2022-03-18 08:20:21 Varisten kurtulmak aslında bu kadar kolay! İşte 7 etkili yöntem…
Görünümü bozan ve kan pıhtılaşması riskini artıran varisli damarlara karşı uygulayabileceğiniz doğal çözümlerle görünümlerini azaltabilir ve ağrıyı hafifletebilirsiniz. Bacaklardaki varisli damarlar, ayakta dururken 3 mm'yi aşan bir çapa sahip olan deri altındaki damarların genişlemesidir. Alt uzuvları etkileyebilirler, aynı zamanda anal bölgeyi (hemoroid), testisleri, vajinayı veya yemek borusunu da etkileyebilirler.