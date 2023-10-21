Vedat Işıkhan devreye girdi! Herkesin beklediği asgari ücrette hesap değişti

Asgari ücret, aralık ayında 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde ilgili bakanlıklar kapsamlı bir çalışma yaparken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan kritik bir açıklama geldi. Işıkhan, “Hedefimiz, Aralık ayında 2024 yılına ilişkin asgari ücret tutarlarını tam bir uzlaşı ile belirlemek olacaktır” derken yeni asgari ücret Ocak 2024 zammı için hesaplar bir kez daha değişti. Formül belli olurken, rakamlar da ortaya çıktı.