Çok konuşulacak sözler: Baykar bir yerde görünüyorsa günün sonunda bu mutalaka masaya gelir

TRT Haber'de yer alan habere göre, Yapay zekanın otonom sistemlerde daha etkin kullanılmasıyla birlikte en büyük değişimlerden biri de insansız araçların çok farklı ve geniş bir alanda kendine yer bulabilmesi. Elbette bu dönüşümden otomotiv sektörü, uçaklar, gemiler gibi küresel ulaşım ağının en önemli oyuncuları da nasibini alıyor. İnsansız sistemleri ağırlıklı olarak askeri alanda duysak da bir süre sonra sivil hizmetlerde bu teknolojilerin daha sık kullanıldığına şahit olacağız. Bu noktada üzerinde en çok tartışılan konulardan biri de şoförsüz arabaların ardından pilotsuz uçakların da ne kadar mümkün olduğu?