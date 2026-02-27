  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'de çok satan modeller geri çağırılıyor: Ölüm riski çok yüksek! CHP’de kazan fokur fokur kaynıyor! 9 milletvekili ihraç edilecek Rusya'dan Türkiye isyanı: İki yıl gecikme yaşandı, her şeyi engellediler Bölge alev alev yanıyor! Savaş ilan edilince, Rusya ve İran’dan peş peşe hamleler geldi Ve tüm Türkiye’nin beklediği kritik gün geldi! Abdullah Öcalan, dakikalar sonra açıklayacak İbrahim Tatlıses'ten beklenmedik hamle: 'Onlara sandalye bile yok' Bölgede tuhaf şeyler olunca, hiç düşünülmeden İHA alarmı verildi! Hava savunma sistemleri ardı ardına devreye girdi Dünyanın en yaşlı lideri belli oldu! 93 yaşında hala ülke yönetiyor! ‘GITEX Ai Türkiye’ teknolojiyi İstanbul’a taşıyacak
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Milyonlarca emekli için karar alındı! Zam geliyor, Mart sonu gibi hesaplara yatacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonlarca emekli için karar alındı! Zam geliyor, Mart sonu gibi hesaplara yatacak

Milyonlarca emeklinin gözü Bayram ikramiyelerine çevrildi. Uzmanlar ikramiyelere zam yapılacağını belirterek en güçlü rakamı açıkladı.

#1
Foto - Milyonlarca emekli için karar alındı! Zam geliyor, Mart sonu gibi hesaplara yatacak

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi ödemelerinde artış için geri sayım başladı. Emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesine zam öngören düzenleme, TBMM'ye geliyor.

#2
Foto - Milyonlarca emekli için karar alındı! Zam geliyor, Mart sonu gibi hesaplara yatacak

AK Parti tarafından hazırlanan ve bayram ikramiyesinde artışı da içeren kanun teklifine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

#3
Foto - Milyonlarca emekli için karar alındı! Zam geliyor, Mart sonu gibi hesaplara yatacak

Etki analizlerinin tamamlanmasının ardından teklifin 2 Mart Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

#4
Foto - Milyonlarca emekli için karar alındı! Zam geliyor, Mart sonu gibi hesaplara yatacak

Yüzde 25 olması beklenen zam teklifinin yasalaşmasıyla 4 bin TL olan bayram ikramiyesi 5 bin TL'ye çıkacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu
Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi.

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü
Gündem

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü

Küresel sömürü düzeninin merkezi haydut ABD, İsviçre merkezli MBaer Merchant Bank’ın fişini çekmek için düğmeye bastı. Kendinden olmayan her..
Ultra zengin ailenin tüm fertleri aynı gün kayboldu!
Dünya

Ultra zengin ailenin tüm fertleri aynı gün kayboldu!

Brezilya’nın Río de Janeiro kentinde, ülke gündemini sarsan bir olay yaşandı. Ünlü iş insanı Marcelo Vasconcelos ve ailesi, aynı gün gizemli..
Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!
Gündem

Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı!

Siyaset sahnesinde boş vaatleri ve tutarsız çıkışlarıyla tanınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha "balon" çıktı. Bir hafta önce kü..
CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!
Gündem

CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!

"Partimiz rüşvet ve yolsuzluktan arınmalı" şeklinde bildiri yayımlayan 30 CHP'li eski ilçe başkanı ihraç edildi. Kararı CHP Genel Merkezi de..
CHP’lilerin "ilahi" hazımsızlığı sürüyor!
Siyaset

CHP’lilerin “ilahi” hazımsızlığı sürüyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, CHP Genel Başkanının “siyasi navigasyon” problemi olduğuna ilişkin sözleri ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23