İşte dünyanın en pahalı 10 madeni! Yanında altın sönük kalıyor... Yerin yedi kat dibinden çıkan servet! Ordusu yok, iki prensi var: İşte dünyanın dikkat çeken ülkesi Canan Karatay ısrarla öneriyor: Balık kokusunu yok etmek için o baharatı ısıtın! Israrla tavsiye etti... Balığı böyle pişirin
BAE piyasaları altüst etti: Rusya OPEC+ kararını duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BAE piyasaları altüst etti: Rusya OPEC+ kararını duyurdu

BAE'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+'ten ayrılma kararının ardından Rusya'dan flaş bir açıklama geldi.

Foto - BAE piyasaları altüst etti: Rusya OPEC+ kararını duyurdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+’ta kalmaya devam edeceğini açıklayarak, "Bu format, enerji piyasalarındaki dalgalanmaları önemli ölçüde en aza indirmeye yardımcı olmaktadır" dedi.

Foto - BAE piyasaları altüst etti: Rusya OPEC+ kararını duyurdu

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1 Mayıs itibarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılacağını bildirmesinin ardından açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+’ta kalmaya devam edeceklerini ifade etti.

Foto - BAE piyasaları altüst etti: Rusya OPEC+ kararını duyurdu

OPEC’in ve OPEC+’ın faaliyetlerini sürdüreceğini umduğunu belirten Peskov, OPEC+’ı özellikle küresel piyasalardaki mevcut çalkantı ortamında önemli bir kuruluş olarak nitelendirdi. Peskov, "Bu format, enerji piyasalarındaki dalgalanmaları önemli ölçüde en aza indirmeye ve söz konusu piyasaları istikrara kavuşturmaya yardımcı olmaktadır" dedi.

Foto - BAE piyasaları altüst etti: Rusya OPEC+ kararını duyurdu

Peskov, BAE’nin ayrılma kararına saygı duyduklarını ve Rusya’nın BAE’yle enerji diyalogunun sürmesini umduğunu vurguladı. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, BAE’nin OPEC’ten ayrılma kararının, petrol üreticisi ülkelerin üretimi artıracağı ve bunun da gelecekte küresel fiyatları düşüreceği anlamına geldiğini söyledi. Siluanov, "Bugün, üye ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrıldığını duyuyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu, ülkenin üretim kapasitesinin elverdiği ölçüde petrol üretebileceği ve bunu piyasaya sürebileceği anlamına geliyor" dedi.

Foto - BAE piyasaları altüst etti: Rusya OPEC+ kararını duyurdu

Siluanov, OPEC ülkelerinin BAE’nin ayrılmasından sonra politikalarını koordinasyonsuz bir şekilde yürütmesi halinde ise petrol fiyatlarının düşeceği tahmininde bulundu. Rusya, OPEC+’a 2016 yılında katılmıştı. Uluslararası Enerji Ajansı tahminlerine göre OPEC+, geçen yıl dünya petrol ve petrol ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşıladı. BAE, OPEC+ içinde dördüncü büyük üretici konumundayken Rusya, Suudi Arabistan’ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

35 yıl sonra aynı kürsüde! Kral Charles’tan ABD Kongresi’nde "tehlikeli çağ" uyarısı
Dünya

35 yıl sonra aynı kürsüde! Kral Charles’tan ABD Kongresi’nde “tehlikeli çağ” uyarısı

İngiltere Kralı 3. Charles, ABD Kongresi’ndeki ortak oturumda yaptığı konuşmada, uluslararası sistemde belirsizliklerin arttığını ve ABD ile..
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! Hepsi rüşvetmiş" diyen sanıktan para kuleleri ve gizli toplantı itirafı!
Gündem

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! Hepsi rüşvetmiş" diyen sanıktan para kuleleri ve gizli toplantı itirafı!

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen davanın 28. oturumu, kelimenin tam anlamıyla yer ye..
Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış
Dünya

Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış

Rusya, Orta Doğu'da yaşanan birçok sorunu masumların kanından beslenen terör devleti İsrail'in faaliyetleriyle ilişkilendirdi.

Yenikapı'da tiyatro çevirmişlerdi! İBB'nin araç sayısı dudak uçuklattı
Gündem

Yenikapı'da tiyatro çevirmişlerdi! İBB'nin araç sayısı dudak uçuklattı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi. 'Göreve geldiklerinde ilk iş olarak hizmet araçlarını Y..
Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor
Dünya

Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i İran'ın nükleer programına ilişkin tutumu üzerinden se..
Köseler'e tahliye çıkmadı! CHP’li Beykoz Belediyesinde suç zinciri ortaya çıktı
Gündem

Köseler'e tahliye çıkmadı! CHP’li Beykoz Belediyesinde suç zinciri ortaya çıktı

CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması ardından görülen davada sanıklar için adeta suçlama zinciri sıralandı.
