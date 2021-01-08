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Hayat-Aktüel
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Vatandaşlar dikkat! Meteoroloji duyurdu: Yarın başlıyor

2021-01-08 15:33:04
Vatandaşlar dikkat! Meteoroloji duyurdu: Yarın başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Uzun süredir beklenen sağanak yağış nihayet geliyor. Yağış yarın başlayacak ve çarşamba gününe kadar aralıksız devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üstünde seyrederken, uzun süredir beklenen sağanak yağmur yarın başlıyor. Yağışların barajlardaki seviyeyi yükseltmesi bekleniyor. Kar yağışı için ise şu anda müjdeli bir haber yok. Meteoroloji profesörleri ay sonunda İstanbul ve yurt genelinde kar yağışı olabileceğini öngörmüştü. Ancak Meteoroloji İşleri Müdürlüğü bu tahminleri doğrulamamıştı.

#1
Foto - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye hafta sonu itibariyle yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışlar bugün Trakya bölgesinde başlarken, cumartesi günü Marmara'nın tamamı ve Ege bölgesini etkisi altına alacak. Pazar günü kapsama alanını genişletecek olan yağışlı hava Karadeniz bölgesinde şiddetli bir şekilde etkili olacak. Önümüzdeki hafta da yağışlar devam edecek. Meteorolojinin yayınladığı haritalı hava durumu tahminine göre şanslı bir kaç il kar yağışı da alacak. Önümüzdeki 5 günün hava durumu şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye hafta sonu itibariyle yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışlar bugün Trakya bölgesinde başlarken, cumartesi günü Marmara'nın tamamı ve Ege bölgesini etkisi altına alacak. Pazar günü kapsama alanını genişletecek olan yağışlı hava Karadeniz bölgesinde şiddetli bir şekilde etkili olacak. Önümüzdeki hafta da yağışlar devam edecek. Meteorolojinin yayınladığı haritalı hava durumu tahminine göre şanslı bir kaç il kar yağışı da alacak. Önümüzdeki 5 günün hava durumu şöyle:

#2
Foto - 9 Ocak Cumartesi hava durumu: Meteoroloji tahminine göre cumartesi günü Marmara ve Ege bölgesi sağanak yağışların etkisinde kalacak. Yağışlar İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Denizli başta olmak üzere bazı illerde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ankara'da da sağanak yağmur bekleniyor.

9 Ocak Cumartesi hava durumu: Meteoroloji tahminine göre cumartesi günü Marmara ve Ege bölgesi sağanak yağışların etkisinde kalacak. Yağışlar İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Denizli başta olmak üzere bazı illerde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Ankara'da da sağanak yağmur bekleniyor.

#3
Foto - 10 Ocak Pazar hava durumu: Pazar günü yağışlar Marmara ve Ege bölgesi ile Ankara'da etkili olmaya devam edecek. Karadeniz bölgesi de yağmurun etkisine girecek. Ardahan'da kar yağışı başlayacak.

10 Ocak Pazar hava durumu: Pazar günü yağışlar Marmara ve Ege bölgesi ile Ankara'da etkili olmaya devam edecek. Karadeniz bölgesi de yağmurun etkisine girecek. Ardahan'da kar yağışı başlayacak.

#4
Foto - 11 Ocak Pazartesi hava durumu: Pazartesi günü Ege bölgesinde yağış dururken, Marmara ve Karadeniz bölgesinde şiddetini azaltsa da yağmur devam edecek. Tunceli, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan için ise kar yağışı müjdesi var.

11 Ocak Pazartesi hava durumu: Pazartesi günü Ege bölgesinde yağış dururken, Marmara ve Karadeniz bölgesinde şiddetini azaltsa da yağmur devam edecek. Tunceli, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan için ise kar yağışı müjdesi var.

#5
Foto - 12 Ocak Salı günü hava durumu: Önümüzdeki hafta salı günü yağmur Ege bölgesini yeniden etkileyecek. Bu kez listeye Akdeniz bölgesinden Antalya da dahil olacak. Kar yağışı ise Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan da devam edecek

12 Ocak Salı günü hava durumu: Önümüzdeki hafta salı günü yağmur Ege bölgesini yeniden etkileyecek. Bu kez listeye Akdeniz bölgesinden Antalya da dahil olacak. Kar yağışı ise Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan da devam edecek

#6
Foto - 13 Ocak Çarşamba günü hava durumu: Yağmur Marmara ve Ege bölgesine ek olarak İç Anadolu bölgesinin tamamına yayılacak. Malatya ve Erzurum'da kar yağışı beklenirken, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Bingöl illerinde sulu kar yağışı görülecek.

13 Ocak Çarşamba günü hava durumu: Yağmur Marmara ve Ege bölgesine ek olarak İç Anadolu bölgesinin tamamına yayılacak. Malatya ve Erzurum'da kar yağışı beklenirken, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Bingöl illerinde sulu kar yağışı görülecek.

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