  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gözünüz yolda bu kediyi arasın! Bulana öyle bir para ödülü var ki, duyan şok oluyor! Herkes sokakta fellik fellik bu kediyi arayacak

Buzdolabındaki kıymanız böyle görünüyorsa aman dikkat! Sakın tüketmeyin, zehirlenebilirsiniz! İşte bozulan kıymayı anlamanın yöntemi

20 yıl önce tarlaya ekti, şimdi çuvalla para kazanıyor! Şu işe bakın! Duyanların ağzı bir karış açık kalıyor

Az önce duyuruldu! Ünlü oyuncu, hayatını kaybetti

Bunu tüketen depoları fullüyor! Anne sütünü bile artırıyor! Mucizevi bir şey! Allah’ın şu işine bakın

O ilimizde yetişiyor, Almanya'ya gidiyor! İhracatta çığır açan ürün! Paraya para demiyorlar

Hangisi hakiki zeytinyağı? Uzman olmaya gerek yok! Gerçeğini bu basit formülle şıp diye anlayacaksınız

Şok eden gelişme! Ünlü şarkıcının koruması, İsrail ordusuna katılmak için işten ayrıldı

Tarih belli oldu! Herkes şaşkın! Bu araçlar trafikten men edilecek! Geri sayım başladı

Starbucks’tan skandal “Filistin” kararı! Buraya adımını atan, “Müslümanım” demesin! Hakikaten büyük rezalet
Ekonomi
10
Vedat Işıkhan devreye girdi! Herkesin beklediği asgari ücrette hesap değişti

2023-10-21 13:27:19
Vedat Işıkhan devreye girdi! Herkesin beklediği asgari ücrette hesap değişti

Asgari ücret, aralık ayında 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde ilgili bakanlıklar kapsamlı bir çalışma yaparken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan kritik bir açıklama geldi. Işıkhan, “Hedefimiz, Aralık ayında 2024 yılına ilişkin asgari ücret tutarlarını tam bir uzlaşı ile belirlemek olacaktır” derken yeni asgari ücret Ocak 2024 zammı için hesaplar bir kez daha değişti. Formül belli olurken, rakamlar da ortaya çıktı.

#1
Foto - Vedat Işıkhan devreye girdi! Herkesin beklediği asgari ücrette hesap değişti

Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatına yönelik mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla oluşturulan Üçlü Danışma Kurulu, 5 yıl aranın ardından "Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog" gündemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplandı.

#2
Foto - Vedat Işıkhan devreye girdi! Herkesin beklediği asgari ücrette hesap değişti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı 2,5 saat sürdü ve gündem konularına göre bağlı ve ilgili kurumlar ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileriyle bir araya gelindi.

#3
Foto - Vedat Işıkhan devreye girdi! Herkesin beklediği asgari ücrette hesap değişti

Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması Üçlü Danışma Kurulu'nun "Çalışma Hayatı" gündemiyle en son 2018'de toplandığını hatırlatan Işıkhan milyonlarca kişinin merak ettiği Ocak 2024 asgari ücret zammı için de açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - Vedat Işıkhan devreye girdi! Herkesin beklediği asgari ücrette hesap değişti

Asgari ücretin oybirliği ile hem işçi hem işveren temsilcilerinin desteğinin alınarak açıklandığını hatırlatan Işıkhan, büyük bir özveri ve sağduyuyla Türkiye'nin bulunduğu koşulları da göz önüne alarak asgari ücret düzeyini arzu edilen noktaya getirdiklerini ve karara bağladıklarını anlattı.

#5
Foto - Vedat Işıkhan devreye girdi! Herkesin beklediği asgari ücrette hesap değişti

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenen asgari ücret desteğiyle geçen dönem 500 lira destek verdiklerini aktaran Işıkhan, şöyle devam etti:

#6
Foto - Vedat Işıkhan devreye girdi! Herkesin beklediği asgari ücrette hesap değişti

"2 milyon işverenimizden 1,7 milyonunun bu destekten yararlandığını gördük. Hedefimiz aralık ayında 2024 yılına ilişkin asgari ücret tutarlarını da temmuz ayı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde olduğu gibi tam bir uzlaşı ile belirlemek olacaktır. İşverenler ve işçi temsilcileri inşallah bir araya geldiğimizde yine hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sıklıkla vurguladığı gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek olacaktır."

#7
Foto - Vedat Işıkhan devreye girdi! Herkesin beklediği asgari ücrette hesap değişti

Asgari ücret zammı için o formüller masada Bilindiği üzere asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 liraya brüt ise 13.414 lira seviyesine yükseltilmişti. Şimdi ise gözler Ocak ayına çevrildi. Emekli ve memur Ocak zammı öncesi ilk düzenleme asgari ücret zammı olacak. Yeni asgari ücret belirlenirken 6 aylık enflasyon rakamları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları ile memur zam oranı referans olacak.

#8
Foto - Vedat Işıkhan devreye girdi! Herkesin beklediği asgari ücrette hesap değişti

Komisyon aralıkta toplanacak İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak. 20 Kasım’da ilk adımı atılacak tespit komisyonunda ise revizyona gidilecek. Konuya ilişkin açıklamayı geçtiğimiz günlerde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yapmıştı. Şimdiye kadar hiç kurmadığımız bir asgari ücret komsiyonu olacak diyen Atalay, komisyonda asgari ücretli iki kadın ve iki erkek çalışanın olacağını belirtmişti

#9
Foto - Vedat Işıkhan devreye girdi! Herkesin beklediği asgari ücrette hesap değişti

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Buna göre yüzde 40 zam formülünde Ocak 2024 net asgari ücret 15.962 TL olacak. Yüzde 45’lik formülde 16.532 TL, yüzde 50’lik formülde 17.103 ve yüzde 55’lik formülde ise 17.673 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

İsrail destekçisi Ursula von der Leyen'e büyük şok
Dünya

İsrail destekçisi Ursula von der Leyen'e büyük şok

Avrupa Birliği'nin (AB) farklı misyonlarında görevli çalışanlar, İsrail yanlısı tutumu nedeniyle AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e..
Ülkesindeki saldırı sonrası Adalet Bakanı istifa etti
Dünya

Ülkesindeki saldırı sonrası Adalet Bakanı istifa etti

Belçika Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne, iki İsveçliyi öldüren Tunuslu saldırganın, ülkesi tarafından geçen sene yapılan iade talebin..
Sinan Akçıl, Netanyahu'nun oğlunu rezil etti
Gündem

Sinan Akçıl, Netanyahu'nun oğlunu rezil etti

Filistin meselesindeki duruşuyla takdir toplayan şarkıcı Sinan Akçıl, binlerce Filistinli sivilin katili Binyamin Netanyahu'nun oğluna attığ..
Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması: İslam dünyası tavır geliştiremiyor
Gündem

Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması: İslam dünyası tavır geliştiremiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir yayında Filistin ve İsrail arasındaki gerilimi değerlendirdi.
Liseli genç feci şekilde darp edildi: O anlar kamerada
Yerel

Liseli genç feci şekilde darp edildi: O anlar kamerada

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde liseliler arasında kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada bir genç feci şekilde darp edildi ve b..
Kasksız kadın polisleri çileden çıkardı
Sosyal Medya

Kasksız kadın polisleri çileden çıkardı

Kuşadası’nda motosiklet sürücülerine yönelik rutin kontrol yapan trafik polisleri, kask takmadığı için durdurulan bir kadın sürücünün davran..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23