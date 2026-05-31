Ve Hakan Safi'den Conte bombası! Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi, anlaşma sağlandı! Müthiş gelişme...

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi teknik direktör konusunda büyük bir yol katettiği ve şu an boşta olan Conte ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi teknik direktör çalışmalarını sürdürüyor.

Safi'nin teknik direktörlük görevi için Napoli'den ayrılan Antonio Conte'yle anlaşma sağladığı ve seçimi kazanması halinde İtalyan teknik direktörün göreve başlayacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transfer, teknik direktör ve kadro planlamasıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Önceki günlerde İstanbul'da Paolo Maldini'yle bir araya gelen Hakan Safi'nin Macaristan'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Öte yandan teknik direktör konusunda da yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Hakan Safi, Napoli'den ayrılan teknik direktör Antonio Conte'yle anlaşma sağladı.

Haberde, Maldini'nin yapılan görüşmelerde önemli bir katkı sağladığı ve Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde Conte'nin Fenerbahçe'de göreve başlayacağı aktarıldı.

Ek olarak, Şampiyonlar Ligi finalinde Hakan Safi ve Maldini'nin transfer edilecek oyuncular ve Antonio Conte hakkında da görüştüğü belirtildi.

Yorumlar

Murat

Gelmesini asla istemem Aykut u veya İsmail’i getir al istediği futbolcuyu çekil kenara
