Varisten kurtulmak aslında bu kadar kolay! İşte 7 etkili yöntem…

KIRMIZI ASMA YAPRAĞI Kırmızı asma yaprakları, damarlar üzerindeki faydaları ile bilinen yüksek flavonoid içeriğine sahiptir. Kırmızı asma yaprağı iltihap önleyici, antioksidan ve hücreleri dengeleyici özellikleri sayesinde varisli damarlar için çok etkili bir tedavidir. Nasıl yapılır? - 15 gr kırmızı asma yaprağını 1 litre suda 10-15 dakika kaynatın ve ılıklaşama kadar birkaç dakika demlenmeye bırakın. - Küçük bir kaba dökün ve ayaklarınızı bu kapta 5 dakika bekletin. - Daha sonra ayaklarınızı 10 saniye soğuk su dolu bir kaba koyun. - Bunu arka arkaya 3 veya 4 kez tekrarlayın, her zaman soğuk su ayak banyosu ile sonlandırın. - Ardından, bacaklarınıza aşağıdan yukarıya doğru hareket ederek masaj yapın. - Bitirmek için bacaklarınızı birkaç dakika yüksek bir konumda tutun. Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.