İslam Memiş’ten altında “ters köşe” uyarısı: “Hepiniz kandırıldınız” diyerek tarih verdi
Ünlü ekonomist İslam Memiş, altın piyasasında yaşanan son yükselişlerin büyük bir manipülasyon olduğunu iddia ederek yatırımcıları "kandırıldınız" sözleriyle uyardı. Jeopolitik gerilimlerin fiyatları suni şekilde şişirdiğini belirten Memiş, özellikle Haziran ayına kadar olan süreçte gram altın yerine farklı portföy dağılımlarına dikkat çekti. Ünlü uzman, küçük yatırımcıya "fiyatı değil miktarı artırın" tavsiyesinde bulunurken, altında yaşanabilecek 2000 dolarlık büyük düzeltme senaryosunu paylaştı.