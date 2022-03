Varisten kurtulmak aslında bu kadar kolay! İşte 7 etkili yöntem…

AT KESTANESİ At kestanesi yüzyıllardır varis tedavisi için kullanılmıştır. Bu bitki kestane ağacının meyvesi olan yenilebilir kestane ile karıştırılmamalıdır. At kestanesi iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve damar şişkinliklerini azaltır, böylece damar duvarlarının güçlenmesine ve varislerin yok olmasına yardımcı olur. At kestanesi tohumu özünde bulunan bileşikler arasında damarların elastikiyetini artıran ve kılcal damar duvarlarına zarar verebilecek enzimleri bloke eden aescin bulunur. Araştırmalara göre, at kestanesi özü varis semptomları için kısa süreli etkili bir tedavidir. Nasıl yapılır? - At kestanesi jelini piyasada rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu jeli günde iki kez etkilenen bölgeye uygulayın. Düzenli olarak kullanılan at kestanesi jeli, bacaklardaki şişliği ve ağrıyı önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olacaktır. - At kestanesi tohumu kapsülleri de kullanabilirsiniz. En yaygın doz günde 2 kez 300 mg'dır. Bilinen toksik bir bileşik olan yüksek miktarda aesculin içerdiğinden asla çiğ at kestanesi almayın. Not: Bu, hamile veya emziren kadınlar için uygun değildir.