Dünya bu görüntüleri konuşuyor! EFES-2026’da tarihi an: Doğu ve Batı unsurları sahada buluştu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! EFES-2026'da tarihi an: Doğu ve Batı unsurları sahada buluştu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük birleşik müşterek tatbikatı olan EFES-2026, sadece askeri bir gövde gösterisine değil, tarihi bir diplomatik başarıya da sahne oluyor. Türkiye’nin ara buluculuğu ve askeri vizyonu sayesinde, Libya’nın doğu ve batı birlikleri tarihte ilk kez ‘Tek ve Birleşik Libya’ hedefiyle aynı safta, omuz omuza savaşıyor. Ege semalarında ve sularında yankılanan bu birliktelik, bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek bir ‘barış ve güç’ mesajı olarak kayıtlara geçti.

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekat Tatbikatı'nın detaylarını paylaştı. Tatbikatın en dikkat çekici unsuru, Libya'nın doğu ve batı askeri birliklerinin "Tek ve Birleşik Libya" vizyonu doğrultusunda ilk kez aynı safta görev alması oldu.

Türkiye’nin bölgesel güvenlik vizyonu ve uluslararası askeri iş birliği kapasitesini ortaya koyan EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekât Tatbikatı tüm hızıyla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlama, koordinasyon ve müşterek harekât kabiliyetlerini en üst düzeyde sergilediği tatbikat, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerle geliştirilen stratejik ortaklıkların somut bir göstergesi haline geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ege Ordusu Komutanlığı koordinatörlüğünde icra edilen tatbikatın 11-17 Nisan tarihleri arasındaki "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası" ve bu kapsamdaki "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri İstanbul ve İzmir’de başarıyla tamamlandı.

FİİLİ SAFHA 20 NİSAN’DA BAŞLADI Tatbikatın en kritik evresi olan "Fiilî Safha", 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek. TSK'nın modern savaş ortamına uyum yeteneği ve yüksek teknoloji kullanım etkinliğinin test edileceği bu aşamada, çok sayıda dost ve müttefik ülke unsuru da sahada yer alacak.

LİBYA İÇİN TARİHİ DÖNÜM NOKTASI EFES-2026 Tatbikatı, yalnızca askeri bir eğitim faaliyeti olmanın ötesine geçerek Libya’nın siyasi ve askeri bütünleşme sürecine de tarihi bir katkı sunuyor. Tatbikat kapsamında, Libya’nın doğu ve batı bölgelerine bağlı askeri unsurlar ilk kez aynı tatbikat çatısı altında bir araya gelerek ortak harekât icra ediyor.

"Tek ve Birleşik Libya" vizyonu açısından kritik bir eşik olarak değerlendirilen katılımda; Libya’nın doğusundan 331 personel, batısından ise 177 personel ve "Shafak" Hücum Botu görevalıyor. İki tarafın sahada birlikte hareket etme iradesini göstermesi, Libya’daki kurumsal uyumun güçlendirilmesine yönelik en somut askeri adım olarak nitelendiriliyor.

BÖLGESEL İSTİKRAR VE KÜRESEL GÜVENLİĞE KATKI Tatbikatın genel amacı; TSK’nın nitelikli gücünü sergilemenin yanı sıra, katılımcı ülkelerle krizlere karşı ortak çözüm üretme iradesini güçlendirmek olarak açıklandı. Türkiye'nin barış ve istikrarı önceleyen güvenlik yaklaşımının bir yansıması olan EFES-2026, ileri teknoloji sistemlerin entegrasyonu ve müşterek harekât disipliniyle uluslararası güvenliğe katkı sağlamaya devam ediyor.

