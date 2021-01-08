2021-01-08 15:33:04 Vatandaşlar dikkat! Meteoroloji duyurdu: Yarın başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Uzun süredir beklenen sağanak yağış nihayet geliyor. Yağış yarın başlayacak ve çarşamba gününe kadar aralıksız devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üstünde seyrederken, uzun süredir beklenen sağanak yağmur yarın başlıyor. Yağışların barajlardaki seviyeyi yükseltmesi bekleniyor. Kar yağışı için ise şu anda müjdeli bir haber yok. Meteoroloji profesörleri ay sonunda İstanbul ve yurt genelinde kar yağışı olabileceğini öngörmüştü. Ancak Meteoroloji İşleri Müdürlüğü bu tahminleri doğrulamamıştı.