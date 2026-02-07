Çin'den ABD'yi ürkütecek hamle: 120 tonluk canavarını tanıttı!
Çin atmosferin sınırlarında çok sayıda insansız savaş uçakları konuşlandırabilecek devasa uzay savaş gemisi Luanniao'yu tanıttı.
Çin atmosferin sınırlarında çok sayıda insansız savaş uçakları konuşlandırabilecek devasa uzay savaş gemisi Luanniao'yu tanıttı.
ATMOSFER SINIRINDA GÖREV YAPACAK Devlet medyasında yayımlanan konsept videoda, Luanniao adlı platformun mevcut tüm savunma sistemlerinin üzerinde, uzayda ilerlediği görülüyor. Çin’e göre Luanniao, Dünya atmosferinin sınırında görev yapabilecek ve insansız savaş uçakları konuşlandırabilecek. Yetkililer, geminin 20 ila 30 yıl içinde operasyonel hale gelebileceğini öne sürüyor.
STAR WARS SAHNELERİNİ ARATMAYAN TASARIM Star Wars filmlerindeki uzay gemilerini andıran Luanniao’nun, 242 metre uzunluğunda, 684 metre genişliğinde, gri renkli ve üçgen formda olacağı belirtiliyor. 120 bin tonluk kalkış ağırlığıyla, bugün faaliyette olan tüm benzer platformlardan daha büyük olacağı iddia ediliyor.
HERKESİ GERİDE BIRAKABİLECEK KAPASİTE Devlet medyasına göre Luanniao, 88 adede kadar insansız Xuan Nu savaş uçağı taşıyabilecek. Bu uçakların, yüksek manevra kabiliyetine sahip, görünmezlik özellikleri bulunan ve hipersonik füze fırlatabilen platformlar olacağı öne sürülüyor. Savunma uzmanı Peter Layton’a göre, eğer proje hayata geçirilirse Luanniao neredeyse herkesi geride bırakabilecek bir kapasiteye sahip olabilir.
HENÜZ VAR OLMAYAN BİR TEKNOLOJİ Luanniao’nun atmosfer sınırında asılı kalabilmesi ve buradan füze ateşleyebilmesi için bugün henüz var olmayan bir teknolojiye ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor. Layton’a göre bu, çok büyük miktarda yakıt ve tamamen yeni bir itki sistemi gerektiriyor. Alternatif olarak platformun yörüngeye yerleştirilmesi gündeme gelebilir. Ancak bu durumda Luanniao’nun uzay enkazına karşı son derece savunmasız olacağı ve olası bir çarpışmada yok olabileceği belirtiliyor.
PEKİN YÖNETİMİNDEN STRATEJİK MESAJ Uzmanlara göre, Pekin’in bu duyuruyu yapmasının ardında stratejik bir mesaj da bulunuyor. Bu tür projelerin, Çin kamuoyunu motive etmeyi ve ülkenin teknolojik olarak ön saflarda olduğu algısını güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23