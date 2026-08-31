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Halk gözünü açtı: Dürzi Hikmet kendi topuğuna sıktı

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Halk gözünü açtı: Dürzi Hikmet kendi topuğuna sıktı

YPG’nin kendisini feshetmesiyle birlikte Suriye’nin “tek devlet” olmasının önündeki en büyük engel Süveyda’daki İsrail yanlısı Dürziler oldu. Süveyda vilayetinde yuvalanan İsrail uşağı Dürzi lider Hikmet el Hicri, geçtiğimiz günlerde, “İsrail devletinin ayrılmaz parçasıyız” demişti. Şam yönetimine karşı son kartını oynayan Dürzi lider, kendi bölgesinde bile büyük tepki çekti. Süveyda’daki birçok Dürzi Arap, söz konusu açıklamayı reddettiklerini belirtti.

#1
Foto - Halk gözünü açtı: Dürzi Hikmet kendi topuğuna sıktı

Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da Dürzi toplumunun liderlerinden Hikmet el Hicri'nin İsrail'i öven açıklamaları, bölgedeki siyasi krize ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. El Hicri, 24 Ağustos'ta yayınlanan bir video kaydında Dürzilerin "İsrail devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu" ve İsrail'in farklı bileşenleriyle birlikte "tek bir aile" oluşturduklarını söylemişti.

#2
Foto - Halk gözünü açtı: Dürzi Hikmet kendi topuğuna sıktı

Dürzilerin "tarihi köklerine döndüğünü" savunan El Hicri, İsrail devletiyle "ortak bir inanç bağı" bulunduğunu ileri sürdü. İsrail'i kurumlar, bilim ve medeniyet devleti olarak nitelendiren El Hicri'nin açıklamaları, Süveyda'da ve Suriye kamuoyunda tepkiyle karşılandı. El Hicri'nin açıklamaları Süveyda halkı tarafından reddedildi. Süveyda sakini Fadi el Atraş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dürzi toplumunun Arap ve dini kimliğine yönelik herhangi bir müdahaleyi kabul etmediklerini belirtti.

#3
Foto - Halk gözünü açtı: Dürzi Hikmet kendi topuğuna sıktı

Dürzilerin Arap kimlikleriyle ve tarihleriyle gurur duyduklarını ifade eden El Atraş, bölgenin kimliğini temsil etmeyen söylemlerin Süveyda halkının genelini yansıtmadığını söyledi.

#4
Foto - Halk gözünü açtı: Dürzi Hikmet kendi topuğuna sıktı

Siyasi felsefe profesörü Haldun en Nabvani de El Hicri'nin açıklamalarının yalnızca kendisini bağladığını belirterek, Süveyda'nın geleceği konusunda İsrail'in verdiği vaatlere güvenilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. En Nabvani, İsrail tarafından Süveyda'nın bağımsızlığı veya İsrail'e bağlanması konusunda verilebilecek vaatlerin, Tel Aviv'in iç siyasi ve seçim hesaplarıyla bağlantılı olabileceğini savundu.

#5
Foto - Halk gözünü açtı: Dürzi Hikmet kendi topuğuna sıktı

Bu nedenle Süveyda'nın geleceğini ilgilendiren siyasi kararların, dış aktörlerin vaatlerinden ziyade uygulanabilir ve gerçekçi seçenekler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. El Hicri'nin son açıklamaları, Süveyda'daki siyasi krizin çözümüne ilişkin belirsizlik sürerken, bölgedeki iç ayrışmaların ve İsrail faktörünün gelecekteki etkilerine yönelik endişeleri daha da artırmış durumda.

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