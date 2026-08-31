Halk gözünü açtı: Dürzi Hikmet kendi topuğuna sıktı

Dürzilerin "tarihi köklerine döndüğünü" savunan El Hicri, İsrail devletiyle "ortak bir inanç bağı" bulunduğunu ileri sürdü. İsrail'i kurumlar, bilim ve medeniyet devleti olarak nitelendiren El Hicri'nin açıklamaları, Süveyda'da ve Suriye kamuoyunda tepkiyle karşılandı. El Hicri'nin açıklamaları Süveyda halkı tarafından reddedildi. Süveyda sakini Fadi el Atraş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dürzi toplumunun Arap ve dini kimliğine yönelik herhangi bir müdahaleyi kabul etmediklerini belirtti.