Vatandaşlar canından bezdi! Pirincin başkentinde çevre katliamı

Gönen'de ikamet eden Muhsin Bağcı da, "Gönen'imize şu anda bir seneden beri yayılan bir koku var. Gönen Çayı kirletilmekte, Gönen halkı rahatsız, dolayısıyla ben de Gönenli vatandaş olarak rahatsızım. İki tane firma sayılıyor hayvan pisliğinden bağlı gaz üreten iki firmamızın bütün atıkları Gönen Çayımıza yayılıyor dolayısı ile Gönen Çayı kirleniyor hem de çok kirleniyor. İsterseniz yerine götürüp gösterebilirim mevcut akan yerleri. Kimlerin pislettiği de belli. Bunu gören, bilen yetkililer buraya yemek yemeğe geliyor. Otele geliyorlar, çayını kahvesini içip gidiyorlar. Bunları görmüyorlar ki bir gün orayı ziyaret etsinler. Gitseler bile kafalarını çeviriyorlar bu tarafa bakmıyorlar herhalde. O yüzden rahatsızız ama hakikaten ağır, pis bir koku var. İki tane firma var belli zaten. Gönen Çayı'nı kirleten biri süt firması, biri çeltik firması" dedi.