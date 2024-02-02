Ve ayçiçek yağında film koptu! Yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı! Bu nasıl iş yahu

Son yıllarda artışa geçen ayçiçek yağı da yapılan zamlardan nasibini aldı. İşte ayçiçek yağının güncel fiyatı... Yeni yılla birlikte birçok ürün zam yağmuruna tutuldu. Marketlerde etiketler neredeyse her gün değiştirilirken ayçiçek yağının fiyatındaki artış ise dikkat çekti. Neredeyse altınla yarışan ayçiçek yağı fiyatları görenleri hayli şaşırttı. Yemeklerin vazgeçilmezi olan 2023'ün son günleri içinde 175 TL’ye kadar çıkan ayçiçek yağına bir zam daha geldi ve bugün itibariyle fiyatı en düşük 220 TL oldu.