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Ekonomi
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Ve ayçiçek yağında film koptu! Yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı! Bu nasıl iş yahu

2024-02-02 13:16:46
Ve ayçiçek yağında film koptu! Yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı! Bu nasıl iş yahu

Son yıllarda artışa geçen ayçiçek yağı da yapılan zamlardan nasibini aldı. İşte ayçiçek yağının güncel fiyatı... Yeni yılla birlikte birçok ürün zam yağmuruna tutuldu. Marketlerde etiketler neredeyse her gün değiştirilirken ayçiçek yağının fiyatındaki artış ise dikkat çekti. Neredeyse altınla yarışan ayçiçek yağı fiyatları görenleri hayli şaşırttı. Yemeklerin vazgeçilmezi olan 2023'ün son günleri içinde 175 TL’ye kadar çıkan ayçiçek yağına bir zam daha geldi ve bugün itibariyle fiyatı en düşük 220 TL oldu.

#1
Foto - Ve ayçiçek yağında film koptu! Yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı! Bu nasıl iş yahu

Zamların ardından en uygun fiyatlı zeytinyağının etiketi 392 TL olarak güncellendi. Yeni hasat öncesini zeytinyağı fiyatları üzerinde yaşanmış olan fahiş artışlar gündeme gelirken zam oranı dikkat çekti.

#2
Foto - Ve ayçiçek yağında film koptu! Yeni fiyatları görenler gözlerine inanamadı! Bu nasıl iş yahu

Uzmanlar, bir litresi 40 TL’den 80 TL’ye kadar değişim gösteren fiyat aralıklarıyla satılan ayçiçek yağının üzerindeki fiyat artışlarına döviz kuru üzerindeki dalgalanmalar ve uluslararası hammadde fiyatlarındaki değişime bağlı olduğunu söylüyor. Öte yandan Ocak ayının zam şampiyonu olan ayçiçek yağına ilerleyen günlerde yeni bir zam daha geleceği de konuşuluyor. Vatandaşlar da marketlerin paylaşmış olduğu indirimleri takip ederek, stok yapmaya başladı.

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