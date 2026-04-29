‘Üretim durdu’ diyen alçaklara gelsin: Türk tekstili 181 farklı noktaya ihraç ediliyor
‘Tüm fabrikalar satıldı, üretim bitti’ yaygarasıyla ekonomiyi karalamaya çalışan CHP zihniyetine ve malum koroya rakamlar tokat gibi yanıt verdi. Türk tekstil sektörü, 2026 yılının ilk çeyreğinde tam 181 ülke ve serbest bölgeye çıkarma yaparak 2,2 milyar dolarlık ihracata imza attı. Avrupa’dan Amerika’ya, Afrika’dan Uzak Doğu’ya kadar Türk damgası vurulmayan tek bir pazar bırakmayan sektör, ‘üretim durdu’ diyenlerin algı balonunu yerle bir etti!