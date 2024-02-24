Ve büyük müjde geldi! 81 ilde herkese resmen ücretsiz oldu: İsteyen herkes para vermeden yararlanabilecek

Cumhurbaşkanı tarafından alınan bir kararla, sigara bırakmak isteyen hastaların tedavi ve ilaç masraflarıyla ilgili olarak 4736 sayılı kanun kapsamında belirlenen ücretsiz veya indirimli kamu hizmetlerinden yararlanma haklarına herhangi bir etkisi olmayacağı duyuruldu. Ayrıca, bu hastaların tedavi ve ilaçlarını ücretsiz olarak alabilecekleri belirtildi. Sigaranın zararları genellikle sağlık üzerinde bir dizi olumsuz etkiye neden olan bir alışkanlıktır. Sigara içen bireyler, vücutlarını binlerce zararlı kimyasal madde içeren dumanla maruz bırakmaktadırlar. Bu zararlı maddeler arasında nikotin, karbon monoksit, ve katran gibi maddeler bulunmaktadır. Sigara içmenin akciğer kanseri, kalp hastalıkları, solunum yolları problemleri, inme ve birçok kronik hastalığın riskini artırabileceği bilinmektedir. Ayrıca, pasif içicilik yoluyla sigara dumanına maruz kalan çevredekilerin de sağlıkları tehlikeye girebilir. Sigarayı bırakmak genellikle zor bir süreç olabilir, ancak bu alışkanlıktan kurtulmak, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle büyük bir öneme sahiptir.