Çin'den ABD'yi ürkütecek hamle: 120 tonluk canavarını tanıttı!

HENÜZ VAR OLMAYAN BİR TEKNOLOJİ Luanniao’nun atmosfer sınırında asılı kalabilmesi ve buradan füze ateşleyebilmesi için bugün henüz var olmayan bir teknolojiye ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor. Layton’a göre bu, çok büyük miktarda yakıt ve tamamen yeni bir itki sistemi gerektiriyor. Alternatif olarak platformun yörüngeye yerleştirilmesi gündeme gelebilir. Ancak bu durumda Luanniao’nun uzay enkazına karşı son derece savunmasız olacağı ve olası bir çarpışmada yok olabileceği belirtiliyor.