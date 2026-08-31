Halk gözünü açtı: Dürzi Hikmet kendi topuğuna sıktı
YPG’nin kendisini feshetmesiyle birlikte Suriye’nin “tek devlet” olmasının önündeki en büyük engel Süveyda’daki İsrail yanlısı Dürziler oldu. Süveyda vilayetinde yuvalanan İsrail uşağı Dürzi lider Hikmet el Hicri, geçtiğimiz günlerde, “İsrail devletinin ayrılmaz parçasıyız” demişti. Şam yönetimine karşı son kartını oynayan Dürzi lider, kendi bölgesinde bile büyük tepki çekti. Süveyda’daki birçok Dürzi Arap, söz konusu açıklamayı reddettiklerini belirtti.