Vatandaşlar dikkat! Meteoroloji duyurdu: Yarın başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye hafta sonu itibariyle yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışlar bugün Trakya bölgesinde başlarken, cumartesi günü Marmara'nın tamamı ve Ege bölgesini etkisi altına alacak. Pazar günü kapsama alanını genişletecek olan yağışlı hava Karadeniz bölgesinde şiddetli bir şekilde etkili olacak. Önümüzdeki hafta da yağışlar devam edecek. Meteorolojinin yayınladığı haritalı hava durumu tahminine göre şanslı bir kaç il kar yağışı da alacak. Önümüzdeki 5 günün hava durumu şöyle: