Dünya bu görüntüleri konuşuyor! EFES-2026’da tarihi an: Doğu ve Batı unsurları sahada buluştu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük birleşik müşterek tatbikatı olan EFES-2026, sadece askeri bir gövde gösterisine değil, tarihi bir diplomatik başarıya da sahne oluyor. Türkiye’nin ara buluculuğu ve askeri vizyonu sayesinde, Libya’nın doğu ve batı birlikleri tarihte ilk kez ‘Tek ve Birleşik Libya’ hedefiyle aynı safta, omuz omuza savaşıyor. Ege semalarında ve sularında yankılanan bu birliktelik, bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek bir ‘barış ve güç’ mesajı olarak kayıtlara geçti.