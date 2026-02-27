İslam Memiş’ten altında “ters köşe” uyarısı: “Hepiniz kandırıldınız” diyerek tarih verdi

Son günlerde piyasaların Amerikan-İran gerilimine odaklandığını belirten Memiş, gelen haber akışlarının sert fiyat hareketlerine neden olduğunu söyledi: “Geçen hafta salı günü bir anlaşma haberi geldi diye piyasayı böyle kandırdılar. MTA fiyatları geri geldi. Bir gün sonra tekrar yükseldi. Burada ciddi bir manipülasyon piyasası oluşturdular.” Altında 4.850 dolar seviyesinin destek, 5.250 dolar seviyesinin ise geniş bantta dalgalanma alanı olduğunu ifade eden Memiş, bu süreçte büyük yatırımcıların kazançlı çıktığını savundu.