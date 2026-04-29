BAE piyasaları altüst etti: Rusya OPEC+ kararını duyurdu

Peskov, BAE’nin ayrılma kararına saygı duyduklarını ve Rusya’nın BAE’yle enerji diyalogunun sürmesini umduğunu vurguladı. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, BAE’nin OPEC’ten ayrılma kararının, petrol üreticisi ülkelerin üretimi artıracağı ve bunun da gelecekte küresel fiyatları düşüreceği anlamına geldiğini söyledi. Siluanov, "Bugün, üye ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrıldığını duyuyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu, ülkenin üretim kapasitesinin elverdiği ölçüde petrol üretebileceği ve bunu piyasaya sürebileceği anlamına geliyor" dedi.