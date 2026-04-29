Dünya
7,8 milyon kişi açlık kriziyle karşı karşıya Dünya izlerken çocuklar can veriyor
Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da tırmanan çatışmalar, ekonomik kriz ve iklim şoklarının etkisiyle 7,8 milyon kişinin şiddetli gıda güvensizliği yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), bölgenin ve ülkenin ciddi bir açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından ortak yazılı açıklama yapılarak tehlikeye dikkat çekildi.

Açıklamada Güney Sudan'da nisan-temmuz döneminde gıda güvensizliğinin "kriz" ve üzeri düzeye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 56'sına denk gelen 7,8 milyon kişinin kriz düzeyinde gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu belirtildi

Ülkede yaşanan gıda krizi nedeniyle de 73 bin 300 kişinin de "felaket" seviyesinde açlık riski altında bulunduğu kaydedildi.

Son tahminlere göre, gıda güvensizliği riskinin yüzde 160 arttığı belirtilen açıklamada, çocuklar ve kadınların en fazla etkilenen gruplar arasında yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, 2,2 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğine işaret edildi.

700 bin çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenme riski altında olduğu aktarılan açıklamada, 1,2 milyon hamile ve emziren kadının ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Güney Sudan'ın Jonglei, Yukarı Nil ve Unity eyaletlerindeki 11 bölgede ciddi bir kıtlık tehdidinin kapıda olduğuna dikkat çekildi.

Ülkedeki çatışmaların birçok sağlık kuruluşunun kapanmasına neden olduğu ifade edilen açıklamada, yetersiz sağlık hizmetlerinin sıtma ve kolera gibi salgın hastalıkların yayılmasına zemin hazırladığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma gıda yardımı, temiz su ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için acil finansman sağlanması çağrısında bulunuldu.

