti

Gebze Kültür Merkezinde Doç. Dr. Oğuzhan Aydın'ın söyleşisiyle devam eden programa, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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