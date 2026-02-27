  • İSTANBUL
İslam Memiş'ten altında "ters köşe" uyarısı: "Hepiniz kandırıldınız" diyerek tarih verdi
İslam Memiş’ten altında “ters köşe” uyarısı: “Hepiniz kandırıldınız” diyerek tarih verdi

Ünlü ekonomist İslam Memiş, altın piyasasında yaşanan son yükselişlerin büyük bir manipülasyon olduğunu iddia ederek yatırımcıları "kandırıldınız" sözleriyle uyardı. Jeopolitik gerilimlerin fiyatları suni şekilde şişirdiğini belirten Memiş, özellikle Haziran ayına kadar olan süreçte gram altın yerine farklı portföy dağılımlarına dikkat çekti. Ünlü uzman, küçük yatırımcıya "fiyatı değil miktarı artırın" tavsiyesinde bulunurken, altında yaşanabilecek 2000 dolarlık büyük düzeltme senaryosunu paylaştı.

İslam Memiş'ten altında "ters köşe" uyarısı: "Hepiniz kandırıldınız" diyerek tarih verdi

Bitcoin için yılın ikinci yarısına dikkat çeken Memiş, "Bitcoin tarafında ben yılın ikinci yarısında pozitif beklentim sürüyor. Ne zaman bu süreci tetiklerler orada belirsizlik devam ediyor" dedi. Jeopolitik gelişmelerin kripto piyasasında da etkili olduğunu belirten Memiş, kısa vadede sert dalgalanmaların sürebileceğini ifade etti.

İslam Memiş'ten altında "ters köşe" uyarısı: "Hepiniz kandırıldınız" diyerek tarih verdi

Son günlerde piyasaların Amerikan-İran gerilimine odaklandığını belirten Memiş, gelen haber akışlarının sert fiyat hareketlerine neden olduğunu söyledi: “Geçen hafta salı günü bir anlaşma haberi geldi diye piyasayı böyle kandırdılar. MTA fiyatları geri geldi. Bir gün sonra tekrar yükseldi. Burada ciddi bir manipülasyon piyasası oluşturdular.” Altında 4.850 dolar seviyesinin destek, 5.250 dolar seviyesinin ise geniş bantta dalgalanma alanı olduğunu ifade eden Memiş, bu süreçte büyük yatırımcıların kazançlı çıktığını savundu.

İslam Memiş'ten altında "ters köşe" uyarısı: "Hepiniz kandırıldınız" diyerek tarih verdi

ABD’de siyasi gelişmelere de değinen Memiş, ABD Başkanı Donald Trump hakkında da değerlendirmede bulunarak, "Cuma günü Trump'ın yetkileri sınırlandırıldı. Kasım ayında ara seçimler var. Ben yılın ikinci yarısında Trump'ın dil değişikliğine gideceğini de bekliyorum. Bundan sonra çok böyle yukarıdan konuşan değil biraz daha ayağı yere basan açıklamalar yapmasını bekliyorum" dedi. Cenevre’de gerçekleşen görüşmelere dikkat çeken Memiş, piyasalar açısından üç senaryo olduğunu söyledi: “Anlaştık” sonucu çıkarsa: “Bu sefer değerli metallerde düşüşler, borsada yükselişler kaçınılmaz.”

İslam Memiş'ten altında "ters köşe" uyarısı: "Hepiniz kandırıldınız" diyerek tarih verdi

“Anlaşamadık” sonucu çıkarsa: “Jeopolitik gerilim fiyatlaması, piyasalarda düşüşler, değerli metallerde yükselişler.” “Süreci uzattık” kararı çıkarsa: “Yine geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekler.” ABD-İran hattında gerilimin tamamen sona ermeyeceğini savunan Memiş, dikkat çeken bir öngörüde bulundu: “Ben 2026 yılında öyle ya da böyle Amerika'nın, İsrail'in İran'a müdahalesini şahsen bekliyorum. Orada bir rejim değişikliği sonuçta isteniyor. Bir müdahale haberi gelirse de benim için şaşırtıcı olmaz.”

İslam Memiş'ten altında "ters köşe" uyarısı: "Hepiniz kandırıldınız" diyerek tarih verdi

Haziran ayına kadar olan dört aylık sürece ilişkin portföy önerisini de paylaşan Memiş: " Yüzde 50 Bitcoin üzerinden değerlendiririm. Yüzde 25 altın, yüzde 25 dolar. Doları da yatırım amaçlı değil, geri çekilmelerde maliyet düşürmek için kullanırım” dedi.

İslam Memiş'ten altında "ters köşe" uyarısı: "Hepiniz kandırıldınız" diyerek tarih verdi

Gümüşte 90 ve 92 dolar dirençlerine dikkat çeken Memiş, mevcut seviyeleri alım için uygun bulmadığını ifade ederek, "Biz altın gümüş rasyosu kullanarak gümüş tarafını değerlendiriyoruz.” “Elinde gümüş olan satsın eğer kar satışı yapacaksanız dün güzel bir fırsat vardı" dedi.

İslam Memiş'ten altında "ters köşe" uyarısı: "Hepiniz kandırıldınız" diyerek tarih verdi

Altında aşağıda 4.850 dolar, yukarıda 5.400 dolar direncine işaret eden Memiş, kırılımın yönünün belirleyici olacağını söyledi: “Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Düşüşlerde alım fırsatı olarak okumaya devam ederim.” Ancak 5.800 – 6.000 dolar aralığı görülmeden çıkışın erken olacağını vurguladı.

İslam Memiş'ten altında "ters köşe" uyarısı: "Hepiniz kandırıldınız" diyerek tarih verdi

Fiziki gram altının 7.435 lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, küçük yatırımcıya şu mesajı verdi: “Küçük miktarlarda fiyat değil miktar önemli. 7000 liranın altına sarkma beklemiyorum ama yukarıda 8000, 9000, 10.000 lira var. Ben yerinde olsam alır kenara koyarım, fiyatı takip etmem.”

İslam Memiş'ten altında "ters köşe" uyarısı: "Hepiniz kandırıldınız" diyerek tarih verdi

Borsa İstanbul için 13.500 puanı güçlü destek olarak değerlendiren Memiş, yıl sonuna kadar 15.000 – 16.000 ve üzeri seviyelerin mümkün olduğunu söyledi.

İslam Memiş'ten altında "ters köşe" uyarısı: "Hepiniz kandırıldınız" diyerek tarih verdi

Yılın ikinci yarısında altından çıkış sonrası tercih sorusuna "Euro mu olur, İsviçre Frangı mı olur, Sterlin mi olur, Bitcoin mi olur, Borsa mı olur o zaman bakarız. Ama gönlümden geçen Borsa ve Bitcoin" dedi.

