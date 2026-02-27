Milyonlarca emekli için karar alındı! Zam geliyor, Mart sonu gibi hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin gözü Bayram ikramiyelerine çevrildi. Uzmanlar ikramiyelere zam yapılacağını belirterek en güçlü rakamı açıkladı.
Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi ödemelerinde artış için geri sayım başladı. Emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesine zam öngören düzenleme, TBMM'ye geliyor.
AK Parti tarafından hazırlanan ve bayram ikramiyesinde artışı da içeren kanun teklifine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Etki analizlerinin tamamlanmasının ardından teklifin 2 Mart Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Yüzde 25 olması beklenen zam teklifinin yasalaşmasıyla 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 5 bin TL'ye çıkacak.
