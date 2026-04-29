  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Görünürlük tamamen azalıyor: Samsung S26 Ultra’da yeni nesil gizlilik çözümü İşte dünyanın en pahalı 10 madeni! Yanında altın sönük kalıyor... Yerin yedi kat dibinden çıkan servet! Ordusu yok, iki prensi var: İşte dünyanın dikkat çeken ülkesi Canan Karatay ısrarla öneriyor: Balık kokusunu yok etmek için o baharatı ısıtın! Israrla tavsiye etti... Balığı böyle pişirin
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

‘Üretim durdu’ diyen alçaklara gelsin: Türk tekstili 181 farklı noktaya ihraç ediliyor

‘Tüm fabrikalar satıldı, üretim bitti’ yaygarasıyla ekonomiyi karalamaya çalışan CHP zihniyetine ve malum koroya rakamlar tokat gibi yanıt verdi. Türk tekstil sektörü, 2026 yılının ilk çeyreğinde tam 181 ülke ve serbest bölgeye çıkarma yaparak 2,2 milyar dolarlık ihracata imza attı. Avrupa’dan Amerika’ya, Afrika’dan Uzak Doğu’ya kadar Türk damgası vurulmayan tek bir pazar bırakmayan sektör, ‘üretim durdu’ diyenlerin algı balonunu yerle bir etti!

#1
Türkiye’nin üretim gücünü görmezden gelerek "gelir kaynaklarımız kapandı" edebiyatı yapanlara en net cevap sahadan geldi. İhracatçılar Meclisi verilerine göre; Türk tekstil ve ham maddeleri sektörü, yılın ilk üç ayında küresel ekonomik yavaşlamaya rağmen devleşmeye devam ediyor. Tam 600 bin tonun üzerinde ürün ihraç ederek milli ekonomiye 2 milyar 235 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan tekstilciler, Türkiye'nin sanayi kapasitesinin ne denli güçlü olduğunu dünyaya ilan etti. Fabrikaların bacasının tüttüğünü, tezgahların 181 ülke için çalıştığını kanıtlayan bu tablo, dijital ve çevreci üretimle Türkiye’nin tekstilde yeni bir çağ atladığını tescilledi.

#2
Türk tekstil sektörü, yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 235 milyon 437 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ülke grupları bazında en fazla ihracat, yüzde 39 pay ve 872 milyon 880 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre, tekstil ve ham maddeleri sektörü, ocak-mart döneminde 181 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptı.

#3
Sektör, bu dönemde 600 bin 430 ton ürün karşılığında 2 milyar 235 milyon 437 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, değerde yüzde 8, miktarda ise yüzde 10 azaldı. En fazla gelir, 1 milyar 376 milyon 515 bin dolarla kumaş ihracatından elde edildi. Bu ürünü 570 milyon 371 bin dolarla iplik ve 288 milyon 561 bin dolarla elyaf izledi.

#4
AVRUPA BİRLİĞİ ZİRVEDE Ülke grupları bazında en fazla ihracat, yüzde 39 pay ve 872 milyon 880 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Afrika ülkeleri 343 milyon 517 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

#5
Geçen yılın ocak-mart döneminde Amerika ülkelerine yapılan 160 milyon 237 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,2 artarak 187 milyon 861 bin dolara yükseldi.

#6
Ülke bazında ise 187 milyon 8 bin dolarla İtalya ilk sırada yer alırken yüzde 20 artışla 144 milyon 133 bin dolara ulaşan İngiltere ikinci, yüzde 4 artışla 143 milyon 390 bin dolara ulaşan İspanya üçüncü oldu.

#7
Yaklaşık yüzde 20 paya sahip olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ise bu dönemde 447 milyon 858 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

#8
KÜRESEL EKONOMİ YAVAŞLADI Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mete Akcan, ihracattaki daralmanın küresel ölçekte yaşanan ekonomik yavaşlamanın bir yansıması olduğunu belirtti. Sektörde dönüşümün kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Mete Akcan, dijital ve çevreci üretim yapısına geçişin önemine işaret etti.

#9
Akcan, "Tekstil sektöründeki durağanlığı aşmanın yolu, geleneksel üretim modellerinden dijital ve çevreci üretime geçişten geçmektedir. Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi uygulamalarını engel değil, rekabet gücünü artıracak bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz" dedi. Sektörel hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akcan, sözlerini şöyle tamamladı: "Pazar stratejilerimizde mevcut güçlü pazarlardaki konumumuzu korurken, teknik tekstil ve inovatif ürünlerle Amerika ve Uzak Doğu gibi yüksek potansiyelli pazarlarda etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Maliyet odaklı rekabetten, değer ve teknoloji odaklı büyüme modeline geçişle bölgemiz küresel tekstilde daha güçlü bir konuma ulaşacaktır. 2026 yılı sonuna kadar tekstil ihracatındaki daralma eğilimini tersine çevirerek sürdürülebilir büyüme ivmesi yakalamayı hedefliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23